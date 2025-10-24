Mới nhất
Hoa hậu Đỗ Thị Hà sẽ trở thành nàng dâu hào môn dịu dàng, đảm đang trong căn bếp?

Thứ sáu, 13:01 24/10/2025 | Ăn
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Hoa hậu cho biết muốn trở thành người vợ dịu dàng, là chỗ dựa cho chồng trong cuộc sống mỗi khi anh thấy mệt mỏi.

 
Hoa hậu Đỗ Thị Hà khéo tay trong bếp , trở thành nàng dâu hào môn đảm đang - Ảnh 1.

Tối 22/10, tiệc cưới diễn ra trong thời tiết mưa lớn do địa phận thành phố Đồng Hới chịu ảnh hưởng của bão số 12. Dù thế, hơn 1.000 khách mời có mặt để chung vui cùng gia đình hai bên. Hoa hậu cho biết muốn trở thành người vợ dịu dàng, là chỗ dựa cho chồng trong cuộc sống mỗi khi anh thấy mệt mỏi. "Cảm ơn anh vì xuất hiện trong cuộc đời em. Em chưa bao giờ nghĩ có ngày mình đứng đây - trước mặt anh, nói về 'chúng ta'. Nhưng hóa ra, mọi con đường em đi, đều dẫn về khoảnh khắc này. Em sẽ luôn giữ trong tim mình sự dịu dàng, khi anh mệt, có một nơi để quay về", cô nói trong video.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà khéo tay trong bếp , trở thành nàng dâu hào môn đảm đang - Ảnh 2.

Sau đám cưới bạc tỉ, Đỗ Thị Hà chính thức trở thành cô dâu hào môn khi bước chân vào gia đình giàu có. Như nhiều nàng hậu khác sau khi kết hôn, người ta kỳ vọng vào một phiên bản mới của Đỗ Hà - nàng dâu hào môn dịu dàng, đảm đang.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà khéo tay trong bếp , trở thành nàng dâu hào môn đảm đang - Ảnh 3.

Điều đó hoàn toàn có cơ sở khi trước khi kết hôn, Hoa hậu Đỗ Thị Hà liên tục gây bất ngờ với phiên bản “khéo tay hay làm”. Bên cạnh hình ảnh nữ doanh nhân thành đạt, nàng hậu còn rất đam mê nữ công gia chánh. Trên trang cá nhân, nàng hậu xứ Thanh thường khoe clip cắm hoa trang trí nhà cửa.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà khéo tay trong bếp , trở thành nàng dâu hào môn đảm đang - Ảnh 4.

Không chỉ đảm đang trong việc chăm sóc nhà cửa, cô còn rất khéo léo trong gian bếp.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà khéo tay trong bếp , trở thành nàng dâu hào môn đảm đang - Ảnh 5.

Còn nhớ những ngày giáp Tết vừa rồi, Hoa hậu Đỗ Thị Hà có thêm nhiều dịp chứng tỏ độ khéo tay. Nàng hậu đã khiến khán giả bất ngờ với mâm cỗ cúng ông Công ông Táo nhìn vô cùng ngon mắt. Không cần các món quá hoành tráng, Đỗ Thị Hà tự tay vào bếp sửa soạn một mâm cỗ nhỏ xinh, bày biện đẹp đẽ như ngoài hàng.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà khéo tay trong bếp , trở thành nàng dâu hào môn đảm đang - Ảnh 6.

Khi về quê nhà Thanh Hóa đón Tết, Hoa hậu Đỗ Thị Hà đã chia sẻ video ngồi gói bánh lá cùng với gia đình. Nàng hậu làm các bước cực thuần thục, từ phết bột, thêm nhân đến cuộn lá tạo thành chiếc bánh xinh xắn.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà khéo tay trong bếp , trở thành nàng dâu hào môn đảm đang - Ảnh 7.

Thành phẩm của nàng hậu chiếc nào cũng đều tăm tắp, được netizen khen nhìn chẳng khác gì bánh do thợ chuyên nghiệp trổ tài.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà khéo tay trong bếp , trở thành nàng dâu hào môn đảm đang - Ảnh 8.

Xuất thân từ nông thôn, Hoa hậu Đỗ Thị Hà có sở thích ăn uống khá giản dị. Nàng hậu từng nhiều lần khoe mâm cơm gia đình với những món ăn giản dị. Có khi đó chỉ là cá kho, cá rán, rau cải luộc và canh nhưng nhìn bữa ăn người đọc thấy được sự chỉn chu.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà khéo tay trong bếp , trở thành nàng dâu hào môn đảm đang - Ảnh 9.

Trên story, nàng hậu còn khoe bữa ăn khác ở Bến En quê nhà. Mọi người cùng nhau làm đồ nướng giữa thiên nhiên.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà khéo tay trong bếp , trở thành nàng dâu hào môn đảm đang - Ảnh 10.

Nào gà, nào thịt lợn ba chỉ, cá to, cá nhỏ... được nướng thủ công trên than. Nhìn mà tưởng tượng mùi thơm bốc lên thơm phức thế nào!

Hoa hậu Đỗ Thị Hà khéo tay trong bếp , trở thành nàng dâu hào môn đảm đang - Ảnh 11.

Khi đồ ăn lên mâm càng làm người đẹp thích thú hơn. Ngoài cá, gà, thịt nướng còn có xôi, lạc luộc, dưa chuột, rau thơm, thịt trộn thính ăn kèm.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà khéo tay trong bếp , trở thành nàng dâu hào môn đảm đang - Ảnh 12.

Trước đây, Đỗ Hà từng chia sẻ những hình ảnh giản dị khi về nhà như hái rau trong vườn...

Hoa hậu Đỗ Thị Hà khéo tay trong bếp , trở thành nàng dâu hào môn đảm đang - Ảnh 13.

hay bắt cá trong ao nhà vào để nấu ăn.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà khéo tay trong bếp , trở thành nàng dâu hào môn đảm đang - Ảnh 14.

Người đẹp tự tay chế biến cho người thân những món ăn bình dị mà "tốn cơm". Trong hình, Đỗ Thị Hà đang thực hiện món thịt rang cháy cạnh.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà khéo tay trong bếp , trở thành nàng dâu hào môn đảm đang - Ảnh 15.

Trong một chương trình truyền hình, khi được hỏi ở nhà có hay vào bếp không, cô trả lời dứt khoát: "Ở nhà em là Master Chef với món tủ là bánh mì hấp". Tất cả đủ để chứng minh tình yêu với căn bếp từ hoa hậu Đỗ Thị Hà.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà khéo tay trong bếp , trở thành nàng dâu hào môn đảm đang - Ảnh 16.

GĐXH - Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương đãi khách mời tiệc cưới phong cách châu Âu trong hôn lễ tối 22/10.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà khéo tay trong bếp , trở thành nàng dâu hào môn đảm đang - Ảnh 17.Sau 2 cuộc hôn nhân thất bại, "Vua cá Koi" Thắng Ngô gây bất ngờ khi làm điều này cho con

GĐXH - Sau 2 cuộc hôn nhân thất bại, "Vua cá Koi" Thắng Ngô dành nhiều thời gian cho con. Anh thường xuyên vào bếp nấu những món ngon cho con gái.

Phương Nghi (t/h)
Thực đơn 7 ngày thanh lọc bằng ăn uống cân bằng vị giác theo cách sau giúp cơ thể khỏe mạnh và trẻ hóa

Thực đơn 7 ngày thanh lọc bằng ăn uống cân bằng vị giác theo cách sau giúp cơ thể khỏe mạnh và trẻ hóa

Ăn - 9 giờ trước

GĐXH - Nhiều người nhầm tưởng thanh lọc cơ thể là ép xác "chống lại cơ thể", nhưng theo Ths. BS Thái Nhân Sâm, thanh lọc là học cách sống thuận tự nhiên với những bữa ăn cầu vồng, ăn đúng, ngủ đúng, nghĩ đúng – giúp từng tế bào tái sinh, là bí quyết trẻ hóa và tự phục hồi của cơ thể.

Bất ngờ với loại rau có khả năng hỗ trợ làm chậm tiến trình gan nhiễm mỡ, bán đầy ở chợ Việt

Bất ngờ với loại rau có khả năng hỗ trợ làm chậm tiến trình gan nhiễm mỡ, bán đầy ở chợ Việt

Ăn - 12 giờ trước

GĐXH - Không phải cao lương mĩ vị, nhưng món ăn từ rau muống mang hương vị quê nhà, lại có tác dụng tuyệt vời đối với người bị gan nhiễm mỡ.

Sữa hạt – xu hướng dinh dưỡng lành mạnh cho cả gia đình

Sữa hạt – xu hướng dinh dưỡng lành mạnh cho cả gia đình

Ăn - 14 giờ trước

Nếu như trước đây sữa hạt thường được xem là thức uống "thay thế" cho người ăn kiêng hoặc người lớn tuổi, thì nay nó đã trở thành lựa chọn dinh dưỡng quen thuộc trong nhiều gia đình Việt. Từ trẻ nhỏ đến người trưởng thành và người cao tuổi, mỗi thành viên đều có thể tìm thấy lợi ích riêng từ một hộp sữa hạt mỗi ngày.

Cây dại ở bờ rào hóa "mỏ vàng", hái lá bán đều tay, thành đặc sản lạ nổi tiếng

Cây dại ở bờ rào hóa "mỏ vàng", hái lá bán đều tay, thành đặc sản lạ nổi tiếng

Ăn - 15 giờ trước

Là món ăn dân dã, thạch găng mát lành được chế biến từ cây thạch găng. Nhờ đặc tính dễ trồng, ít sâu bệnh và nhu cầu tiêu thụ cao, loại cây này nhanh chóng trở thành đặc sản có giá trị, giúp nhiều hộ dân tăng thu nhập.

Loại thực phẩm thiết yếu giúp phòng ngừa và hỗ trợ điều trị gan nhiễm mỡ, có nhiều cách chế biến món ngon

Loại thực phẩm thiết yếu giúp phòng ngừa và hỗ trợ điều trị gan nhiễm mỡ, có nhiều cách chế biến món ngon

Ăn - 17 giờ trước

GĐXH - Một số loại rau củ quả còn chứa các dưỡng chất đặc hiệu giúp bảo vệ sức khỏe gan, giảm thiểu tích tụ mỡ và phục hồi tổn thương gan. Việc thường xuyên bổ sung những loại rau củ này vào chế độ ăn uống cân bằng là một phương pháp tự nhiên để tăng cường chức năng gan và sức khỏe tổng thể.

Quán phở đêm đông kín khách ở phố cổ Hà Nội

Quán phở đêm đông kín khách ở phố cổ Hà Nội

Ăn - 18 giờ trước

Quán phở trên phố Hàng Chiếu mở cửa sau 22h, luôn kín khách thưởng thức nhờ món tái lăn, sốt vang nóng hổi.

Món ăn đơn giản có sẵn trong bếp chứa nhiều collagen, ăn vào tràn đầy sức sống

Món ăn đơn giản có sẵn trong bếp chứa nhiều collagen, ăn vào tràn đầy sức sống

Ăn - 20 giờ trước

GĐXH - Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu các món ăn đơn giản, giàu collagen, giúp bạn nuôi dưỡng làn da từ bên trong và duy trì vẻ rạng rỡ, tràn đầy sức sống.

Phụ nữ nên luân phiên uống 3 ly nước này vào bữa sáng giúp cải thiện tỳ vị và làn da hồng hào, mịn đẹp!

Phụ nữ nên luân phiên uống 3 ly nước này vào bữa sáng giúp cải thiện tỳ vị và làn da hồng hào, mịn đẹp!

Ăn - 21 giờ trước

Hãy cùng bắt đầu hành trình làm đẹp và tăng cường sức khỏe ở tuổi trung niên với những thức uống tuyệt vời này!

Rau có đầy ở chợ Việt được CDC Mỹ xếp top rau tốt nhất thế giới, làm món ngon siêu đơn giản này rất tốt cho thận

Rau có đầy ở chợ Việt được CDC Mỹ xếp top rau tốt nhất thế giới, làm món ngon siêu đơn giản này rất tốt cho thận

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH – Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ đánh giá, loại rau này thuộc top rau tốt nhất thế giới. Ở nước ta, rau này có bán nhiều ở chợ và siêu thị, giúp các món ăn thêm ngon miệng và hỗ trợ dưỡng thận hiệu quả.

Thứ 90% người Việt bỏ đi không ngờ là "mỏ vàng", giá hơn 2 triệu đồng/kg

Thứ 90% người Việt bỏ đi không ngờ là "mỏ vàng", giá hơn 2 triệu đồng/kg

Ăn - 1 ngày trước

Cứ tưởng là vô giá trị, không ngờ thứ bỏ đi này của quả táo ta lại có giá trị kinh tế cực cao.

Loại thịt là thuốc bổ tự nhiên giúp bổ thận, chống già hiệu quả, đem làm ngay hai món siêu dễ làm này

Loại thịt là thuốc bổ tự nhiên giúp bổ thận, chống già hiệu quả, đem làm ngay hai món siêu dễ làm này

Ăn

GĐXH - Không chỉ là món ngon quen thuộc trong bữa cơm Việt, loại thịt này còn được xem là thuốc bổ tự nhiên, dưỡng thận và làm chậm quá trình lão hóa nếu ăn đều đặn mỗi tuần.

3 món ngon từ thịt lợn làm đơn giản, giàu dinh dưỡng và để được lâu trong ngày mưa bão

3 món ngon từ thịt lợn làm đơn giản, giàu dinh dưỡng và để được lâu trong ngày mưa bão

Ăn
Bộ phận ở con lợn giá siêu rẻ, thậm chí còn được cho không, nhưng lại giàu dưỡng chất, nhiều collagen, tốt cho xương khớp

Bộ phận ở con lợn giá siêu rẻ, thậm chí còn được cho không, nhưng lại giàu dưỡng chất, nhiều collagen, tốt cho xương khớp

Ăn
10 món dân dã 'hao cơm' nhà Tăng Thanh Hà khiến chị em vừa thích thú, vừa nể phục

10 món dân dã 'hao cơm' nhà Tăng Thanh Hà khiến chị em vừa thích thú, vừa nể phục

Mẹo nấu nướng
Thử ngay cách làm món ngon rẻ bèo từ bì lợn, giàu collagen giúp da không nứt nẻ trong trời thu hanh

Thử ngay cách làm món ngon rẻ bèo từ bì lợn, giàu collagen giúp da không nứt nẻ trong trời thu hanh

Ăn

