Thủ môn quê Hưng Yên hào hứng lần đầu tham gia 'Mái ấm gia đình Việt'

"Mái ấm gia đình Việt" sẽ khởi động hành trình ghi hình đầu tiên của năm 2026 tại "Thành phố Hoa phượng đỏ" Hải Phòng trong 3 ngày (9–11/1/2026). Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ Việt cùng tham gia ghi hình như: NSƯT Đức Khuê, diễn viên Thanh Hương, Đình Tú - Ngọc Huyền, ca sĩ Cường Seven, ca sĩ/Á hậu Helen, hoa hậu Đỗ Thị Hà, thủ môn Nguyễn Đình Triệu, cầu thủ Hà Đức Chinh... Các nghệ sĩ sẽ chung tay hỗ trợ 18 em nhỏ mồ côi và trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đến từ: Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Ninh Bình và Quảng Ninh.

Thủ môn Nguyễn Đình Triệu – hiện đang thi đấu cho Câu lạc bộ Bóng đá Hải Phòng bày tỏ sự phấn khởi khi nhận được lời mời "Mái ấm gia đình Việt" ngay trong lần đầu tiên chương trình đến với “Thành phố Hoa Phượng đỏ”. Xác nhận góp mặt, nam thủ môn chia sẻ: “Với thủ môn, điều quan trọng nhất là giữ vững khung thành. Nhưng hôm nay, tôi muốn cùng mọi người giữ vững những điều tốt đẹp trong chương trình Mái ấm gia đình Việt".

Thủ môn Đình Triệu, cầu thủ Hà Đức Chinh lần đầu tham gia "Mái ấm gia đình Việt".

Hoa hậu Đỗ Thị Hà và vợ chồng Đình Tú - Ngọc Huyền cũng tham gia hành trình ghi hình đầu tiên năm 2026 của "Mái ấm gia đình Việt" tại Hải Phòng.

Dù là một cầu thủ nổi tiếng với lịch tập luyện và thi đấu dày đặc, Nguyễn Đình Triệu vẫn nhanh chóng sắp xếp thời gian để tham gia ghi hình khi nhận được lời mời từ chương trình. Anh cho biết bản thân luôn trân trọng những giá trị tích cực mà Mái ấm gia đình Việt đã và đang lan tỏa, đồng thời cảm thấy may mắn và hạnh phúc khi có cơ hội được đồng hành cùng chương trình.

Ca sĩ, Á hậu Helen (Top 7 Vietnam Idol 2023, Á hậu 2 Miss Grand Vietnam 2024) chia sẻ: “Với tôi, đây không chỉ đơn thuần là buổi ghi hình một chương trình truyền hình mà còn là cơ hội để bản thân lắng nghe, thấu cảm và chia sẻ cùng với các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tôi hy vọng sự góp mặt của mình có thể tiếp thêm một chút động lực cho các em nhỏ vững tin hơn trên hành trình phía trước. Bên cạnh đó, tôi cũng mong nhận được sự ủng hộ của khán giả Hải Phòng, cùng chia sẻ và lan tỏa những điều tích cực trong cuộc sống”.

Ốc Thanh Vân năm nay trở lại với vai trò MC chính, không phải khách mời như mọi năm.

NSƯT Ốc Thanh Vân từng hai lần là khách mời tham gia "Mái ấm gia đình Việt", hiện tại sẽ trở lại với vai trò MC chính của chương trình. Nữ nghệ sĩ mỗi lần tham gia đều lăn xả hết mình trong các thử thách nhằm mang về những phần thưởng giá trị cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, chị luôn bày tỏ mong muốn được đồng hành lâu dài hơn với sứ mệnh "Mang hạnh phúc sẻ chia cùng cộng đồng" mà chương trình theo đuổi.

Thực hiện lời hứa: "Nếu chương trình mời tôi, dù ghi hình ở bất cứ đâu tôi cũng sẽ có mặt", NSƯT Ốc Thanh Vân đã nhanh chóng nhận lời tham gia buổi ghi hình tại Hải Phòng. Cô bày tỏ sự hạnh phúc khi đảm nhận vai trò MC dẫn dắt chương trình lần này.

Tương tự NSƯT Ốc Thanh Vân, diễn viên Minh Dự cũng đã hai lần đồng hành cùng Mái ấm gia đình Việt trong vai trò nghệ sĩ khách mời. Trước hành trình đầy ý nghĩa mà "Mái ấm gia đình Việt" đang thực hiện, nam diễn viên bày tỏ niềm hạnh phúc và phấn khởi khi nhận được lời mời đảm nhận vai trò MC dẫn dắt chương trình, trở thành cầu nối cảm xúc giữa các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và cộng đồng.

Chương trình "Mái ấm gia đình Việt" phát sóng vào lúc 19h30 thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7.