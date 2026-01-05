Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Kết thúc kỳ nghỉ Tết Dương lịch, du lịch Quảng Ninh tổng thu hơn 1.600 tỷ đồng

Thứ hai, 14:32 05/01/2026 | Giải trí
Đức Tùy
Đức Tùy
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Theo thông tin từ Sở VH, TT và DL Quảng Ninh, trong 5 ngày (từ 31/12/2025 đến 4/1/2026), tổng khách du lịch đến địa phương ước đạt 657.000 lượt, trong đó khách quốc tế đạt 70.500 lượt và tổng thu du lịch ước đạt 1.620 tỷ đồng.

Theo đó, một số điểm du lịch nổi tiếng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đón lượng khách du lịch lớn, như Vịnh Hạ Long đón trên 43.800 lượt, Công viên Sun World Hạ Long đón khoảng 22.000 lượt, Bảo tàng Quảng Ninh đón gần 6.900 lượt, Khu di tích danh thắng Yên Tử đón gần 10.000 lượt. Khách nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái đạt gần 13.600 lượt. Khách du lịch đến đặc khu Vân Đồn đạt 51.000 lượt.

Kết thúc nghỉ Tết Dương lịch, Quảng Ninh tổng thu du lịch đạt hơn 1.600 tỷ - Ảnh 1.

Du khách đến thăm quan, nghỉ lễ Tết Dương lịch tại Quảng Ninh.

Trong thời gian nghỉ lễ, tính từ ngày 31/12/2025 đến 4/1/2026, toàn tỉnh Quảng Ninh tổ chức 19 sự kiện, hoạt động phục vụ nhân dân và du khách trên địa bàn tỉnh.

Tiêu biểu như: Chương trình nghệ thuật "Quảnh Ninh - Chào năm mới 2026" thu hút hơn 50.000 khán giả xem trực tiếp và hàng trăm nghìn khán giả xem trực tuyến. Các địa phương cũng tích cực tổ chức các hoạt động chào năm mới, các chương trình nghệ thuật, lễ hội, tạo không khí vui tươi, phấn khởi đầu năm cho người dân và du khách.

Kết thúc nghỉ Tết Dương lịch, Quảng Ninh tổng thu du lịch đạt hơn 1.600 tỷ - Ảnh 2.

Chương trình nghệ thuật "Quảnh Ninh - Chào năm mới 2026" thu hút hơn 50.000 khán giả xem trực tiếp và hàng trăm nghìn khán giả xem trực tuyến.

Công tác phục vụ khách du lịch dịp nghỉ Tết Dương lịch đã được các ngành, địa phương, các doanh nghiệp chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng. Công tác an ninh trật tự, môi trường du lịch được đảm bảo.

Kết thúc nghỉ Tết Dương lịch, Quảng Ninh tổng thu du lịch đạt hơn 1.600 tỷ - Ảnh 3.Hà Nội: Hàng loạt chuỗi hoạt động du lịch sôi động chào năm mới 2026

GĐXH - Dịp Tết Dương lịch 2026 và Tết Nguyên đán Bính Ngọ, Hà Nội sẽ tổ chức hàng loạt sự kiện, hoạt động du lịch – văn hóa đặc sắc trên khắp địa bàn, từ phố cổ, khu di sản đến các làng nghề, lễ hội truyền thống, nhằm đáp ứng nhu cầu vui chơi, trải nghiệm của người dân và du khách.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

'Mưa đỏ' có mặt trong 10 sự kiện Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiêu biểu năm 2025

'Mưa đỏ' có mặt trong 10 sự kiện Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiêu biểu năm 2025

Những sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch nổi bật năm 2026 tại Thanh Hóa

Những sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch nổi bật năm 2026 tại Thanh Hóa

Nhiều hoạt động 'Chào năm mới 2026' tại Làng Văn hóa - Du lịch

Nhiều hoạt động 'Chào năm mới 2026' tại Làng Văn hóa - Du lịch

Carnaval Hạ Long là điểm nhấn của Tuần Du lịch Quảng Ninh 2014

Carnaval Hạ Long là điểm nhấn của Tuần Du lịch Quảng Ninh 2014

Cùng chuyên mục

Không nghe cảnh báo từ Tuấn, Dương bị Khải đánh thuốc mê

Không nghe cảnh báo từ Tuấn, Dương bị Khải đánh thuốc mê

Xem - nghe - đọc - 2 giờ trước

GĐXH - Đi đến nơi nghỉ dưỡng để nói về dự án âm nhạc, Dương mất cảnh giác nên bị Khải cho uống thuốc mê.

Đỗ Hải Yến khoe nhan sắc quý phái ở di tích cố đô Hoa Lư – Ninh Bình

Đỗ Hải Yến khoe nhan sắc quý phái ở di tích cố đô Hoa Lư – Ninh Bình

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Đảm nhận vai Hoàng hậu Dương Vân Nga, diễn viên Đỗ Hải Yến đã về Ninh Bình thăm di tích cố đô Hoa Lư, tìm hiểu và cảm nhận những giá trị lịch sử để có thêm chất liệu cho vai diễn.

MC Đan Lê ở tuổi ngoài 40 vẫn đăng ký đi học diễn xuất

MC Đan Lê ở tuổi ngoài 40 vẫn đăng ký đi học diễn xuất

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - MC Đan Lê mới đây đã chia sẻ việc học về diễn xuất lẫn công nghệ làm phim ở học viện do ông xã - đạo diễn Khải Anh sáng lập. Khán giả bất ngờ vì ở độ tuổi trung niên nhưng cô vẫn giữ được tinh thần ham học hỏi.

Phim nối sóng 'Cách em 1 milimet' trên VTV3 có gì hấp dẫn?

Phim nối sóng 'Cách em 1 milimet' trên VTV3 có gì hấp dẫn?

Xem - nghe - đọc - 5 giờ trước

GĐXH - Bộ phim “Cách em 1 milimet” đang dần đi đến chặng cuối, khán giả cũng rất háo hức chờ đợi phim nối sóng có gì hấp dẫn.

Khán giả hả hê với cảnh phim hai nhân vật tự vạch trần nhau

Khán giả hả hê với cảnh phim hai nhân vật tự vạch trần nhau

Giải trí - 8 giờ trước

Phân đoạn Bách chứng kiến sự trơ trẽn của Duyên và quyết định chấm dứt mối quan hệ trong tập 36 phim “Cách em 1 milimet” tạo hiệu ứng mạnh mẽ trên mạng xã hội. Thậm chí, nhiều khán giả cho rằng tập phim này là khoảnh khắc “đáng xem nhất từ đầu đến giờ” của khung giờ vàng.

Cuộc sống viên mãn của ca sĩ Hà Phương bên ông xã tỷ phú

Cuộc sống viên mãn của ca sĩ Hà Phương bên ông xã tỷ phú

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Ca sĩ Hà Phương xuất hiện nổi bật bên ông xã - tỷ phú Chính Chu - trong tiệc mừng 60 năm ngày cưới của bố mẹ chồng.

Tango ngọt ngào và day dứt trong MV 'Nỗi nhớ chơi vơi' của Thương Thảo

Tango ngọt ngào và day dứt trong MV 'Nỗi nhớ chơi vơi' của Thương Thảo

Xem - nghe - đọc - 18 giờ trước

GĐXH - Nhân dịp đầu năm mới 2026, ca sĩ trẻ Thương Thảo phối hợp với nhạc sĩ Ngọc Lê Ninh ra mắt MV về tình yêu ở trạng thái “trên tình bạn dưới tình yêu” mang tên “Nỗi nhớ chơi vơi”.

'Nữ tổng tài' đang gây sốt trên phim giờ vàng VTV tận hưởng cuộc sống độc thân ở tuổi 35

'Nữ tổng tài' đang gây sốt trên phim giờ vàng VTV tận hưởng cuộc sống độc thân ở tuổi 35

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - Trong phim "Cách em 1 milimet", Phan Minh Huyền (Huyền Lizzie) nhận được nhiều chú ý khi vào vai một nữ doanh nhân xinh đẹp và thành đạt.

Năm đầu làm dâu nhà đại gia của MC Mai Ngọc

Năm đầu làm dâu nhà đại gia của MC Mai Ngọc

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - MC Mai Ngọc tận hưởng nhiều niềm vui trọn vẹn trong năm đầu của cuộc hôn nhân thứ hai với ông xã thiếu gia khi sinh con trai Panda Minh Đặng.

Con gái H'Hen Niê lại tiếp tục gây chú ý

Con gái H'Hen Niê lại tiếp tục gây chú ý

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - Con gái H'Hen Niê - bé Harley - gây chú ý với nụ cười và nét "biết diễn". H'Hen Niê chia sẻ niềm tự hào về con gái trong những khoảnh khắc đáng yêu.

Xem nhiều

Không nghe cảnh báo từ Tuấn, Dương bị Khải đánh thuốc mê

Không nghe cảnh báo từ Tuấn, Dương bị Khải đánh thuốc mê

Xem - nghe - đọc

GĐXH - Đi đến nơi nghỉ dưỡng để nói về dự án âm nhạc, Dương mất cảnh giác nên bị Khải cho uống thuốc mê.

Phim nối sóng 'Cách em 1 milimet' trên VTV3 có gì hấp dẫn?

Phim nối sóng 'Cách em 1 milimet' trên VTV3 có gì hấp dẫn?

Xem - nghe - đọc
'Nữ tổng tài' đang gây sốt trên phim giờ vàng VTV tận hưởng cuộc sống độc thân ở tuổi 35

'Nữ tổng tài' đang gây sốt trên phim giờ vàng VTV tận hưởng cuộc sống độc thân ở tuổi 35

Giải trí
Con gái H'Hen Niê lại tiếp tục gây chú ý

Con gái H'Hen Niê lại tiếp tục gây chú ý

Giải trí
Những màn trình diễn xuất sắc tại Chung kết 'Tân binh toàn năng'

Những màn trình diễn xuất sắc tại Chung kết 'Tân binh toàn năng'

Xem - nghe - đọc

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top