Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Nam công nhân bị lũ cuốn, một tuần sau bão Bualoi chưa tìm thấy

Thứ hai, 16:42 06/10/2025 | Xã hội
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Nam công nhân quê Thanh Hóa trong lúc làm việc tại công trình cầu đường ở xã Yên Hoà, tỉnh Nghệ An bị nước lũ cuốn trôi trong bão số 10 (Bualoi) cách đây 1 tuần, đến nay chưa tìm thấy.

Sáng 6/10, Công an xã Yên Hòa cho biết, phát đi thông báo đến 129 xã, phường trên địa bàn tỉnh Nghệ An để phối hợp tìm kiếm anh Trịnh Xuân Hùng (24 tuổi, trú xã Xuân Lập, tỉnh Thanh Hóa), người bị nước lũ cuốn mất tích vào chiều 30/9.

Nam công nhân bị lũ cuốn, một tuần sau bão Bualoi chưa tìm thấy - Ảnh 1.

Lực lượng cứu hộ xã Yên Hòa nỗ lực tìm kiếm nạn nhân bị nước lũ cuốn trôi.

Trước đó, khoảng 14h30 cùng ngày, sau khi hoàn lưu bão Bualoi gây mưa lớn, nước suối Xốp Chạng (thuộc bản Yên Hợp, xã Yên Hòa) dâng cao, chảy xiết. Anh Hùng khi đang trên đường đi làm, cố lội qua suối, nhưng khi đến giữa dòng thì trượt chân và bị nước cuốn đi.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương cùng lực lượng cứu hộ đã huy động nhân lực, phương tiện tìm kiếm dọc con suối, song đến nay vẫn chưa có kết quả.

Nước lũ chảy xiết cùng địa hình đồi núi hiểm trở khiến công tác tìm kiếm nạn nhân gặp rất nhiều khó khăn.

Ông Trịnh Xuân Hiếu, bố của anh Hùng, cho biết, anh là con trai cả trong gia đình. Trước khi gặp nạn, anh Hùng làm công nhân thi công cầu đường tại xã Yên Hòa.

Vụ lũ cuốn trôi ngôi nhà khiến 4 người mất tích ở Tuyên Quang: Công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khănVụ lũ cuốn trôi ngôi nhà khiến 4 người mất tích ở Tuyên Quang: Công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn

GĐXH - Vụ sạt lở nghiêm trọng tại xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang đã cuốn trôi 1 ngôi nhà, khiến 4 người trong gia đình mất tích, đến nay công tác tìm kiếm cứu nạn gặp nhiều khó khăn.

Song Hoàng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Vụ lũ cuốn trôi ngôi nhà khiến 4 người mất tích ở Tuyên Quang: Công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn

Vụ lũ cuốn trôi ngôi nhà khiến 4 người mất tích ở Tuyên Quang: Công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn

Tuyên Quang: Lũ cuốn trôi một ngôi nhà 4 người mất tích

Tuyên Quang: Lũ cuốn trôi một ngôi nhà 4 người mất tích

Tìm thấy 5 thi thể bị lũ cuốn trôi ở Điện Biên

Tìm thấy 5 thi thể bị lũ cuốn trôi ở Điện Biên

Tin sáng 2/8: Kinh hoàng khoảnh khắc cây cầu bị nước lũ cuốn trôi ở Sơn La; thót tim cảnh nam thanh niên cứu bé gái đuối nước ở hồ bơi của villa

Tin sáng 2/8: Kinh hoàng khoảnh khắc cây cầu bị nước lũ cuốn trôi ở Sơn La; thót tim cảnh nam thanh niên cứu bé gái đuối nước ở hồ bơi của villa

Nghệ An: Cứu sống 4 con trâu bị nước lũ cuốn trôi ra biển Cửa Lò

Nghệ An: Cứu sống 4 con trâu bị nước lũ cuốn trôi ra biển Cửa Lò

Cùng chuyên mục

Công an vào cuộc vụ 'lùm xùm' liên quan dự án tiền số do Shark Bình làm cố vấn

Công an vào cuộc vụ 'lùm xùm' liên quan dự án tiền số do Shark Bình làm cố vấn

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Lãnh đạo Công an TP Hà Nội cho biết đã nắm bắt vụ việc tiền số liên quan đến Shark Bình và các đơn vị đang điều tra, làm rõ.

Vụ học sinh nhập viện sau bữa ăn ở Thái Nguyên: Tủ lưu mẫu mất điện, 'bếp ăn' tạm dựng ở sân trường

Vụ học sinh nhập viện sau bữa ăn ở Thái Nguyên: Tủ lưu mẫu mất điện, 'bếp ăn' tạm dựng ở sân trường

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Sau gần một tuần điều tra vụ hàng loạt học sinh đau bụng, nôn ói sau bữa ăn tại các trường nội trú Ba Bể và Chợ Mới, Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên đã có báo cáo kết luận. Kết quả xét nghiệm không phát hiện vi sinh vật gây bệnh đặc hiệu, song cơ quan chuyên môn cho rằng không loại trừ nguyên nhân do thực phẩm bảo quản không đảm bảo an toàn.

Đã bắt được nghi phạm sát hại 3 người trong gia đình mua bán nông sản ở Đồng Nai

Đã bắt được nghi phạm sát hại 3 người trong gia đình mua bán nông sản ở Đồng Nai

Pháp luật - 6 giờ trước

Ngày 6/10, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng lực lượng Bộ Công an đã bắt giữ được nghi phạm sát hại 3 người tại đại lý thu mua nông sản Thiên Hạnh, ở xã Đắk Nhau, tỉnh Đồng Nai (trước đây là huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước).

Trường ở Hà Nội đón học sinh trở lại sau thông báo hỏa tốc của Sở GD&ĐT

Trường ở Hà Nội đón học sinh trở lại sau thông báo hỏa tốc của Sở GD&ĐT

Giáo dục - 6 giờ trước

Một số trường mầm non ở Hà Nội thông báo đón học sinh đến lớp sau thông báo hỏa tốc của Sở GD&ĐT vào sáng nay.

Mailisa xây nhà cộng đồng tránh lũ dành tặng người dân miền Trung

Mailisa xây nhà cộng đồng tránh lũ dành tặng người dân miền Trung

Xã hội - 7 giờ trước

Chỉ ít ngày sau chuyến cứu trợ khẩn cấp miền Trung, vợ chồng doanh nhân Hoàng Kim Khánh – Phan Thị Mai, chủ hệ thống thẩm mỹ Mailisa, đã khởi công công trình Nhà Sinh hoạt cộng đồng Tránh Lũ tại thôn Tân Lệ, xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị.

5 tỉnh thành chịu tác động mạnh nhất hôm nay do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 11

5 tỉnh thành chịu tác động mạnh nhất hôm nay do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 11

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Theo cơ quan khí tượng, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 11, khu vực Quảng Ninh, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Thái Nguyên và Sơn La đã có mưa vừa, mưa to.

Thông tin mới nhất vụ học viên tấn công cán bộ, bỏ trốn khỏi trại cai nghiện tại An Giang

Thông tin mới nhất vụ học viên tấn công cán bộ, bỏ trốn khỏi trại cai nghiện tại An Giang

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Các cơ quan chức năng tỉnh An Giang vẫn quyết liệt truy tìm nhiều học viên bỏ trốn khỏi Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 (xã Mỹ Thuận, tỉnh An Giang).

PGS.TS Đoàn Đức Lương giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Luật (Đại học Huế) nhiệm kỳ 2025 - 2030

PGS.TS Đoàn Đức Lương giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Luật (Đại học Huế) nhiệm kỳ 2025 - 2030

Giáo dục - 10 giờ trước

GĐXH - PGS.TS. Đoàn Đức Lương, Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiếp tục được tín nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Huế nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tin bão mới nhất: Bão số 11 Matmo suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, khu vực đất liền nào của Việt Nam còn chịu ảnh hưởng?

Tin bão mới nhất: Bão số 11 Matmo suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, khu vực đất liền nào của Việt Nam còn chịu ảnh hưởng?

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Bão số 11 Matmo đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Trên đất liền trong sáng nay (6/10), khu vực Quảng Ninh và Lạng Sơn có gió giật cấp 7 - 8.

Tháng sinh Âm lịch của người phụ nữ cả đời may mắn, hậu vận an nhàn sung túc

Tháng sinh Âm lịch của người phụ nữ cả đời may mắn, hậu vận an nhàn sung túc

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Phụ nữ sinh vào một số tháng Âm lịch không chỉ mang số mệnh tốt đẹp cho bản thân mà còn được xem là "quý nhân" của gia đình, giúp chồng con hưng vượng và lan tỏa may mắn đến những người xung quanh.

Xem nhiều

Tin bão mới nhất: Bão số 11 Matmo suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, khu vực đất liền nào của Việt Nam còn chịu ảnh hưởng?

Tin bão mới nhất: Bão số 11 Matmo suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, khu vực đất liền nào của Việt Nam còn chịu ảnh hưởng?

Thời sự

GĐXH - Bão số 11 Matmo đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Trên đất liền trong sáng nay (6/10), khu vực Quảng Ninh và Lạng Sơn có gió giật cấp 7 - 8.

Tin sáng 6/10: Có thể sắp xếp, sáp nhập các trường đại học từ năm 2026; Hoàn lưu bão Matmo rộng, gió mạnh có thể kéo dài

Tin sáng 6/10: Có thể sắp xếp, sáp nhập các trường đại học từ năm 2026; Hoàn lưu bão Matmo rộng, gió mạnh có thể kéo dài

Xã hội
Điểm danh những tỉnh, thành có mưa lớn nhất hôm nay do ảnh hưởng trực tiếp từ bão số 11 Matmo

Điểm danh những tỉnh, thành có mưa lớn nhất hôm nay do ảnh hưởng trực tiếp từ bão số 11 Matmo

Thời sự
Tháng sinh Âm lịch của người phụ nữ cả đời may mắn, hậu vận an nhàn sung túc

Tháng sinh Âm lịch của người phụ nữ cả đời may mắn, hậu vận an nhàn sung túc

Đời sống
PGS.TS Đoàn Đức Lương giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Luật (Đại học Huế) nhiệm kỳ 2025 - 2030

PGS.TS Đoàn Đức Lương giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Luật (Đại học Huế) nhiệm kỳ 2025 - 2030

Giáo dục

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top