Nam công nhân bị lũ cuốn, một tuần sau bão Bualoi chưa tìm thấy
GĐXH - Nam công nhân quê Thanh Hóa trong lúc làm việc tại công trình cầu đường ở xã Yên Hoà, tỉnh Nghệ An bị nước lũ cuốn trôi trong bão số 10 (Bualoi) cách đây 1 tuần, đến nay chưa tìm thấy.
Sáng 6/10, Công an xã Yên Hòa cho biết, phát đi thông báo đến 129 xã, phường trên địa bàn tỉnh Nghệ An để phối hợp tìm kiếm anh Trịnh Xuân Hùng (24 tuổi, trú xã Xuân Lập, tỉnh Thanh Hóa), người bị nước lũ cuốn mất tích vào chiều 30/9.
Trước đó, khoảng 14h30 cùng ngày, sau khi hoàn lưu bão Bualoi gây mưa lớn, nước suối Xốp Chạng (thuộc bản Yên Hợp, xã Yên Hòa) dâng cao, chảy xiết. Anh Hùng khi đang trên đường đi làm, cố lội qua suối, nhưng khi đến giữa dòng thì trượt chân và bị nước cuốn đi.
Ngay sau khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương cùng lực lượng cứu hộ đã huy động nhân lực, phương tiện tìm kiếm dọc con suối, song đến nay vẫn chưa có kết quả.
Nước lũ chảy xiết cùng địa hình đồi núi hiểm trở khiến công tác tìm kiếm nạn nhân gặp rất nhiều khó khăn.
Ông Trịnh Xuân Hiếu, bố của anh Hùng, cho biết, anh là con trai cả trong gia đình. Trước khi gặp nạn, anh Hùng làm công nhân thi công cầu đường tại xã Yên Hòa.
Công an vào cuộc vụ 'lùm xùm' liên quan dự án tiền số do Shark Bình làm cố vấnPháp luật - 2 giờ trước
GĐXH - Lãnh đạo Công an TP Hà Nội cho biết đã nắm bắt vụ việc tiền số liên quan đến Shark Bình và các đơn vị đang điều tra, làm rõ.
Vụ học sinh nhập viện sau bữa ăn ở Thái Nguyên: Tủ lưu mẫu mất điện, 'bếp ăn' tạm dựng ở sân trườngThời sự - 3 giờ trước
GĐXH - Sau gần một tuần điều tra vụ hàng loạt học sinh đau bụng, nôn ói sau bữa ăn tại các trường nội trú Ba Bể và Chợ Mới, Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên đã có báo cáo kết luận. Kết quả xét nghiệm không phát hiện vi sinh vật gây bệnh đặc hiệu, song cơ quan chuyên môn cho rằng không loại trừ nguyên nhân do thực phẩm bảo quản không đảm bảo an toàn.
Đã bắt được nghi phạm sát hại 3 người trong gia đình mua bán nông sản ở Đồng NaiPháp luật - 6 giờ trước
Ngày 6/10, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng lực lượng Bộ Công an đã bắt giữ được nghi phạm sát hại 3 người tại đại lý thu mua nông sản Thiên Hạnh, ở xã Đắk Nhau, tỉnh Đồng Nai (trước đây là huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước).
Trường ở Hà Nội đón học sinh trở lại sau thông báo hỏa tốc của Sở GD&ĐTGiáo dục - 6 giờ trước
Một số trường mầm non ở Hà Nội thông báo đón học sinh đến lớp sau thông báo hỏa tốc của Sở GD&ĐT vào sáng nay.
Mailisa xây nhà cộng đồng tránh lũ dành tặng người dân miền TrungXã hội - 7 giờ trước
Chỉ ít ngày sau chuyến cứu trợ khẩn cấp miền Trung, vợ chồng doanh nhân Hoàng Kim Khánh – Phan Thị Mai, chủ hệ thống thẩm mỹ Mailisa, đã khởi công công trình Nhà Sinh hoạt cộng đồng Tránh Lũ tại thôn Tân Lệ, xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị.
5 tỉnh thành chịu tác động mạnh nhất hôm nay do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 11Đời sống - 8 giờ trước
GĐXH - Theo cơ quan khí tượng, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 11, khu vực Quảng Ninh, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Thái Nguyên và Sơn La đã có mưa vừa, mưa to.
Thông tin mới nhất vụ học viên tấn công cán bộ, bỏ trốn khỏi trại cai nghiện tại An GiangThời sự - 9 giờ trước
GĐXH - Các cơ quan chức năng tỉnh An Giang vẫn quyết liệt truy tìm nhiều học viên bỏ trốn khỏi Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 (xã Mỹ Thuận, tỉnh An Giang).
PGS.TS Đoàn Đức Lương giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Luật (Đại học Huế) nhiệm kỳ 2025 - 2030Giáo dục - 10 giờ trước
GĐXH - PGS.TS. Đoàn Đức Lương, Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiếp tục được tín nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Huế nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Tin bão mới nhất: Bão số 11 Matmo suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, khu vực đất liền nào của Việt Nam còn chịu ảnh hưởng?Thời sự - 10 giờ trước
GĐXH - Bão số 11 Matmo đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Trên đất liền trong sáng nay (6/10), khu vực Quảng Ninh và Lạng Sơn có gió giật cấp 7 - 8.
Tháng sinh Âm lịch của người phụ nữ cả đời may mắn, hậu vận an nhàn sung túcĐời sống - 11 giờ trước
GĐXH - Phụ nữ sinh vào một số tháng Âm lịch không chỉ mang số mệnh tốt đẹp cho bản thân mà còn được xem là "quý nhân" của gia đình, giúp chồng con hưng vượng và lan tỏa may mắn đến những người xung quanh.
Tin bão mới nhất: Bão số 11 Matmo suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, khu vực đất liền nào của Việt Nam còn chịu ảnh hưởng?Thời sự
GĐXH - Bão số 11 Matmo đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Trên đất liền trong sáng nay (6/10), khu vực Quảng Ninh và Lạng Sơn có gió giật cấp 7 - 8.