Bắt hai phụ nữ bán bé gái 14 tuổi với giá 280 triệu đồng
GĐXH - Lợi dụng sự nhẹ dạ của bé gái vùng cao, hai đối tượng dụ dỗ nạn nhân vượt biên rồi bán làm vợ ở Trung Quốc với giá 280 triệu đồng.
Ngày 11/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) cho biết, vừa bàn giao hai đối tượng Lương Thị Hưng (36 tuổi, trú bản Piêng Ồ, xã Nga My) và Vi Thị Phượng (56 tuổi, trú bản Cánh, xã Mường Xén) cho Công an tỉnh Nghệ An để điều tra hành vi mua bán người dưới 16 tuổi sang nước ngoài.
Theo kết quả điều tra ban đầu, trong Chuyên án NA1025, lực lượng Biên phòng phối hợp Công an phát hiện năm 2019, hai đối tượng Hưng và Phượng dụ dỗ và đưa em Vi Thị Thùy C. (khi đó mới 14 tuổi) vượt biên sang Trung Quốc, bán cho một người đàn ông bản địa làm vợ với giá 5 vạn nhân dân tệ (khoảng 280 triệu đồng).
Sau khi củng cố hồ sơ, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn bàn giao hai đối tượng và toàn bộ tang vật, hồ sơ cho cơ quan chức năng tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.
