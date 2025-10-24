Hoa hậu Đỗ Thị Hà sẽ trở thành nàng dâu hào môn dịu dàng, đảm đang trong căn bếp?

Tối 22/10, tiệc cưới diễn ra trong thời tiết mưa lớn do địa phận thành phố Đồng Hới chịu ảnh hưởng của bão số 12. Dù thế, hơn 1.000 khách mời có mặt để chung vui cùng gia đình hai bên. Hoa hậu cho biết muốn trở thành người vợ dịu dàng, là chỗ dựa cho chồng trong cuộc sống mỗi khi anh thấy mệt mỏi. "Cảm ơn anh vì xuất hiện trong cuộc đời em. Em chưa bao giờ nghĩ có ngày mình đứng đây - trước mặt anh, nói về 'chúng ta'. Nhưng hóa ra, mọi con đường em đi, đều dẫn về khoảnh khắc này. Em sẽ luôn giữ trong tim mình sự dịu dàng, khi anh mệt, có một nơi để quay về", cô nói trong video.