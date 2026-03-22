Nam ca sĩ đình đám một thời vừa trúng cử đại biểu HĐND TP.HCM là ai?

Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031 vừa công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo danh sách được công bố, có 125 đại biểu trúng cử HĐND TP.HCM, trong đó có cựu ca sĩ Ngọc Hải - Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP.HCM.

Sinh năm 1974, Ngọc Hải là em trai ruột của "ông hoàng nhạc sến" Ngọc Sơn. Ở thập niên 1990, Ngọc Hải được đánh giá là giọng ca trẻ sáng giá. Nhờ ca khúc Mưa bụi, Ngọc Hải nổi tiếng và được khán giả đón nhận với dòng nhạc trữ tình.

Sau khi ghi hình thêm vài số Mưa bụi , Ngọc Hải tự sản xuất loạt nhạc tập Tình đời 1, 2, 3... Anh cùng anh em trai của mình liên tiếp gặt hái thành công.

Thời kỳ đỉnh cao, cát-xê mỗi show diễn của anh vào khoảng 250 USD/bài, quay video khoảng 500-700 USD. "Các show diễn tới tấp, đến nỗi ăn ngủ đều ở trên xe là chính", anh từng kể. Chính bởi vậy, Ngọc Hải được nhiều người gọi là "vua cát-xê của dòng nhạc Mưa bụi".

Khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, Ngọc Hải gây bất ngờ khi quyết định từ bỏ con đường nghệ thuật.

Năm 1993, anh đi học thêm nghề làm bạc với ý định mở tiệm kinh doanh. Sau đó, nam ca sĩ mở thêm studio dịch phim, công ty giải trí, nhà máy xuất khẩu trái cây. Anh vừa kinh doanh vừa đi hát trong suốt 10 năm. Năm 2003, Ngọc Hải thông báo giải nghệ để tập trung hoàn toàn cho công việc kinh doanh.

Sau khi từ bỏ nghệ thuật, Ngọc Hải theo học Đại học Quản trị Paris vào năm 2007. Anh lấy được bằng thạc sĩ rồi đến tiến sĩ. Không dừng lại ở đó, anh học thêm bằng Cao cấp Lý luận chính trị.

Ngọc Hải hiện là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Á, đồng thời giữ các chức vụ gồm: Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP.HCM, Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Nam TP.HCM (SHBA).

Trước sáp nhập, anh là đại biểu HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khóa VII nhiệm kỳ 2022-2027, nhiều năm nhận bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các nhiệm vụ, góp phần nâng chất lượng hoạt động của HĐND.

Bên cạnh đó, cựu ca sĩ còn giảng dạy và giữ chức Trưởng Khoa Du lịch - Sức khỏe Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.

Ở tuổi 52, Ngọc Hải có cuộc sống sung túc, viên mãn. Không chỉ thành đạt, anh còn có gia đình viên mãn, hạnh phúc với vợ và con trai. Gia đình anh đang sống trong căn biệt thự rộng đến 700m² tại TP.HCM (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ).

Trong một lần chia sẻ, ca sĩ Mưa bụi từng nói dù được khán giả khắp nơi yêu mến song anh thấy mình không hợp với số đông.

"Tôi thích những giây phút yên bình mà không ai biết mình là ai. Tôi sống với đam mê của mình như vậy là đủ rồi. Làm kinh doanh, tôi vui vì tạo công ăn việc làm cho nhiều người, tham gia các công tác xã hội đã giúp tôi khám phá những giá trị tốt đẹp của cuộc sống này", anh tâm sự.

Mặc dù không sống cùng nhau nhưng Ngọc Sơn và Ngọc Hải vẫn giữ mối quan hệ anh em gắn bó. Bất cứ những ngày lễ hay sự kiện quan trọng, Ngọc Hải đều xuất hiện để ủng hộ anh trai.

"Ông hoàng nhạc sến" từng nhận xét em trai là người hiếu thảo và lễ phép, luôn sống hòa đồng, chịu khó học hỏi và cống hiến. Ngọc Sơn luôn tự hào vì có người em giỏi giang như Ngọc Hải.