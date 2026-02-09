Nam diễn viên phim giờ vàng VTV tuổi 30 độc thân 'tự do nhưng đầy cô đơn', quyết có người yêu trước 35

Độc thân ở tuổi 30: Tự do nhưng không tránh khỏi cô đơn

Trương Minh Thảo là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt những năm gần đây, được khán giả nhớ tới qua các vai diễn mang màu sắc đời thường, giàu cảm xúc như Sơn Dương trong Mặt trời lạnh (VTV3). Ngoài phim truyền hình, nam diễn viên 9X từng đảm nhận vai chính, đóng cặp cùng Thuý Diễm trong phim điện ảnh "Cưới vợ cho cha" và gần đây nhất là vai Thiệt trong phim "Ai thương ai mến" do Thu Trang đạo diễn.

Sự yêu mến từ những vai diễn khiến khán giả càng tò mò về đời tư của Trương Minh Thảo. Mới đây, xuất hiện trong "24h nói thật" Trương Minh Thảo lần đầu chia sẻ về chuyện cá nhân, đặc biệt là quan điểm “Xu hướng độc thân là tự do hay cô đơn?”.

Trương Minh Thảo thẳng thắn cho biết, ở tuổi 30 anh vẫn đang độc thân và phần nào thấu hiểu hoàn cảnh của nhiều người xung quanh. Theo nam diễn viên, việc chưa lập gia đình đến từ cả xu hướng sống hiện đại lẫn chuyện chưa tìm được người thực sự phù hợp. Anh cho biết bản thân đang có sự tự do, nhưng đi kèm là cảm giác cô đơn, đây là trạng thái mà anh xem như khoảng thời gian để hiểu mình hơn, sống chậm lại và chờ đợi điều xứng đáng.

Trương Minh Thảo.

Nói thêm về cuộc sống độc thân, Trương Minh Thảo cho rằng điều thay đổi rõ nhất chính là quỹ thời gian dành cho bản thân. Anh có thể theo đuổi nhiều sở thích cá nhân mà khi đang trong một mối quan hệ đôi khi khó thực hiện. Tuy vậy, mặt trái vẫn là cảm giác trống trải khi thiếu người để sẻ chia những câu chuyện riêng tư hằng ngày.

Khi được hỏi liệu có thể độc thân đến năm 60 tuổi, nam diễn viên lập tức bày tỏ quan điểm: “Tôi nhiều nhất có lẽ khoảng 35 tuổi là phải tìm một người phù hợp để cùng xây dựng gia đình, chứ đến 60 tuổi thì thật sự khó chịu nổi cảm giác cô đơn”. Anh cũng cho rằng không nên kéo dài tình trạng độc thân quá lâu, bởi dù cuộc sống hiện tại khá thoải mái, vẫn có những khoảnh khắc trở về nhà hay cầm điện thoại lên mà không có một người đặc biệt để trò chuyện.

Chia sẻ về suy nghĩ cho rằng người độc thân chọn cô đơn vì không muốn tâm sự với người khác, Trương Minh Thảo nhận định ai cũng có nhu cầu được lắng nghe, chỉ khác ở việc có sẵn sàng nói ra hay không. Anh thừa nhận từng có giai đoạn giữ mọi thứ trong lòng, nhưng hiện tại lại mong có một người để chia sẻ niềm vui lẫn áp lực mỗi ngày. Theo anh, chỉ cần có một điểm tựa thấu hiểu, mọi khó khăn cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, bởi điều con người cần sau cùng vẫn là cảm giác được đồng hành thật lòng.

Trương Minh Thảo đóng cặp với Thúy Diễm trong "Cưới vợ cho cha". Dù kém đàn chị 10 tuổi nhưng cả hai vẫn khá ăn ý khi lên phim.

Áp lực từ gia đình và quan điểm về hôn nhân

Trước những câu hỏi quen thuộc từ người thân về chuyện lập gia đình, nam diễn viên cho rằng đây là mong muốn dễ hiểu của các bậc cha mẹ khi luôn hy vọng con cái sớm ổn định cuộc sống. Anh cũng nhìn nhận việc có người đồng hành sẽ tạo thêm động lực để phấn đấu. Tuy nhiên, Trương Minh Thảo nhấn mạnh mỗi người nên tận hưởng trọn vẹn quãng thời gian độc thân, trải nghiệm tuổi trẻ và chỉ bước vào hôn nhân khi thực sự chín chắn. "Hôn nhân không phải là một cột mốc để chạy theo, mà là hành trình cần được lựa chọn khi mình đã sẵn sàng," anh chia sẻ.

Về áp lực từ gia đình, anh cho rằng điều quan trọng nhất là sự trò chuyện thẳng thắn giữa con cái và cha mẹ. Khi cả hai phía cùng lắng nghe và thấu hiểu, những lo lắng sẽ được tháo gỡ, giúp con đường phía trước trở nên rõ ràng hơn.

Đề cập đến lý do nhiều người ngại yêu hay kết hôn vì gánh nặng tài chính, Trương Minh Thảo thừa nhận đây là nỗi lo phổ biến của người trẻ, bản thân anh cũng từng suy nghĩ như vậy. Tuy nhiên, anh tin rằng giá trị cốt lõi của một mối quan hệ không nằm ở tiền bạc mà ở việc hai người có thật sự muốn đồng hành cùng nhau. Khi đủ yêu thương, cả hai sẽ biết tiết chế mong muốn cá nhân, học cách chia sẻ và cùng gánh vác khó khăn.

Theo Trương Minh Thảo, tình yêu ở giai đoạn trưởng thành không còn là cảm xúc bồng bột mà là sự đồng hành lâu dài. Dù xuất phát điểm chưa có gì trong tay, nếu cùng nhìn về một hướng và nỗ lực cho tương lai, mọi thử thách rồi cũng có thể vượt qua. Anh tin rằng người phù hợp không phải là người đòi hỏi mình trở nên lớn lao, mà là người chấp nhận con người hiện tại và sẵn sàng đi cùng trên chặng đường dài. Khi đạt được sự thấu hiểu ấy, áp lực vật chất cũng trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.