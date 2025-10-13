Nam thanh niên Hải Phòng trộm hàng loạt xe máy

Theo thông tin từ Công an TP Hải Phòng, mới đây Công an phường Gia Viên vừa bắt giữ Vũ Ngọc Bảo Phong (SN 1999, trú tại Trại Lẻ, phường Lê Chân, TP Hải Phòng) về hành vi trộm cắp xe máy. Đây là đối tượng gây ra nhiều vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn.

Trước đó, vào ngày 20/9, Công an phường Gia Viên nhận được trình báo của chị N.T.T, (SN 2007, trú tại phường Lê Chân, TP Hải Phòng) về việc bị mất xe máy. Cụ thể, hồi 22h ngày 19/9, chị T. để xe máy Honda Vision BKS: 29X1 – 094xx tại khu vực công viên trước sảnh tòa nhà chung cư Hoàng Huy HH4 (phường Gia Viên, TP Hải Phòng). Tuy nhiên, đến khoảng 10h ngày hôm sau nạn nhân phát hiện xe máy của mình bị mất.

Đối tượng Vũ Ngọc Bảo Phong cùng tang vật. Ảnh: Cơ quan Công an.

Ngay khi nhận được thông tin, Công an phường Gia Viên đã nhanh chóng vào cuộc tiến hành điều tra, xác minh làm rõ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 18h cùng ngày, lực lượng Công an bắt giữ Vũ Ngọc Bảo Phong.

Tại cơ quan công an, đối tượng thừa nhận lấy xe của chị T. và khai nhận, bản thận đã thực hiện 2 vụ trộm cắp xe máy khác trên địa bàn phường Gia Viên.

Theo kết luận của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự TP Hải Phòng, 3 chiếc xe máy bị Phong trộm cắp có tổng giá trị là khoảng 61 triệu đồng. Hiện tại, cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã tiến hành khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối tượng Vũ Ngọc Bảo Phong về tội trộm cắp tài sản.

Trước sự việc trên, Công an phường Gia Viên khuyến cáo, khi để xe ở nơi công cộng, người dân luôn khóa xe cẩn thận và sử dụng khóa phụ hoặc thiết bị chống trộm. Cùng với đó, không để xe máy qua đêm tại các khu vực không có người trông giữ hoặc không có camera giám sát...