Lợi dụng mưa lũ, 4 anh em rủ nhau đi trộm

Ngày 11/10, Công an xã Tân Phú (Nghệ An) cho biết, vừa bắt giữ 4 đối tượng Nguyễn Viết Phương (SN 1995), Nguyễn Viết Sơn (SN 1998), Nguyễn Viết Mạnh (SN 2007, cùng trú xã Tân Phú) và Nguyễn Hồng Hùng (SN 1995, trú xã Nghĩa Đồng) về hành vi trộm cắp tài sản.

Các đối tượng bị cơ quan công an bắt giữ.

Theo điều tra, trong những ngày mưa bão, khi nước sông dâng cao buộc người dân phải sơ tán, Phương rủ hai em trai và em họ chuẩn bị kìm cộng lực, mang theo hai thuyền đi dọc các xóm tìm nhà vắng để trộm cắp.

Tang vật vụ án thu giữ.

Chỉ trong một đêm, nhóm này lấy nhiều tài sản như máy gặt, điều hòa, tủ lạnh và các vật dụng khác với tổng trị giá hơn 100 triệu đồng, rồi đem giấu ở xã khác nhằm tránh bị phát hiện.

Nhận được trình báo, Công an xã Tân Phú vào cuộc điều tra bắt giữ toàn bộ các đối tượng cùng tang vật liên quan.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định. Công an xã cũng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, bảo vệ tài sản trong mùa mưa bão.