Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Bất ngờ nhận hàng trăm triệu đồng từ tài khoản "lạ", nhiều người liền báo công an

Chủ nhật, 10:49 12/10/2025 | Pháp luật
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Bất ngờ nhận hàng trăm triệu đồng trong tài khoản từ người lạ, nhiều người dân ở TP Cần Thơ đã chủ động trình báo công an để xác minh và trao trả.

Ngày 12-10, Công an TP Cần Thơ cho biết thời gian qua xuất hiện nhiều trường hợp người dân chủ động trình báo cơ quan chức năng khi phát hiện số tiền lớn từ tài khoản "lạ" chuyển đến. Qua xác minh, lực lượng công an các địa phương đã trao trả lại cho người chuyển nhầm.

Theo đó, vào giữa tháng 9 vừa qua, anh Trần Nhất Anh (khu vực 3, phường Ngã Bảy, TP Cần Thơ) bất ngờ phát hiện 400 triệu đồng xuất hiện trong tài khoản ngân hàng. Sau 15 ngày chờ đợi nhưng không ai liên hệ, lo ngại chiêu trò lừa đảo, anh đã đến Công an phường Ngã Bảy trình báo.

- Ảnh 1.

Anh Trần Nhất Anh trao trả số tiền 400 triệu đồng chuyển nhầm cho bà Hoàng Thị Liên tại Công an phường Ngã Bảy. Ảnh: Công an phường Ngã Bảy

Qua xác minh, công an xác định chủ tài khoản chuyển nhầm là bà Hoàng Thị Liên (TP HCM). Ngày 9-10, số tiền đã được hoàn trả đầy đủ sau khi các bên hoàn tất thủ tục theo quy định.

Trước đó, ông Trần Văn Út (ngụ khu vực 2, phường Ngã Bảy) cũng hoang mang khi nhận được 117 triệu đồng được chuyển từ một số tài khoản không quen biết. Ông Út đã liên hệ công an phường hỗ trợ để trao trả lại số tiền trên cho người chuyển nhầm.

Một trường hợp khác là ông Trần Văn Ốc (SN 1976; ngụ xã Vị Thanh 1, TP Cần Thơ) cũng cảm thấy lo lắng vì trong tài khoản ngân hàng bỗng xuất hiện 100 triệu đồng chuyển đến vào ngày 6-10. Ông Ốc đã chủ động đến Công an xã Vị Thanh 1 trình báo để được hướng dẫn, xử lý theo quy định.

Qua quá trình xác minh, Công an xã Vị Thanh 1 xác định người chuyển nhầm số tiền nêu trên là ông Nguyễn Thanh Tâm (ngụ xã Phụng Hiệp, TP Cần Thơ). Công an xã hướng dẫn ông Tâm hoàn tất các thủ tục theo quy định để nhận lại số tiền.

Qua các vụ việc trên, lực lượng công an các địa phương đã ghi nhận, biểu dương những người dân có ý thức trả lại tiền cho người chuyển nhầm.

Qua đó thể hiện tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật của người dân, đồng thời khẳng định mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa lực lượng công an và nhân dân trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương.

Bắt đối tượng trộm hàng trăm triệu đồng trong két sắt rồi nạp vào tài khoản cá nhânBắt đối tượng trộm hàng trăm triệu đồng trong két sắt rồi nạp vào tài khoản cá nhân

GĐXH - Quá trình làm việc, L.T.T khai nhận bản thân đã 4 lần thực hiện hành vi trộm cắp tài sản của bị hại với tổng số tiền 350 triệu đồng tại két sắt kê trong phòng ngủ. Sau khi trộm, đối tượng nạp tiền vào tài khoản ngân hàng cá nhân.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Nhìn 4 thói quen này, biết ngay vì sao nhiều đàn ông thông minh vẫn có cuộc đời thất bại

Nhìn 4 thói quen này, biết ngay vì sao nhiều đàn ông thông minh vẫn có cuộc đời thất bại

4 cung hoàng đạo giỏi ngụy trang bản chất: Đừng vội tin vẻ ngoài của họ

4 cung hoàng đạo giỏi ngụy trang bản chất: Đừng vội tin vẻ ngoài của họ

Số cuối ngày sinh Âm lịch của người giỏi giang: Giống như rượu ngon, càng để lâu càng thơm

Số cuối ngày sinh Âm lịch của người giỏi giang: Giống như rượu ngon, càng để lâu càng thơm

4 con giáp cực đoan: Nhạy cảm, sĩ diện và dễ biến chuyện nhỏ thành lớn

4 con giáp cực đoan: Nhạy cảm, sĩ diện và dễ biến chuyện nhỏ thành lớn

Chủ sở hữu tài khoản Tiktok 'Gia đình Hải Sen' chính thức bị khởi tố vì buôn bán thực phẩm giả là Siro ăn ngon Hải Bé

Chủ sở hữu tài khoản Tiktok 'Gia đình Hải Sen' chính thức bị khởi tố vì buôn bán thực phẩm giả là Siro ăn ngon Hải Bé

Cùng chuyên mục

Bị công an rởm thao túng, nam sinh suýt bắt xe từ Hà Nội đến biên giới Campuchia

Bị công an rởm thao túng, nam sinh suýt bắt xe từ Hà Nội đến biên giới Campuchia

Pháp luật - 1 giờ trước

Bị kẻ mạo danh công an đe dọa, nam sinh 18 tuổi hoảng loạn định bắt xe từ Hà Nội vào TP.HCM rồi tiếp tục đi về phía biên giới Tây Ninh theo “lệnh” qua điện thoại.

Hai lần đốt rác trên tầng thượng gây cháy lớn tại đường Đê La Thành, 1 đối tượng bị bắt khẩn cấp

Hai lần đốt rác trên tầng thượng gây cháy lớn tại đường Đê La Thành, 1 đối tượng bị bắt khẩn cấp

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Công an phường Láng (TP Hà Nội) đã khởi khởi tố 1 đối tượng về hành vi "Gây rối trật tự công cộng" xảy ra tại số nhà 947 Đê La Thành. Đây là người đã hai lần tự ý đốt rác trên sân thượng trong một ngày, gây cháy lớn, lan sang các hộ dân xung quanh.

Vừa lãnh lương đã tiêu sạch, sợ vợ la, gã trai đi cướp điện thoại

Vừa lãnh lương đã tiêu sạch, sợ vợ la, gã trai đi cướp điện thoại

Pháp luật - 16 giờ trước

Vừa lãnh lương xong tiêu hết sạch, gã thanh niên hỏi mượn điện thoại của chủ quán cà phê để “gọi cho bạn” rồi giật chiếc iPhone tẩu thoát.

Công an Hưng Yên khởi tố 'nữ quái' lừa mua đất ruộng, chiếm đoạt hơn 3,5 tỷ đồng

Công an Hưng Yên khởi tố 'nữ quái' lừa mua đất ruộng, chiếm đoạt hơn 3,5 tỷ đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

Lợi dụng quen biết, Trần Thị Huyền đưa ra thông tin gian dối về khu ruộng lừa nạn nhân đưa tiền nhờ mua hộ, chiếm đoạt hơn 3,5 tỷ đồng rồi bỏ trốn.

Lợi dụng mưa lũ, 4 anh em rủ nhau đi trộm

Lợi dụng mưa lũ, 4 anh em rủ nhau đi trộm

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Trong khi lực lượng chức năng đang căng mình giúp dân khắc phục hậu quả bão số 10, nhóm 4 đối tượng tại Nghệ An lại lợi dụng người dân đi tránh lũ để trộm tài sản có giá trị.

Trốn truy nã 35 năm rồi đến cơ quan công an đầu thú

Trốn truy nã 35 năm rồi đến cơ quan công an đầu thú

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an phường Thiên Lộc, Hà Nội vừa vận động Nguyễn Thị Liễu (SN 1957) trú tại xã Đắk Song, tỉnh Lâm Đồng là đối tượng trốn truy nã hơn 35 năm ra đầu thú.

Bắt hai phụ nữ bán bé gái 14 tuổi với giá 280 triệu đồng

Bắt hai phụ nữ bán bé gái 14 tuổi với giá 280 triệu đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Lợi dụng sự nhẹ dạ của bé gái vùng cao, hai đối tượng dụ dỗ nạn nhân vượt biên rồi bán làm vợ ở Trung Quốc với giá 280 triệu đồng.

Mâu thuẫn vì vịt chết, một người bị đâm trọng thương

Mâu thuẫn vì vịt chết, một người bị đâm trọng thương

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Nghi ngờ người hàng xóm gây ra cái chết bất thường của 3 con vịt trong đàn, Nguyễn Đình Bồng đã dùng dao tấn công, khiến nạn nhân bị thương nặng.

Trốn thuế hơn 1.200 tỷ đồng, một giám đốc công ty vàng bạc ở Hưng Yên bị bắt

Trốn thuế hơn 1.200 tỷ đồng, một giám đốc công ty vàng bạc ở Hưng Yên bị bắt

Pháp luật - 3 ngày trước

Nguyễn Thế Bảo, Giám đốc Công ty TNHH vàng bạc Mão Thiệt Bảo Thảo bị Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi trốn thuế trên 1.200 tỷ đồng.

Cựu nhân viên ngân hàng trốn truy nã 30 năm sa lưới

Cựu nhân viên ngân hàng trốn truy nã 30 năm sa lưới

Pháp luật - 3 ngày trước

GĐXH - Sau khi chiếm đoạt số tiền gần 400 triệu đồng vào năm 1995, Thủy bỏ trốn vào các tỉnh phía Nam, sống chui lủi và che giấu thân phận dưới nhiều vỏ bọc khác nhau.

Xem nhiều

Bắt hai phụ nữ bán bé gái 14 tuổi với giá 280 triệu đồng

Bắt hai phụ nữ bán bé gái 14 tuổi với giá 280 triệu đồng

Pháp luật

GĐXH - Lợi dụng sự nhẹ dạ của bé gái vùng cao, hai đối tượng dụ dỗ nạn nhân vượt biên rồi bán làm vợ ở Trung Quốc với giá 280 triệu đồng.

Bắt tạm giam đối tượng 71 tuổi hiếp dâm bé gái 10 tuổi ở An Giang

Bắt tạm giam đối tượng 71 tuổi hiếp dâm bé gái 10 tuổi ở An Giang

Pháp luật
Liên tục cảnh báo, nhiều người vẫn nhẹ dạ 'sập bẫy' lừa đảo trực tuyến

Liên tục cảnh báo, nhiều người vẫn nhẹ dạ 'sập bẫy' lừa đảo trực tuyến

Pháp luật
Cựu nhân viên ngân hàng trốn truy nã 30 năm sa lưới

Cựu nhân viên ngân hàng trốn truy nã 30 năm sa lưới

Pháp luật
Mâu thuẫn vì vịt chết, một người bị đâm trọng thương

Mâu thuẫn vì vịt chết, một người bị đâm trọng thương

Pháp luật

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top