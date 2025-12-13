Bóc gỡ đường dây cá độ bóng đá qua mạng quy mô hơn 400 tỷ đồng ở Đà Nẵng
GĐXH - Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Thành phố Đà Nẵng vừa triệt xóa thành công đường dây cá độ bóng đá qua mạng quy mô hơn 400 tỷ đồng.
Theo Công an TP Đà Nẵng, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an Thành phố vừa triệt xóa thành công chuyên án trinh sát "Đấu tranh tội phạm tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng" mang bí số 192B; đồng thời đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 9 đối tượng về hành vi "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc".
Qua công tác trinh sát, quản lý địa bàn, Phòng CSHS phát hiện đường dây cá độ bóng đá qua mạng Internet có tổ chức chặt chẽ, liên quan đến nhiều đối tượng trú tại TP Đà Nẵng.
Hoàng Duy Ninh (SN 1991, trú xã Chiên Đàn, TP Đà Nẵng) và Phạm Ngọc Triêm (SN 1982, trú phường Điện Bàn, TP Đà Nẵng) được xác định là kẻ cầm đầu, điều hành đường dây này.
Sau thời gian thu thập tài liệu, chứng cứ, Phòng CSHS đã xác lập chuyên án "192B" để đấu tranh, phá án. Ngày 9/12, Phòng CSHS chủ trì, phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an), các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Đà Nẵng, huy động 60 cán bộ, chiến sĩ chia thành 10 tổ công tác đồng loạt ra quân.
Lực lượng chức năng đã bắt giữ 9 đối tượng, trong đó Hoàng Duy Ninh giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu; Phạm Ngọc Triêm là đầu mối cấp dưới; cùng 7 đối tượng tham gia cá cược, gồm: Nguyễn Đức Phước (SN 1983, trú 23 Lỗ Giáng 14, phường Hòa Xuân), Nguyễn Đắc Tươi (SN 1986, trú thôn Cẩm Đồng, xã Gò Nổi), Nguyễn Đình Lân (SN 1972, trú tổ 10 Xuyên Trung, phường Hội An), Phan Ngọc Châu (SN 1960, trú khối phố 1, phường Điện Bàn), Nguyễn Văn Mỹ (SN 1975, trú 101 Cao Sơn Pháo, phường Điện Bàn), Nguyễn Đức Hiệp (SN 1976, trú 257 Trần Nhân Tông, phường Điện Bàn) và Châu Ngọc Thanh Truyền (SN 1983, trú tổ 03, thôn Lĩnh Phước, xã Núi Thành), cùng TP Đà Nẵng.
Tang vật thu giữ gồm 9 điện thoại di động, hơn 2.000 trang tài liệu thể hiện lịch sử cá độ từ đầu tháng 11 đến đầu tháng 12/2025, với số tiền cá độ khoảng 3,7 triệu Yen, quy đổi gần 80 tỉ đồng.
Cơ quan Công an tạm giữ 161 triệu đồng tiền mặt và phong tỏa tài khoản các đối tượng với số tiền hơn 1,5 tỉ đồng.
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo lời khai, từ khoảng tháng 5/2025, Hoàng Duy Ninh liên hệ một đối tượng trên mạng xã hội để lấy các tài khoản cá độ có hạn mức lớn, sau đó chia tách thành nhiều tài khoản cấp dưới để phân phối cho các "con bạc". Các đối tượng sử dụng trang mạng Bong88 để tổ chức cá độ bóng đá thắng thua bằng tiền, nhằm thu lợi bất chính.
Bước đầu, Ban chuyên án xác định tổng số tiền tổ chức đánh bạc, đánh bạc của đường dây này lên đến hơn 400 tỉ đồng. Riêng trong khoảng hơn một tháng, số tiền giao dịch cá độ đã vượt 80 tỉ đồng.
Cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan vụ án.
