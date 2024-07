Nam sinh khiếm thị trúng tuyển 6 trường đại học

12 năm đều đạt học sinh giỏi

Em Đỗ Nam Khánh (SN 2006, trú tại phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh) bị khiếm thị, 12 năm học, em đến trường bằng ánh sáng yếu ớt của người mẹ Nguyễn Thị Thanh Tình (SN 1985) cũng bị khiếm thị.

Khánh sinh ra trong hoàn cảnh thiếu tình thương của bố. Thủa nhỏ, vẫn nhìn thấy ánh sáng, nhưng không rõ vật. Tuy nhiên, càng lớn lên, thị lực của Khánh bị kém đi. Gia đình Khánh bắt đầu đưa em đi hết bệnh viện này đến trung tâm khác để khám, điều trị. Trải qua nhiều cuộc phẫu thuật, nhưng vẫn không khả thi.

Dù bị khiếm thị, Nam Khánh vẫn luôn nỗ lực, vươn lên.

Cho đến lúc bước vào năm học lớp 6, em mất hẳn thị lực. Cuộc sống của cậu bé Khánh chỉ có màu đen, màu của u tối. Khánh nói, những ngày đầu biết mình mất đi ánh sáng, cậu suy sụp, bản thân nghĩ mình là người tàn phế, người vô dụng.

"Lúc đầu, em không dám bước chân chạm xuống đất. Mọi thứ xung quanh em chỉ có màu đen, em nằm và khóc rất nhiều. Nhưng sau đó, em tập hát, tập nghe radio, rồi học chữ nổi. Từ đó em mới định hình lại được cuộc sống cho mình", Khánh chia sẻ.

Tìm lại được niềm vui, mục đích sống, Khánh hát mỗi ngày. Giọng hát cậu bé văng vẳng từ nhà, đến trường. Khánh cũng thích dẫn chương trình, tự tin trước khả năng về thuyết trình của mình. 12 năm học, Khánh đều đạt học sinh giỏi, cũng được biết đến là chàng trai năng động, tham gia nhiều hoạt động của trường, lớp tổ chức.

Con đường tìm ánh sáng của tri thức đối với Khánh khó khăn vô vàn. Nhưng may mắn, em có mẹ, bà ngoại cùng hỗ trợ, sát cánh cùng. Mẹ em, dẫu bị khiếm thị, chỉ nhìn được vật gần nhưng 12 năm học vẫn đạp xe đưa Khánh đến lớp.

Đặc biệt hơn, sau mỗi buổi học, em có bà ngoại hỗ trợ đọc bài trong sách giáo khoa. "Đến lớp em tập trung ngồi nghe giảng, vì em không thể ghi chép nên được các giáo viên, bạn bè hỗ trợ rất nhiều. Mọi người luôn dành tình yêu, quan tâm em một cách đặc biệt. Nhờ đó em luôn ý thức được mình cần phải cố gắng hơn nữa", Nam Khánh nói.

Trúng tuyển 6 trường đại học

Suốt chặng đường 12 năm học, Nam Khánh vinh dự nhận được nhiều giải thưởng như đạt giải 3 cuộc thi "Ươm hạt giống tâm hồn"; Đạt giải nhì cuộc thi "Go with you" do mạng lưới khiếm thị Việt Nam tổ chức tại Hà Nội.

Năm 2023, em là 1 trong 10 học sinh được Tỉnh đoàn Hà Tĩnh và Sở GD&ĐT Hà Tĩnh tuyên dương học sinh vượt khó. Nhiều năm liền, Khánh được nhận giấy khen của Hội Người mù tỉnh và thành phố; giấy khen của đoàn trường, ban giám hiệu nhà trường.

Người thân luôn đồng hành cùng Nam Khánh.

Cũng trong năm 2023, Khánh là đại biểu nhỏ tuổi nhất, 1 trong 21 cá nhân tiêu biểu toàn tỉnh được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Năm 2024, em được kết nạp vào Đảng khi đang là học sinh Trường THPT Phan Đình Phùng.

Đặc biệt, mới đây nhất, Khánh vừa nhận thông báo trúng tuyển 6 trường đại học thuộc top đầu cả nước bằng hình thức xét học bạ và tuyển thẳng. Theo đó, các trường Nam Khánh trúng xét tuyển gồm: Trường Đại học Khoa học XH&NV – Đại học Quốc gia Hà Nội; Trường Đại học Sư phạm 1; Trường Đại học công nghệ TP Hồ Chí Minh…

Khánh cho biết em quyết định theo học chuyên ngành Công tác xã hội, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội để thực hiện ước mơ. Dù rất vui khi nhận được kết quả trên, nhưng bản thân Khánh cũng đang lo lắng vì chặng đường phía trước đối với bản thân sẽ khó khăn, vất vả hơn nhiều.

"Sắp tới ra Hà Nội học, mẹ tiếp tục đồng hành cùng em. Nhiều người cũng khuyên em nên dừng việc học lại, nhưng em muốn thử thách bản thân, muốn trải nghiệm những điều mới mẻ. Và hơn hết em cũng muốn truyền cảm hứng đến những người không may mắn như em, để họ có thêm động lực vững tin vào cuộc sống. Cứ tự tin bước ra khỏi vùng an toàn của mình, không biết có thành công hay không, nhưng ít nhất chúng ta sẽ không cảm thấy tiếc nuối", Nam Khánh tâm sự.

Chị Nguyễn Thị Thanh Tình (mẹ Khánh) chia sẻ, khi biết tin Nam Khánh trúng tuyển 6 trường đại học, gia đình rất vui mừng nhưng cũng đầy nỗi lo lắng.

"Trong chặng đường tới, tôi sẽ cùng ra Hà Nội để tiếp tục đồng hành trên con đường học của con. Giờ gia đình đang tìm nhà trọ, nhưng cũng chưa tìm được. Mong là có chỗ nào gần trường, để mẹ con dễ dàng đi lại. Nhiều lúc sợ con mệt, cũng nói con nghỉ học, nhưng Khánh không đồng ý. Vì Khánh nó đam mê học lắm…", chị Tình chia sẻ.

