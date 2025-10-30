Nàng dâu hào môn Đỗ Hà làm điều này, cộng đồng mạng lập tức gọi tên Phương Oanh

Mới đây hình ảnh nàng hậu trong căn bếp được đào xới lại. Cộng đồng thích thú với hình ảnh Đỗ Hà trong gian bếp. Nhìn những hình ảnh này không ít người gọi tên Phương Oanh. Lý do bởi sự đảm đang của Đỗ Hà gợi nhớ hình ảnh Phương Oanh trong căn bếp. Không chỉ bởi cả hai đều là những cô gái tự lập, thành đạt từ sớm và càng trở nên giàu có hơn sau khi kết hôn, mà còn bởi cả hai đều là những phụ nữ đảm đang trong căn bếp.