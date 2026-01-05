Kết thúc kỳ nghỉ Tết Dương lịch, du lịch Quảng Ninh tổng thu hơn 1.600 tỷ đồng

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Theo đó, một số điểm du lịch nổi tiếng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đón lượng khách du lịch lớn, như Vịnh Hạ Long đón trên 43.800 lượt, Công viên Sun World Hạ Long đón khoảng 22.000 lượt, Bảo tàng Quảng Ninh đón gần 6.900 lượt, Khu di tích danh thắng Yên Tử đón gần 10.000 lượt. Khách nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái đạt gần 13.600 lượt. Khách du lịch đến đặc khu Vân Đồn đạt 51.000 lượt.

Du khách đến thăm quan, nghỉ lễ Tết Dương lịch tại Quảng Ninh.

Trong thời gian nghỉ lễ, tính từ ngày 31/12/2025 đến 4/1/2026, toàn tỉnh Quảng Ninh tổ chức 19 sự kiện, hoạt động phục vụ nhân dân và du khách trên địa bàn tỉnh.

Tiêu biểu như: Chương trình nghệ thuật "Quảnh Ninh - Chào năm mới 2026" thu hút hơn 50.000 khán giả xem trực tiếp và hàng trăm nghìn khán giả xem trực tuyến. Các địa phương cũng tích cực tổ chức các hoạt động chào năm mới, các chương trình nghệ thuật, lễ hội, tạo không khí vui tươi, phấn khởi đầu năm cho người dân và du khách.

Công tác phục vụ khách du lịch dịp nghỉ Tết Dương lịch đã được các ngành, địa phương, các doanh nghiệp chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng. Công tác an ninh trật tự, môi trường du lịch được đảm bảo.