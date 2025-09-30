Tuyên Quang: Lũ cuốn trôi một ngôi nhà 4 người mất tích
GĐXH - Một vụ sạt lở nghiêm trọng tại xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang đã cuốn trôi 1 ngôi nhà, khiến 4 người trong gia đình mất tích.
Trưa ngày 30/9, trao đổi với PV Gia đình và Xã hội, Chủ tịch UBND xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang Trần Đức Chung cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ sạt lở khiến 4 người mất tích. Hiện tại lực lượng chức năng đang tích cực tìm kiếm nạn nhân.
"Chúng tôi đang tích cực tìm kiếm nhưng gặp nhiều khó khăn vì trời vẫn mưa to, nước chảy xiết, nguy cơ tiếp tục đất tràn xuống" - ông Chung cho hay.
Theo báo cáo nhanh của UBND xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang cho biết, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão sau là vùng thấp suy yếu từ bão số 10, từ 28/9/2025 đến 30/9/2025, trên địa bàn xã Lũng Cú xảy ra mưa lớn, có dông, lốc đã gây thiệt hại nặng về người và tài sản.
Cụ thể, sáng 30/9, tại thôn Mã Lầu A, xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang xảy ra vụ sạt lở đất nghiêm trọng, cuốn trôi một ngôi nhà của hộ gia đình ông Vàng Chá Sò gồm 7 khẩu. Trong đó, có 04 người mất tích gồm: Vàng Chá S (SN 1982), Hầu Thị D (SN 1980), Vàng Xuân H (SN 2003), Vàng Minh H (SN 2024). 3 người còn lại đi lao động làm ăn xa nên không bị ảnh hưởng.
Thiệt hại về nhà ở, 6 nhà và chuồng trại tại thôn Mã Lầu A bị nước cuốn trôi gồm các hộ: Giàng Mí Dính, Giàng Mí Thà, Vàng Mí Thà, Vàng Chứ Súng, Giàng Mí Chứ, Giàng Mí Chứ, Giàng Mí Dính, Vàng Chá Sò. Ngoài 04 người mất tích, các hộ còn lại đã được lực lượng xã di chuyển ra nơi an toàn nên không có thiệt hại về người.
Sạt lở 03 điểm trên Đoạn đường quốc lộ đường quốc gia tại các thôn Sán Trồ, Ma Lé, Mã Lủng B gây ách tắc cục bộ. Tuyến đường trung tâm xã (tuyến đường 33m) bị sạt lở ngày điểm vào đầu xã gây ách tắc cục bộ.
Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Đảng ủy, HĐND, UBND xã đã chỉ đạo, phân công các Phòng chuyên môn, lực lượng công an, quân sự, Biên phòng phối hợp với thôn nắm bắt tình hình và chỉ đạo công tác di chuyển người và tài sản ra khỏi vùng có nguy cơ sảy ra mất an toàn; đồng thời, hỗ trợ và hướng dẫn nhân dân khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra (huy động sử dụng lực lượng tại chỗ tiến hành khắc phục tạm thời để đảm bảo phương tiện đi lại, sửa chữa mái nhà bị tốc, hót đất sạt lở của các hộ dân,…) nhằm bảo đảm ổn định đời sống và sản xuất của nhân dân; huy động lực lượng san gạt đất đá sạt lở đảm bảo giao thông thông suốt.
