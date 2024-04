Nam sinh Hải Phòng 'kẹp 3' đi xe máy bằng một bánh trên đường

Theo thông tin từ Công an huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, sau khi nhận được phản ánh của người dân đến số điện thoại của lãnh đạo Công an TP. Hải Phòng công bố công khai (0918.526.559 cùng tài khoản Zalo) về xe máy Air Blade BKS 15G1-961.56 do 3 thanh niên ngồi trên xe điều khiển xe chạy bằng một bánh trên đường, hôm qua (29/4), Đội Cảnh sát giao thông trật tự-Công an huyện Thủy Nguyên đã nhanh chóng tiến hành xác minh thông tin và xử lý các trường hợp vi phạm.



Kết quả xác minh xác định, sự việc đã xảy ra từ năm 2023, cụ thể vào sáng ngày 12/10/2023, sau khi học xong, Đỗ Đăng D. (SN 2007, trú tại thôn 4, xã Minh Tân, huyện Thủy Nguyên) mượn xe máy của bạn để chở 2 bạn: Đỗ Đăng C., Vũ Đức Đ. (cùng SN 2007, đều cùng trú tại xã Minh Tân, huyện Thủy Nguyên).

Nhóm học sinh Hải Phòng vi phạm giao thông.

Trong quá trình di chuyển trên đường từ QL10 rẽ vào đường Bãi cọc Cao Quỳ (xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên), Đỗ Đăng D. điều khiển xe máy đi bằng một bánh khoảng 7-10m.

Qua xác minh nguồn gốc phương tiện, xe máy BKS 15G1-961.56 có chủ sở hữu và đăng ký mang tên Đỗ Đăng C.

Công an huyện Thủy Nguyên đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với: Đỗ Đăng D. về hành vi điều khiển xe đi bằng một bánh đối với xe 2 bánh; Đỗ Đăng C. về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện và không đội mũ bảo hiểm; Vũ Đức Đ. về hành vi không đội mũ bảo hiểm cho người đi xe mô tô.

Hiện, Công an huyện Thủy Nguyên tiếp tục điều tra, xác minh, nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự sẽ xử lý nghiêm theo quy định.

Theo Điểm c, khoản 8, Điều 6; Điểm d khoản 5 Điều 30; Điểm b, khoản 6, Điều 11 Nghị định 100/NĐ-CP ngày 30/12/2019 được sửa đổi bổ sung theo Nghị định 123/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ. Hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông điều khiển xe đi bằng một bánh của Đỗ Đăng D. sẽ bị phạt tiền từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng.



