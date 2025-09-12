Nam NSƯT quê Hưng Yên 38 tuổi nhận chức Phó Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội là ai?

Mới đây, Nhà hát Chèo Hà Nội thông báo kiện toàn các chức danh, cụ thể, NSND Thu Huyền trở thành Giám đốc và NSƯT Quốc Phòng là Phó giám đốc.

Ngay sau đó, NSND Quốc Anh - nguyên Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội cũng gửi lời: "Chúc mừng em Huyền, Quốc Phòng và Nhà hát. Lâu quá mới được chúc mừng". NSND Tự Long - Giám đốc Nhà hát Chèo quân đội nhắn gửi: "Chúc mừng Nhà hát chèo Hà Nội và hai nhà lãnh đạo tài ba". Ngoài ra, nhiều nghệ sĩ như: NSND Lan Hương, Minh Vượng, MC Mỹ Lan... cũng gửi lời chúc mừng.

Sau những lời chúc mừng của bạn bè, đồng nghiệp, NSƯT Quốc Phòng chia sẻ ngắn gọn: "Vô cùng cảm ơn ngôi nhà - Nhà hát chèo Hà Nội! Cảm ơn vì tất cả!".

NSND Thu Huyền - Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội và NSƯT Quốc Phòng - Phó Giám đốc Nhà hát.

NSƯT Quốc Phòng tên đầy đủ là Bùi Quốc Phòng, sinh năm 1988, tại Hưng Yên (Thái Bình cũ). Anh từng được tuyển dụng vào Nhà hát Chèo Thái Bình theo diện vừa học vừa làm. Năm 2008, sau khi tốt nghiệp Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Thái Bình, Quốc Phòng quyết tâm lên Thủ đô lập nghiệp và cơ duyên đã đưa Quốc Phòng đến với Nhà hát Chèo Hà Nội.

Tự nhận mình là may mắn bởi ngay khi vừa về Chèo Hà Nội, Quốc Phòng đã được lãnh đạo Nhà hát tin tưởng và tạo điều kiện giao cho vai diễn chính. Năm 2009, tại Hội diễn sân khấu Chèo chuyên nghiệp toàn quốc diễn ra ở Quảng Ninh, với vai diễn Quang Trung trong vở "Ngọc Hân công chúa", Quốc Phòng không chỉ giành HCV mà còn được Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam trao tặng Bằng khen nghệ sĩ xuất sắc của Hội diễn. Ở tuổi 21, Quốc Phòng đã có chiếc HCV diễn xuất đầu tiên trong sự nghiệp và đây là điều không phải diễn viên trẻ nào cũng dễ dàng đạt được.

NS Quốc Phòng vai Chí Phèo vở “Cánh diều làng Vũ Đại”.

Sau đó, Quốc Phòng liên tiếp giành thêm nhiều HCV ở các kỳ hội diễn và Liên hoan sân khấu. Cụ thể, vai Thi Sách vở "Vương nữ Mê Linh" – Cuộc thi nghệ thuật Chèo toàn quốc 2013; Vai Quang vở "Cánh chim trắng tron đêm" – Liên hoan sân khấu chuyên nghiệp Thủ đô 2014; Vai Quốc Hào vở "Nàng Thứ phi họ Đặng" – Cuộc thi nghệ thuật sân khấu Chèo toàn quốc 2016; HCV vai Trần Thông trong vở "Trung trinh liệt nữ" – Liên hoan sân khấu Thủ đô năm 2022; Năm 2023, nam nghệ sĩ ghi dấu ấn vai diễn Chí Phèo trong vở "Cánh diều làng Vũ Đại".

Cùng với những vai diễn ấn tượng, Quốc Phòng còn sở hữu giọng hát chèo ngọt ngào hiếm có. Năm 2008, anh từng giành HCV với tiết mục hát chèo lời cổ "Đào lý một cành". Đến nay, Quốc Phòng đã ra mắt được 3 album hát chèo là: Đường trường chông chênh, Ân tình đất mẹ và Câu hát tình quê.

Không chỉ thành công với nghề, NSƯT Quốc Phòng còn là nghệ sĩ năng nổ trong công tác đoàn thể, hoạt động từ thiện và nhiệt huyết, tận tâm trong việc "truyền lửa" nghề cho các diễn viên trẻ.

Đặc biệt, mới đây nhất, NSƯT Quốc Phòng cũng là 1 trong những nghệ sĩ có mặt trong khối Văn hóa - Thể thao tham gia sự kiện A80.

NSƯT Quốc Phòng cũng là 1 trong những nghệ sĩ có mặt trong khối Văn hóa - Thể thao tham gia sự kiện A80.