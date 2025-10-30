Mới nhất
Nàng dâu hào môn Đỗ Hà làm điều này, cộng đồng mạng lập tức gọi tên Phương Oanh

Thứ năm, 11:08 30/10/2025 | Ăn
GĐXH - Lý do bởi sự đảm đang của Đỗ Hà gợi nhớ hình ảnh Phương Oanh trong căn bếp.

Đỗ Hà và món chè bưởi: Nàng dâu hào môn đảm đang trong căn bếp - Ảnh 1.

Sau đám cưới bạc tỉ, hoa hậu Đỗ Thị Hà chính thức trở thành cô dâu hào môn khi bước chân vào gia đình giàu có. Như nhiều nàng hậu khác sau khi kết hôn, người ta kỳ vọng vào một phiên bản mới của Đỗ Hà - nàng dâu hào môn dịu dàng, đảm đang. Mọi động thái về cô đều được cộng đồng chú ý.

Đỗ Hà và món chè bưởi: Nàng dâu hào môn đảm đang trong căn bếp - Ảnh 2.

Mới đây hình ảnh nàng hậu trong căn bếp được đào xới lại. Cộng đồng thích thú với hình ảnh Đỗ Hà trong gian bếp. Nhìn những hình ảnh này không ít người gọi tên Phương Oanh. Lý do bởi sự đảm đang của Đỗ Hà gợi nhớ hình ảnh Phương Oanh trong căn bếp. Không chỉ bởi cả hai đều là những cô gái tự lập, thành đạt từ sớm và càng trở nên giàu có hơn sau khi kết hôn, mà còn bởi cả hai đều là những phụ nữ đảm đang trong căn bếp.

Đỗ Hà và món chè bưởi: Nàng dâu hào môn đảm đang trong căn bếp - Ảnh 3.

Hoa hậu Đỗ Hà hướng dẫn cách làm chè bưởi trong căn bếp sang trọng tại nhà riêng của cô.

Đỗ Hà và món chè bưởi: Nàng dâu hào môn đảm đang trong căn bếp - Ảnh 4.

Chè bưởi có nguyên liệu chính là cùi bưởi và đậu xanh, khiến món chè bưởi có vị béo, bùi, thanh mát.

Đỗ Hà và món chè bưởi: Nàng dâu hào môn đảm đang trong căn bếp - Ảnh 5.

Trong món chè này có chứa hàm lượng dinh dưỡng khá cao gồm các vitamin như vitamin A, vitamin C, chất xơ, các hoạt chất tốt cho sức khỏe như pectin, naringin, hesperidin, amylaza, men peroxydaza.

Đỗ Hà và món chè bưởi: Nàng dâu hào môn đảm đang trong căn bếp - Ảnh 6.

Hoa hậu hoàn thiện món ăn với lớp nước cốt dừa béo ngậy phía trên.

Đỗ Hà và món chè bưởi: Nàng dâu hào môn đảm đang trong căn bếp - Ảnh 7.

Món chè thành công là đạt độ sánh mịn, cùi bưởi giòn, ngọt dịu.

Đỗ Hà và món chè bưởi: Nàng dâu hào môn đảm đang trong căn bếp - Ảnh 8.

Chè bưởi có nguồn gốc từ miền Tây Nam Bộ. Nấu chè bưởi tuy đơn giản nhưng lại cầu kì về công đoạn, mà không phải ai cũng đủ kiên nhẫn để làm. Chè bưởi có thể ăn nóng hoặc lạnh, nhưng thông thường chè bưởi phải ăn lạnh mới thưởng thức hết vị ngon của chè.

Đỗ Hà và món chè bưởi: Nàng dâu hào môn đảm đang trong căn bếp - Ảnh 9.

Cũng trong căn bếp của mình, Đỗ Hà không chỉ chăm chút bằng những món ăn, cô thích trang hoàng căn nhà của mình với hoa.

Đỗ Hà và món chè bưởi: Nàng dâu hào môn đảm đang trong căn bếp - Ảnh 10.

Hoa hậu thuần thục với những phần việc thuộc về "nữ công gia chánh". Bởi thế việc người hâm mộ kỳ vọng vào một Đỗ Hà phiên bản nàng dâu hào môn đảm đang là hoàn toàn có cơ sở.

Đỗ Hà và món chè bưởi: Nàng dâu hào môn đảm đang trong căn bếp - Ảnh 11.Hoa hậu Đỗ Thị Hà sẽ trở thành nàng dâu hào môn dịu dàng, đảm đang trong căn bếp?

GĐXH - Hoa hậu cho biết muốn trở thành người vợ dịu dàng, là chỗ dựa cho chồng trong cuộc sống mỗi khi anh thấy mệt mỏi.


Phương Nghi (t/h)
