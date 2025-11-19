Mới nhất
Tìm thấy nhiều vật dụng cá nhân của tài xế xe đầu kéo mất tích ở Quảng Trị

Thứ tư, 11:47 19/11/2025 | Thời sự
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Cơ quan chức năng đã tìm thấy quần, thắt lưng, cùng chìa khoá xe được cho là của tài xế xe đầu kéo mất tích ở Quảng Trị.

Liên quan đến vụ tài xế xe đầu kéo mất tích ở Quảng Trị, lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm và phát hiện nhiều vật dụng cá nhân cách vị trí gặp nạn khoảng 5km.

Trên NLĐO, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đến 9 giờ sáng 19/11, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy tài xế mất tích sau khi xe đầu kéo bị nước lũ cuốn trôi.

Cận cảnh tìm thấy nhiều vật dụng cá nhân của tài xế xe đầu kéo mất tích ở Quảng Trị - Ảnh 1.

Chiếc quần cùng thắt lưng, chìa khoá của tài xế mất tích được tìm thấy cách vị trí gặp nạn khoảng 5km. Ảnh: Phạm Văn

Trong chiều 18/11, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện chiếc quần, thắt lưng, cùng chìa khoá xe được tấp vào bờ suối thuộc địa phận xã Tà Rụt - cách vị trí tài xế gặp nạn khoảng 5km.

Ông Lê Quang Thạch (Chủ tịch UBND xã La Lay) cho biết, người thân xác nhận chiếc quần và chìa khoá tìm thấy là của tài xế mất tích.

Về việc trên mạng xã hội xuất hiện clip "đã cứu được tài xế xe tải ở Quảng Trị", ông Thạch khẳng định đây là hình ảnh, tin tức sai sự thật.

Cận cảnh tìm thấy nhiều vật dụng cá nhân của tài xế xe đầu kéo mất tích ở Quảng Trị - Ảnh 2.

Hình ảnh chiếc xe tải vượt qua cầu tràn A Rông Trên (xã La Lay). Ảnh: CA Quảng Trị

Trước đó, khoảng 12 giờ ngày 17/11, xe đầu kéo BKS 75H-00713 do ông Nguyễn Văn Th (SN 1977, ngụ phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị) điều khiển, di chuyển từ hướng Cửa khẩu quốc tế La Lay về Quốc lộ 9.

Dù đã có cảnh báo khu vực nước ngập sâu nguy hiểm nhưng tài xế vẫn điều khiển phương tiện vượt qua cầu tràn A Rông Trên (xã La Lay), dẫn đến cả người và phương tiện bị dòng lũ dữ cuốn trôi.

Cận cảnh tìm thấy nhiều vật dụng cá nhân của tài xế xe đầu kéo mất tích ở Quảng Trị - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm tài xế mất tích. Ảnh: CA Quảng Trị

Sau khi nước lũ rút xuống, chiếc xe đầu kéo trong vụ việc bị nước lũ xô ngã, cuốn về phía hạ lưu ngầm tràn khoảng 50m, hư hỏng nặng.

Hiện tại các lực lượng gồm biên phòng, công an, chính quyền địa phương và người dân đang tiếp tục tổ chức tìm kiếm tài xế gặp nạn.

L.Vũ (th)
