Nam diễn viên quê Bắc Ninh và vợ là mỹ nhân VFC có động thái gây chú ý
GĐXH - Vợ chồng Đình Tú và Ngọc Huyền đã gây chú ý với hành động ý nghĩa khi tặng xe đạp và hỗ trợ tiền cho trẻ mồ côi trong chương trình "Mái ấm gia đình Việt".
Tập 179 "Mái ấm gia đình Việt" ghi hình tại Hải Phòng vừa lên sóng với sự dẫn dắt của MC Dương Hồng Phúc. Tham gia chương trình, vợ chồng diễn viên VFC Đình Tú - Ngọc Huyền cùng hợp sức vượt qua các thử thách, mang tiền thưởng về cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.
Trong chương trình, hoàn cảnh của em Ninh Thị Yến Trang (SN 2014) khiến nhiều người không khỏi xót xa. Mẹ rời đi khi em gái là Yến Nhi (SN 2017) mới 7 tháng tuổi, để lại một mình cha gồng gánh gia đình. Đến tháng 9/2025, cha em qua đời do đột quỵ, hai chị em Yến Trang sống cùng bà nội gần 80 tuổi tại xã Cẩm Lý, tỉnh Bắc Ninh.
Mọi sinh hoạt, ăn uống hằng ngày của hai chị em đều phụ thuộc vào bà nội đã cao tuổi, sức khỏe yếu và không còn khả năng lao động. Trước đây, gia đình đã bán một mảnh đất để xây nhà, nhưng ngôi nhà mới chỉ hoàn thiện phần bên ngoài, còn nợ tiền vật liệu xây dựng.
Hàng ngày, Yến Trang tự đạp xe đến trường, còn em Yến Nhi đi học bằng xe đưa đón với chi phí 500.000 đồng/tháng. Từ khi cha mất, bà nội không còn khả năng chi trả nên gia đình đang xin nợ nhà trường. Đặc biệt, Yến Nhi có biểu hiện tăng động, giảm chú ý, thường xuyên mất tập trung trong sinh hoạt và học tập. Tuy nhiên, do điều kiện kinh tế khó khăn, gia đình chưa thể đưa em đi thăm khám hay can thiệp y tế.
Cảm thông với hoàn cảnh, bà con hàng xóm thường xuyên hỗ trợ gạo, nhu yếu phẩm, quần áo và san sẻ thức ăn cho ba bà cháu. Bản thân Yến Trang rất hiểu chuyện, thường tranh thủ nhặt ve chai trên đường đi học về, tích góp rồi bán để phụ giúp bà.
MC Dương Hồng Phúc bật khóc khi chứng kiến hoàn cảnh của gia đình, đặc biệt là hình ảnh người bà tuổi cao, đi lại không còn vững nhưng vẫn gắng gượng chăm sóc các cháu mồ côi. Khi nhắc đến người con trai đã mất, bà không kìm được nước mắt, đồng thời lo lắng cho tương lai của các cháu khi bản thân ngày càng già yếu, khiến nam MC nghẹn lòng.
"Một ngày thật ý nghĩa của chúng mình", Ngọc Huyền chia sẻ.
Vợ chồng diễn viên Đình Tú - Ngọc Huyền không giấu được sự xót xa khi chứng kiến cảnh ba bà cháu không có nguồn thu nhập ổn định, bày tỏ lo lắng cho sức khỏe của người bà và tương lai của hai chị em.
"Tôi hiểu cảm giác này. Tôi có một cô em gái cùng cha khác mẹ, khi cha tôi mất, em tôi cũng khoảng tuổi Hải Yến, luôn hỏi cha đi đâu và tin rằng cha sẽ trở về sau chuyến công tác. Bản thân tôi mất cha khi học lớp 6, lớp 7, mẹ vẫn tần tảo chăm sóc cho tôi. Tôi chỉ muốn nói với Hải Yến rằng hãy tin cha sẽ luôn theo dõi và yêu thương chúng ta", nam diễn viên quê Bắc Ninh xúc động chia sẻ.
Trước hoàn cảnh khó khăn, cặp đôi đã trao tặng gia đình 10 triệu đồng ngay tại chương trình như sự hỗ trợ ban đầu. Đồng thời, hai diễn viên cam kết sẽ đồng hành, hỗ trợ chi phí hằng tháng cho các em đến hết lớp 12. Ngọc Huyền bày tỏ mong muốn bà của Yến Trang có thể yên tâm hơn, xem đây như một nguồn hỗ trợ ổn định để trang trải cuộc sống và chăm lo việc học cho hai chị em.
Đình Tú - Ngọc Huyền lăn xả trong các phần thi nhằm giành nhiều tiền thưởng để hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn.
Đình Tú - Ngọc Huyền cầm thùng quyên góp nhận những ủng hộ từ người dân Hải Phòng gửi đến các hoàn cảnh của Mái ấm gia đình Việt
Bên cạnh đó, các nghệ sĩ cũng nỗ lực hết mình trong các thử thách của chương trình, mong muốn mang về giải thưởng giá trị cho các em nhỏ mồ côi. Trải qua các phần thi, gia đình em Yến Trang giành giải nhất, vượt qua thử thách đặc biệt và mang về tổng 60 triệu đồng. Các hoàn cảnh khác trong chương trình tuần này nhận lần lượt là: Giải nhì với 23 triệu đồng; giải ba 18 triệu đồng.
Bên cạnh đó, các nhà hảo tâm và đông đảo khán giả địa phương cũng chung tay hỗ trợ gia đình các nhân vật. Ước tính, tổng số tiền hỗ trợ từ chương trình cùng sự đóng góp của các nghệ sĩ và mạnh thường quân dành cho các em nhỏ trong tuần này lên đến hơn 500 triệu đồng.
Khoe con gái út đáng yêu, Phan Hiển nhắn Khánh Thi: 'Tác dụng của việc lấy vợ đẹp... 'Giải trí
GĐXH - Bé Lisa - con gái út nhà Khánh Thi - Phan Hiển lại có bộ ảnh gây sốt cộng đồng mạng. Nhân bộ ảnh đẹp của con gái, Phan Hiền còn nhắn gửi lời "có cánh" đến Khánh Thi.