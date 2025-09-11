Nâng tầm chuyên môn đội ngũ y tế tiêm chủng và nhà thuốc, Long Châu hợp tác cùng Pfizer (Mỹ)
Vào ngày 10/9/2025, hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác cùng Pfizer Việt Nam. Chương trình hướng đến nâng tầm chuyên môn cho đội ngũ y tế của Long Châu trên toàn quốc.
Đây là bước đi chiến lược, nối tiếp hành trình chuẩn hóa và nâng cao năng lực cho đội ngũ bác sĩ, dược sĩ, chuyên gia y tế trong chuỗi trung tâm tiêm chủng, nhà thuốc Long Châu, góp phần hiện thực hóa mục tiêu trở thành 'cánh tay nối dài' của ngành y trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
Trong khuôn khổ hợp tác, Long Châu và Pfizer Việt Nam triển khai chương trình đào tạo, chia sẻ và cập nhật kiến thức khoa học cho đội ngũ y tế trên toàn hệ thống, kết hợp hình thức trực tiếp và trực tuyến. Theo thoả thuận, hai đơn vị sẽ chung tay nâng cao năng lực chuyên gia y tế trong việc chủ động cập nhật thông tin mới về bệnh học, gánh nặng bệnh tật, thử nghiệm lâm sàng và các phương pháp điều trị dự phòng đối với bệnh hô hấp và nhiễm khuẩn nghiêm trọng. Đồng thời, các đối tác cũng tổ chức các hội nghị giúp lực lượng nòng cốt y tế của Long Châu củng cố, trau dồi kinh nghiệm lâm sàng trong công tác phòng ngừa và quản lý bệnh.
Đáng chú ý, Long Châu còn đẩy mạnh hợp lực thực hiện công tác đào tạo chuyên sâu, rộng khắp và bài bản, khoa học cho hội đồng y khoa, bác sĩ, điều dưỡng và dược sĩ… tại trung tâm tiêm chủng trên toàn quốc. Nỗ lực này không chỉ thể hiện tầm nhìn dài hạn mà còn là minh chứng rõ nét cho hành động tích cực hưởng ứng tinh thần Nghị quyết về đột phá trong chăm sóc sức khỏe, đặt người dân làm trung tâm, hướng đến mục tiêu giúp dự phòng và nâng cao sức khỏe, góp phần vì một Việt Nam khỏe mạnh, giảm thiểu gánh nặng bệnh tật cho nền y tế nước nhà.
Bên cạnh công tác đào tạo, hai bên còn nâng cấp dữ liệu thực tế về phòng ngừa và điều trị, đặc biệt đối với bệnh nhân mắc bệnh mạn tính không lây, cùng phát triển hệ thống tài liệu giáo dục cho nền tảng AI của Long Châu, hỗ trợ cán bộ y tế tiếp cận thông tin hiệu quả, nhanh chóng. Dựa trên nền tảng vững chắc, nhà thuốc giữ vai trò trọng tâm, nơi chăm sóc sức khỏe tin cậy, đồng thời trung tâm tiêm chủng hướng đến mục tiêu tạo tuyến phòng thủ vững chắc trong công tác dự phòng. Mối gắn kết chặt chẽ giữa các trụ cột này giúp Long Châu xây dựng hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe khép kín, từ dự phòng đến hỗ trợ điều trị, nâng cao chất lượng phục vụ cộng đồng.
Phát biểu tại lễ ký kết, ông Darrell Oh, Tổng Giám đốc Pfizer Việt Nam cho biết: "Sự hợp tác này là bước đi quan trọng tiếp theo trong cam kết lâu dài của Pfizer nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam. Với hơn 175 năm kinh nghiệm toàn cầu, chúng tôi mang đến chuyên môn khoa học và năng lực đổi mới để đồng hành cùng Long Châu trong đào tạo cán bộ y tế. Chúng tôi tin rằng sự kết hợp về năng lực và tầm nhìn giữa hai bên sẽ góp phần tạo ra những chuyển biến tích cực, thiết thực và bền vững cho y tế Việt Nam".
Bà Nguyễn Đỗ Quyên, Phó tổng giám đốc FPT Retail kiêm Giám đốc điều hành hệ thống nhà thuốc và tiêm chủng Long Châu, chia sẻ: "Chúng tôi tin rằng, sự kết hợp giữa năng lực nghiên cứu, tiến bộ hàng đầu của Pfizer và hệ thống phân phối rộng khắp gồm 2.240 nhà thuốc và 190 trung tâm tiêm chủng, cùng đội ngũ dược sĩ, bác sĩ chuyên môn cao của Long Châu sẽ kiến tạo nên nền tảng chăm sóc sức khỏe toàn diện, bền vững và đột phá cho cộng đồng. Đây không chỉ là sự cộng hưởng về năng lực, mà còn là sự đồng điệu về tầm nhìn, vì một Việt Nam khoẻ mạnh hơn".
Long Châu và Pfizer Việt Nam bắt tay đồng hành không chỉ thể hiện cam kết đầu tư lâu dài vào nguồn nhân lực y tế, mà còn là bước tiến quan trọng trong hành trình đưa những tiến bộ y khoa hiện đại đến gần hơn với từng gia đình Việt.
Nguyễn Thắng
7 kiểu mùi trên cơ thể đang ngầm cảnh báo bệnh tật, tiếc là hầu hết chúng ta đều bỏ qua!Bệnh thường gặp - 2 giờ trước
Có một sự thật là mùi cơ thể không chỉ phản ánh tình trạng vệ sinh cá nhân, thói quen ăn uống mà còn có thể cảnh báo bệnh tật. Thậm chí là các bệnh nguy hiểm tính mạng.
10 thói quen công nghệ âm thầm hủy hoại não bộ: Nghe quen thuộc nhưng cực nguy hiểmBệnh thường gặp - 3 giờ trước
GĐXH - Những thói quen tưởng chừng vô hại như lướt điện thoại trước khi ngủ, check thông báo liên tục đang âm thầm bào mòn trí nhớ, lão hóa não bộ.
Đau bụng âm ỉ, bé gái 15 tuổi ở Quảng Ninh đi khám phát hiện mắc loại ung thư sinh dục hiếm gặpBệnh thường gặp - 5 giờ trước
GĐXH - Kết quả sinh thiết xác định bệnh nhi mắc ung thư tế bào mầm buồng trứng - dạng ung thư sinh dục hiếm gặp ở tuổi vị thành niên.
8 thói quen là 'thủ phạm' hàng đầu đẩy nhanh quá trình lão hóa cơ thể, nhiều người không ngờ tới!Sống khỏe - 6 giờ trước
Bạn có bao giờ thắc mắc tại sao ở cùng độ tuổi nhưng có người già quá nhanh, có người lại trẻ rất lâu chưa? Thói quen hàng ngày chính là một trong những câu trả lời.
"1 đen, 1 tanh, 2 giảm" tưởng vô nghĩa nhưng lại là tín hiệu "chỉ điểm" ung thư dạ dàyBệnh thường gặp - 9 giờ trước
Ngoài đau bụng, ung thư dạ dày còn nhiều dấu hiệu khác. Chỉ tiếc là đôi khi nhiều người gặp suốt vẫn chủ quan, đến khi nhận ra thì đã muộn!
Người phụ nữ bị ung thư da từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phảiBệnh thường gặp - 11 giờ trước
GĐXH - Người bệnh ung thư da từng phát hiện khối u bất thường vùng môi dưới nhưng không chú ý. Thấy u to lên, bắt đầu thấy đau, bệnh nhân mới đi khám.
Khi người già đột nhiên tính tình thay đổi lớn: Cần cảnh giác bệnh teo não, hãy làm ngay điều này để giảm nguy cơBệnh thường gặp - 22 giờ trước
GĐXH - Nếu đột nhiên thấy người lớn tuổi trong nhà đột nhiên tính tình thay đổi lớn, trở nên vô lý, bạn cần cảnh giác vì có thể liên quan đến bệnh teo não.
Người đàn ông tử vong vì nhiễm vi khuẩn 'ăn thịt người'Bệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Bệnh nhân không có yếu tố dịch tễ rõ ràng, cho thấy nguy cơ mắc Whitmore có thể xảy ra ở nhiều địa bàn trong tỉnh, đặc biệt vào mùa mưa.
Chăm sóc sức khỏe chủ động - Xu hướng tất yếuSống khỏe - 1 ngày trước
Trong bối cảnh cuộc sống hiện đại với nhịp độ nhanh và áp lực cao, việc tăng cường sức khỏe để phòng ngừa bệnh tật đang trở thành ưu tiên hàng đầu của nhiều gia đình Việt Nam. Thay vì chờ đến khi có vấn đề sức khỏe mới tìm cách khắc phục, người tiêu dùng thông minh ngày nay đã chủ động đầu tư vào việc duy trì và nâng cao thể trạng từ sớm.
Hành trình 'áp lực tạo kim cương' của bác sĩ nội trúY tế - 1 ngày trước
Bác sĩ Phạm Chu Hoàng chia sẻ gần như toàn bộ thời gian học nội trú đều diễn ra tại bệnh viện, nơi anh không chỉ học kiến thức mà còn rèn ý chí và tinh thần.
9 dấu hiệu thận gặp vấn đề mà 90% mọi người thường bỏ quaBệnh thường gặp
GĐXH - Thận suy yếu dễ dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm. Đây là 9 triệu chứng cảnh báo bệnh thận, suy thận mà ai cũng cần biết để phòng ngừa.