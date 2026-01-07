Thực phẩm tốt cho mắt cận thị, loạn thị mà bạn không nên bỏ qua

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Cá hồi giàu Omega-3

Cá hồi là một trong những loại thực phẩm giàu Omega-3 tốt cho mắt. Thường xuyên bổ sung cá hồi trong thực đơn hằng ngày sẽ giúp cho tăng cường độ ẩm cho mắt, nuôi dưỡng các mạch máu ở mắt và ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng.

Người bị cận thị trong tuần nên dùng 2 bữa ăn có cá hồi để có thể hấp thụ được Omega-3 và các dinh dưỡng của cá tối đa nhất. Người bình thường cũng nên bổ sung thêm cá hồi ít lần 1 bữa 1 tuần.

Thịt nạc giàu kẽm và chất dinh dưỡng

Các loại thịt bò, thịt heo và thịt gia cầm đều chứa lượng lớn các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể đặc biệt là Vitamin A và kẽm.

Kẽm giúp chuyển hóa Vitamin A đến võng mạc của mắt giúp tăng cường quá trình chuyển hóa sắc tố melanin bảo vệ mắt, giúp mắt được sáng khỏe hơn.

Hải sản chứa nhiều Vitamin, canxi và selen

Hải sản cũng là một trong những loại thực phẩm tốt cho mắt cận thị khi chứa rất nhiều canxi, kẽm, Vitamin B, C và Selen. Bổ sung các món hải sản 1 - 2 lần /tuần sẽ giúp mắt khỏe mạnh, nhanh nhạy hơn, bảo vệ mắt khỏi đau nhức, chảy nước mắt và hạn chế cận thị tiến triển.

Các loại trứng

Trứng chứa nhiều Vitamin B12, Vitamin D, Carotene, Zeaxanthin và kẽm. Kẽm có trong trứng sẽ giúp Carotene được hấp thụ vào cơ thể tốt hơn.

Các chất dinh dưỡng này giúp bảo vệ mắt khỏi ánh sáng xanh gây hại cho võng mạc, giúp tăng lượng sắc tố bảo vệ ở điểm vàng, giảm mệt mỏi cho mắt.

Với người cận thị nên tăng cường bổ sung từ 3 - 4 quả trứng một tuần để có thể hấp thụ được các chất dinh dưỡng tốt nhất.

Bơ chứa Vitamin B6 tốt cho mắt

Bơ chứa rất nhiều lutein giúp bảo vệ võng mạc, bảo vệ mắt khỏi các bệnh thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể.

Ngoài ra bơ còn chứa chất Beta-carotene, Vitamin B6, C, và E giúp bảo vệ mắt khỏi các tổn thương do bị oxy hóa, giúp mắt sáng khỏe hơn.

Bông cải xanh rất giàu Vitamin A, B2

Bông cải xanh là nguồn Vitamin B2 dồi dào. Bổ sung đủ Vitamin B2 cho cơ thể giúp mắt khỏe mạnh hơn, tăng cường chức năng trao đổi sắc tố ở võng mạc, giảm thiểu được tình trạng mỏi mắt, mờ mắt và hạn chế được bệnh viêm mắt.

Ngoài ra bông cải xanh cũng chứa Lutein, Zeaxanthin và Vitamin A rất cần thiết cho một đôi mắt khỏe mạnh. Để có thể hấp thụ được hết các chất dinh dưỡng bạn nên ăn sống bông cải xanh với các món ăn như salad hoặc sinh tố.

Khoai lang chứa Vitamin B6 cần thiết cho mắt

Khoai lang là thực phẩm tốt cho mắt cận thị khi chứa rất nhiều Beta-carotene, Vitamin C, B6 và Kali.

Đây đều là những chất giúp tăng cường sức khỏe cho mắt, giúp mắt tăng cường thị lực, giảm mờ, mỏi mắt, hạn chế chảy nước mắt, giúp mắt thích nghi với mọi điều kiện ánh sáng.

Các loại hạt có nhiều Omega-3, Omega-6

Hạt hướng dương, óc chó, hạnh nhân, hạt điều, đậu phộng... là nguồn thực phẩm giàu axit béo Omega-3, Omega-6, Vitamin E rất tốt cho sức khỏe của mắt.

Bổ sung đa dạng các loại hạt sẽ giúp bảo vệ mắt chống lại lão hóa, tăng cường độ ẩm giúp mắt giảm khô, mỏi mắt và còn có thể ngăn ngừa suy giảm thị lực.

Ớt giàu các loại Vitamin

Tất cả các loại ớt đều là nguồn thực phẩm rất giàu Vitamin A, C và còn chứa nhiều chất dinh dưỡng khác vitamin B6, lutein, zeaxanthin và lycopene.

Đây đều là những chất cần thiết cho mắt giúp duy trì thị lực tốt nhất, bảo vệ mắt khỏi các chứng bệnh nguy hiểm.

Rau bina, rau xanh có nhiều Vitamin A, C, E và Lutein

Các loại rau lá xanh như rau cải xanh, rau bina, cải xoăn, xà lách, rau muống, rau ngót... luôn được khuyên dùng thường xuyên để cải thiện thị lực. Các loại rau này có chứa nhiều Vitamin A tốt cho giác mạc, Lutein giúp bảo vệ mắt khỏi tia cực tím và Vitamin C, E, Zeaxanthin chống oxy hóa rất cần thiết để bảo vệ mắt.

Các bữa ăn hằng ngày cần bổ sung thêm các loại rau lá xanh không chỉ giúp cân bằng dinh dưỡng mà còn giúp tăng cường thị lực, giúp giảm nguy bị thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể.

