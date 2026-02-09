Động thái gây bất ngờ của Phương Oanh
GĐXH - Phương Oanh sau một thời gian kín tiếng đã bất ngờ chia sẻ một hình ảnh khiến bạn bè lẫn người hâm mộ đồng cảm.
Phương Oanh sau bộ phim "Gió ngang khoảng trời xanh" sống kín tiếng và cô chỉ tập trung vào việc chăm sóc con cái. Mới đây, người đẹp bất ngờ khi đăng hình ảnh trên trang cá nhân và nhận được nhiều bình luận từ bạn bè lẫn khán giả. Hầu hết mọi người đều gửi lời động viên đến cô cố gắng vượt lên trong cuộc sống sau những sóng gió từ gia đình.
Ngọc Hà Lê - vợ NSND Công Lý đã gửi lời động viên: "Cô gái xinh đẹp, cố lên em nhé. Mạnh mẽ nhé. Yêu mến em". Nhiều người dành lời chúc năm mới đến nữ diễn viên "gió ngang khoảng trời xanh". Phần đa đều mong muốn cô vững tâm trong thời điểm này.
Trước khi có động thái trên trang cá nhân, hồi tháng 12/2025, cô xuất hiện trong vlog nấu ăn được đăng tải trên TikTok một nhãn hàng. Đi kèm clip là dòng chú thích: "Bếp nàng Ỉn vừa ra lò chả cá Lã Vọng vàng óng, thơm nức mũi". Giữa tâm điểm chú ý của dư luận dành cho gia đình Phương Oanh, video này thu hút hơn một triệu lượt xem, hàng chục nghìn lượt thích, hơn 400 lượt chia sẻ và hàng trăm nhận xét.
Trong video được đăng tải trên nền tảng TikTok lần này, nữ diễn viên sinh năm 1989 diện áo bà ba giản dị, bờm tóc gọn gàng khi vào bếp thực hiện món chả cá lăng tại căn bếp quen thuộc của gia đình. Phương Oanh thoăn thoắt các thao tác lọc cá, ướp gia vị, sơ chế nguyên liệu...
Khi xuất hiện video của Phương Oanh, nhiều tài khoản TikTok đã đăng tải lại. Có rất nhiều bình luận xoay quanh việc nữ diễn viên xuất hiện sau thời gian ở ẩn. Trước một số khán giả có bình luận trái chiều, nhiều người đã lên tiếng phản biện.
Độc giả tên Linh đã để lại ý kiến: "Các bác cứ toxic, chị ấy quay lại công việc quay clip cũng kèm quảng cáo sản phẩm. Dù sao cũng phải vực dậy tinh thần còn nuôi con chứ". Hiện đã có nhiều bình luận xoay quanh ý kiến này.
Được biết, thời gian qua, Phương Oanh hoàn toàn kín tiếng trên MXH nhưng cô vẫn xuất hiện trên phim giờ vàng của VTV. Dù vướng phải lùm xùm về đời tư nhưng nữ diễn viên vẫn cố gắng giữ vững tinh thần để đóng trọn vẹn vai diễn trong phim "Gió ngang khoảng trời xanh".
Được biết, trên mạng xã hội, nhiều phân đoạn thu hút triệu view của nhân vật Mỹ Anh cũng được thực hiện ở giai đoạn này. Sau khi phim đóng máy, nữ diễn viên không tham gia bất kỳ sự kiện công khai nào và hoàn toàn giữ im lặng trước truyền thông.
Giai đoạn cuối của phim "Gió ngang khoảng trời xanh", Phương Oanh nhận "mưa" lời khen từ khán giả và đồng nghiệp. Nhiều người cho biết họ đã khóc cùng Mỹ Anh trong các phân đoạn đối mặt với tiểu tam, suy sụp vì nỗi đau bị chồng phản bội... Sau tất cả, nữ diễn viên sinh năm 1989 vẫn khẳng định được tài năng của bản thân và vẫn được khán giả đón nhận.
