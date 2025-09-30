Vụ lũ cuốn trôi ngôi nhà khiến 4 người mất tích ở Tuyên Quang: Công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn

Chiều tối 30/9, Công an tỉnh Tuyên Quang thông tin, đến 18h tối, do thời tiết mưa lớn và hạn chế tầm nhìn khiến công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn, lực lượng cứu hộ cứu nạn tạm thời dừng tìm kiếm. Thời điểm này, vẫn chưa tìm được 4 người mất tích. Sáng mai ngày (1/10), công tác tìm kiếm cứu nạn tiếp tục được triển khai.

Cùng ngày 30/9, Đại tá Chu Quang Trung, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang đã đến hiện trường vụ sạt lở đất tại thôn Má Lầu A, xã Lũng Cú, trực tiếp chỉ đạo lực lượng nỗ lực, khẩn trương để tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

Lực lượng chức năng tích cực tìm kiếm các nạn nhân mất tích ở xã Lũng Cú.

Theo báo cáo nhanh của UBND xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão sau là vùng thấp suy yếu từ bão số 10, từ 28/9/2025 đến 30/9/2025, trên địa bàn xã Lũng Cú xảy ra mưa lớn, có dông, lốc đã gây thiệt hại nặng về người và tài sản.

Cụ thể, sáng 30/9, tại thôn Mã Lầu A, xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang xảy ra vụ sạt lở đất nghiêm trọng, cuốn trôi một ngôi nhà của hộ gia đình ông Vàng Chá Sò gồm 7 khẩu. Trong đó, có 04 người mất tích gồm: Vàng Chá S (SN 1982), Hầu Thị D (SN 1980), Vàng Xuân H (SN 2003), Vàng Minh H (SN 2024). 3 người còn lại đi lao động làm ăn xa nên không bị ảnh hưởng.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Đảng ủy, HĐND, UBND xã đã chỉ đạo, phân công các Phòng chuyên môn, lực lượng công an, quân sự, Biên phòng đã triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn.