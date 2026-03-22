Nam ca sĩ đình đám một thời vừa trúng cử đại biểu HĐND TP.HCM là ai?
Từng là giọng ca nổi tiếng của thập niên 1990, tuy nhiên nam ca sĩ này lại quyết định rời showbiz để tập trung phát triển sự nghiệp kinh doanh.
Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031 vừa công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.
Theo danh sách được công bố, có 125 đại biểu trúng cử HĐND TP.HCM, trong đó có cựu ca sĩ Ngọc Hải - Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP.HCM.
Sinh năm 1974, Ngọc Hải là em trai ruột của "ông hoàng nhạc sến" Ngọc Sơn. Ở thập niên 1990, Ngọc Hải được đánh giá là giọng ca trẻ sáng giá. Nhờ ca khúc Mưa bụi, Ngọc Hải nổi tiếng và được khán giả đón nhận với dòng nhạc trữ tình.
Sau khi ghi hình thêm vài số Mưa bụi , Ngọc Hải tự sản xuất loạt nhạc tập Tình đời 1, 2, 3... Anh cùng anh em trai của mình liên tiếp gặt hái thành công.
Thời kỳ đỉnh cao, cát-xê mỗi show diễn của anh vào khoảng 250 USD/bài, quay video khoảng 500-700 USD. "Các show diễn tới tấp, đến nỗi ăn ngủ đều ở trên xe là chính", anh từng kể. Chính bởi vậy, Ngọc Hải được nhiều người gọi là "vua cát-xê của dòng nhạc Mưa bụi".
Khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, Ngọc Hải gây bất ngờ khi quyết định từ bỏ con đường nghệ thuật.
Năm 1993, anh đi học thêm nghề làm bạc với ý định mở tiệm kinh doanh. Sau đó, nam ca sĩ mở thêm studio dịch phim, công ty giải trí, nhà máy xuất khẩu trái cây. Anh vừa kinh doanh vừa đi hát trong suốt 10 năm. Năm 2003, Ngọc Hải thông báo giải nghệ để tập trung hoàn toàn cho công việc kinh doanh.
Sau khi từ bỏ nghệ thuật, Ngọc Hải theo học Đại học Quản trị Paris vào năm 2007. Anh lấy được bằng thạc sĩ rồi đến tiến sĩ. Không dừng lại ở đó, anh học thêm bằng Cao cấp Lý luận chính trị.
Ngọc Hải hiện là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Á, đồng thời giữ các chức vụ gồm: Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP.HCM, Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Nam TP.HCM (SHBA).
Trước sáp nhập, anh là đại biểu HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khóa VII nhiệm kỳ 2022-2027, nhiều năm nhận bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các nhiệm vụ, góp phần nâng chất lượng hoạt động của HĐND.
Bên cạnh đó, cựu ca sĩ còn giảng dạy và giữ chức Trưởng Khoa Du lịch - Sức khỏe Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.
Ở tuổi 52, Ngọc Hải có cuộc sống sung túc, viên mãn. Không chỉ thành đạt, anh còn có gia đình viên mãn, hạnh phúc với vợ và con trai. Gia đình anh đang sống trong căn biệt thự rộng đến 700m² tại TP.HCM (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ).
Trong một lần chia sẻ, ca sĩ Mưa bụi từng nói dù được khán giả khắp nơi yêu mến song anh thấy mình không hợp với số đông.
"Tôi thích những giây phút yên bình mà không ai biết mình là ai. Tôi sống với đam mê của mình như vậy là đủ rồi. Làm kinh doanh, tôi vui vì tạo công ăn việc làm cho nhiều người, tham gia các công tác xã hội đã giúp tôi khám phá những giá trị tốt đẹp của cuộc sống này", anh tâm sự.
Mặc dù không sống cùng nhau nhưng Ngọc Sơn và Ngọc Hải vẫn giữ mối quan hệ anh em gắn bó. Bất cứ những ngày lễ hay sự kiện quan trọng, Ngọc Hải đều xuất hiện để ủng hộ anh trai.
"Ông hoàng nhạc sến" từng nhận xét em trai là người hiếu thảo và lễ phép, luôn sống hòa đồng, chịu khó học hỏi và cống hiến. Ngọc Sơn luôn tự hào vì có người em giỏi giang như Ngọc Hải.
Hòa Minzy đón nhận tin vui cùng MV "Bắc Bling"Giải trí - 10 giờ trước
GĐXH - Sau hơn một năm phát hành, MV "Bắc Bling" của Hòa Minzy, Xuân Hinh, Masew, Tuấn Cry chạm mốc 300 triệu view trên YouTube.
Ngôi đền thiêng kỳ bí và những điểm mới ở Lễ hội Quan lớn Tuần TranhCâu chuyện văn hóa - 11 giờ trước
GĐXH - Câu chuyện về những kỳ bí của ngôi đền Tranh đến nay vẫn chưa được lý giải cụ thể và điều đó được thể hiện rõ vào mỗi mùa lễ hội như một sự linh ứng của ngôi đền thiêng.
Đời thực đơn thân nuôi con, tuổi xế chiều nhận 'trái ngọt' của Tiểu Bảo QuốcGiải trí - 13 giờ trước
GĐXH - Tiểu Bảo Quốc là nghệ sĩ nổi tiếng với những vai diễn dù nhỏ nhưng có "võ". Hiện tại, sau hào quang sân khấu, ông có cuộc sống bình lặng bên con trai và mẹ già.
Tài tử 'La La Land' gây sốt toàn cầu với 'bom tấn' phim khoa học viễn tưởngXem - nghe - đọc - 14 giờ trước
GĐXH - Với diễn xuất bứt phá của Ryan Gosling, cùng kinh phí được đầu tư quy mô đã tạo nên công thức tạo nên thành công của "Project hail mary: Thoát khỏi tận thế" (2026)
Cầu thủ Đình Bắc nhận tin vui cùng Hoà Minzy, hạnh phúc nói một điềuGiải trí - 15 giờ trước
GĐXH - Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc (tiền đạo CLB Công an Hà Nội, Đội tuyển Bóng đá quốc gia Việt Nam) được vinh danh trong Top 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025.
Nữ ca sĩ quê Thanh Hóa trải lòng về tin đồn mang thaiGiải trí - 16 giờ trước
GĐXH - Ngô Lan Hương cho rằng tin đồn khiến cô cảm thấy kỳ cục và khó hiểu nhất chính là nghi vấn mang thai.
Sơn Tùng khiến khán giả rơi nước mắtGiải trí - 18 giờ trước
GĐXH - Diễn viên Sơn Tùng nhận được "cơn mưa" lời khen từ khán giả khi hóa thân vào vai Minh trong "Bước chân vào đời".
Con gái Thượng tướng sốc khi chia tay bạn traiXem - nghe - đọc - 20 giờ trước
GĐXH - Sau chia tay Minh Kiên, Lam Anh rơi vào trạng thái buồn bã, áp lực dư luận lẫn tổn thương tình cảm.
Vợ chồng ca sĩ Jimmii Nguyễn hồi tưởng về căn nhà đầu tiên tại Việt NamGiải trí - 20 giờ trước
GĐXH - Khi trở về quê nhà sinh sống, vợ chồng Jimmii Nguyễn đã có căn nhà đầu tiên của mình, ở nơi ấy, họ chứng kiến các con lớn lên trong tình yêu thương, niềm hạnh phúc.
Thêm một người đẹp khiến Quốc Trường phải nhắn tin mỗi tốiGiải trí - 22 giờ trước
GĐXH - Quốc Trường - quý ông độc thân của Vbiz lại khiến fan nữ xôn xao khi tiết lộ mỗi tối nhắn tin cho một người đẹp.
Phương Oanh lại gây chú ý tại Miss World Vietnam 2025Giải trí
GĐXH - Phương Oanh ghi điểm tại Miss World Vietnam 2025 với phần thi Người đẹp Bản lĩnh. Sự tự tin và kiến thức vững vàng giúp cô tỏa sáng giữa các thí sinh.