Nàng dâu hào môn Đỗ Hà làm điều này, cộng đồng mạng lập tức gọi tên Phương Oanh
GĐXH - Lý do bởi sự đảm đang của Đỗ Hà gợi nhớ hình ảnh Phương Oanh trong căn bếp.
Ngày lạnh làm ngay món cá đặc biệt nóng hổi, ngon khó cưỡng, ăn mãi không chánĂn - 13 phút trước
GĐXH - Cá là thực phẩm bổ dưỡng. Ngày lạnh, bạn có thể chế biến theo cách đơn giản này để có món ăn đậm đà, ăn với cơm thì ngon không gì bằng, mà cũng có thể dùng như một món ăn vặt hấp dẫn.
Nhiều người sai lầm khi bảo quản rau mùi trong tủ lạnh: Đầu bếp nhà hàng hướng dẫn 1 mẹo giữ rau mùi tươi lâuĂn - 1 giờ trước
Chúng tôi sẽ chia sẻ một vài phương pháp đơn giản và thiết thực để giữ cho rau mùi luôn tươi ngon và bảo toàn được hương vị của nó bất kể bạn bảo quản bao lâu.
8 loại thực phẩm 'kỵ' nồi chiên không dầuĂn - 4 giờ trước
Nồi chiên không dầu mặc dù tiện dụng, giúp rút ngắn thời gian nấu nướng nhưng lại kỵ với một số thực phẩm.
Có nên dùng dầu dừa thay thế dầu ăn?Ăn - 7 giờ trước
Việc lựa chọn dầu dừa thay thế dầu ăn hàng ngày có phải là một lựa chọn tốt như nhiều người đang nghĩ?
Mẹ đảm mách cách làm sườn giòn ngon cho cả nhà đổi vị ngày trời lạnhĂn - 16 giờ trước
GĐXH – Mẹ đảm Thanh Huệ đã chia sẻ bí quyết làm món sườn giòn ngon cho cả nhà đổi vị ngày trời trở lạnh dưới đây vừa dễ thực hiện và bổ dưỡng.
Ăn cũng mệt vì làm món ăn không đúng, cách ăn dễ nhất để cơ thể tự cân bằng, tránh ốm vặtĂn - 23 giờ trước
GĐXH - Biết quy luật ngũ hành trong ăn uống sẽ giúp cơ thể tự điều chỉnh, khí huyết lưu thông, tinh thần sáng rõ. Ăn đúng ngũ hành giúp thân khỏe, tâm an, năng lượng tự nhiên khơi thông...
Đầu bếp kỳ cựu mách: "Mua thịt bò chọn 4 phần này vì đó là tất cả tinh túy, người bán cũng không dám nói dối"Ăn - 1 ngày trước
Hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ những bí quyết mua thịt bò đã học được từ một đầu bếp kỳ cựu đã có kinh nghiệm nấu ăn trong hai thập kỷ qua.
Hội chợ Mùa Thu 2025: Ăn ngon, chơi chất, chill tới bến ở 'trái tim mùa thu' VECĂn - 1 ngày trước
Nếu mùa thu có mùi vị, thì chắc chắn đó là hương BBQ thơm lừng, là ly bia mát lạnh dưới ánh đèn vàng và là tiếng nhạc EDM vang vọng giữa không gian ngập tràn niềm vui.
3 cách kết hợp nấu món ăn giúp chị em trẻ đẹp hơn, dưỡng tóc đen, tốt cho xương: Đậu đen là "nhân vật chính"Ăn - 1 ngày trước
Chia sẻ với bạn 3 công thức kết hợp đậu đen kinh điển, dễ làm, đáp ứng hoàn hảo nhu cầu sức khỏe mùa thu đông, lại dễ dàng chế biến tại nhà.
Tân sinh viên và hành trình biến stress thành sức bật để trưởng thànhĂn - 1 ngày trước
Đã bao giờ bạn tự hỏi, cảm giác rời nhà, bước vào giảng đường đại học nơi thành phố phấn khích đến mức nào chưa? Đó không chỉ là một chuyến đi, mà là cú "teleport" đưa bạn thế giới mới toanh khiến bạn vừa háo hức vừa choáng ngợp.
Loại thịt là thuốc bổ tự nhiên giúp bổ thận, chống già hiệu quả, đem làm ngay hai món siêu dễ làm nàyĂn
GĐXH - Không chỉ là món ngon quen thuộc trong bữa cơm Việt, loại thịt này còn được xem là thuốc bổ tự nhiên, dưỡng thận và làm chậm quá trình lão hóa nếu ăn đều đặn mỗi tuần.