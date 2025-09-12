Nam thanh niên ở Huế suýt bị lừa sang Campuchia

Ngày 12/9, Công an phường Dương Nỗ (TP Huế) cho biết vừa ngăn chặn thành công một nam thanh niên bị dụ dỗ sang Campuchia làm việc với chiêu trò "việc nhẹ lương cao".

Qua ứng dụng Telegram, anh T.V.V. (trú phường Dương Nỗ) bị các đối tượng xấu lôi kéo, hứa hẹn công việc nhàn hạ tại Campuchia với thu nhập cao.

Công an kịp thời ngăn chặn nam thanh niên suýt bị lừa sang Campuchia.

Các đối tượng còn đặt vé máy bay từ Huế vào TP HCM, chuẩn bị người đón để đưa anh qua biên giới. Tin lời, anh V. thu xếp hành lý lên đường. Tuy nhiên, nhận thấy dấu hiệu bất thường, gia đình trình báo công an.

Lực lượng chức năng vào cuộc, phối hợp cùng gia đình giải thích, phân tích cho anh V. hiểu rõ những rủi ro, từ đó từ bỏ ý định xuất cảnh.

Gia đình anh V. sau đó gửi thư cảm ơn Công an phường Dương Nỗ vì kịp thời khuyên ngăn, giúp con em mình tránh rơi vào bẫy lừa đảo tinh vi.

Phòng ngừa chiêu trò "việc nhẹ lương cao"

Công an TP Huế cho biết, vụ việc là lời cảnh tỉnh đến người dân, đặc biệt những người trẻ đang tìm kiếm việc làm, cần hết sức thận trọng trước những lời mời gọi hấp dẫn trên mạng xã hội.

Mọ người cần cảnh giác cao độ với những lời mời chào "việc nhẹ lương cao" không yêu cầu kinh nghiệm, bằng cấp. Thận trọng với các thông tin tuyển dụng không rõ ràng trên các nền tảng mạng xã hội như Telegram, Zalo, Facebook.

Bên cạnh đó, luôn xác minh, kiểm tra kỹ lưỡng thông tin về công ty, địa điểm làm việc. Khi có nghi ngờ, cần liên hệ ngay với cơ quan chức năng để được tư vấn và hỗ trợ.

Đặc biệt, báo ngay cho cơ quan công an nếu bản thân hoặc người thân nhận được những lời mời làm việc đáng ngờ hoặc có dấu hiệu bị lừa đảo để được hỗ trợ và ngăn chặn kịp thời.