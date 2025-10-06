Nam công nhân bị lũ cuốn, một tuần sau bão Bualoi chưa tìm thấy

Sáng 6/10, Công an xã Yên Hòa cho biết, phát đi thông báo đến 129 xã, phường trên địa bàn tỉnh Nghệ An để phối hợp tìm kiếm anh Trịnh Xuân Hùng (24 tuổi, trú xã Xuân Lập, tỉnh Thanh Hóa), người bị nước lũ cuốn mất tích vào chiều 30/9.



Lực lượng cứu hộ xã Yên Hòa nỗ lực tìm kiếm nạn nhân bị nước lũ cuốn trôi.

Trước đó, khoảng 14h30 cùng ngày, sau khi hoàn lưu bão Bualoi gây mưa lớn, nước suối Xốp Chạng (thuộc bản Yên Hợp, xã Yên Hòa) dâng cao, chảy xiết. Anh Hùng khi đang trên đường đi làm, cố lội qua suối, nhưng khi đến giữa dòng thì trượt chân và bị nước cuốn đi.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương cùng lực lượng cứu hộ đã huy động nhân lực, phương tiện tìm kiếm dọc con suối, song đến nay vẫn chưa có kết quả.

Nước lũ chảy xiết cùng địa hình đồi núi hiểm trở khiến công tác tìm kiếm nạn nhân gặp rất nhiều khó khăn.

Ông Trịnh Xuân Hiếu, bố của anh Hùng, cho biết, anh là con trai cả trong gia đình. Trước khi gặp nạn, anh Hùng làm công nhân thi công cầu đường tại xã Yên Hòa.