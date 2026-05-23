Loại rau nhiều sắt hơn thịt bò, là "vũ khí" ngừa ung thư, chế biến nhiều món ngon

Thứ bảy, 07:00 23/05/2026 | Ăn
Phương Nghi (t/h)
GĐXH - Loại rau này được ví là “vua của các loại rau xanh” và đặc biệt giàu sắt, có thành phần phòng ngừa ung thư.

Rau bina - Loại rau nhiều sắt hơn cả thịt bò, có thành phần ngừa ung thư

Rau bina từ lâu đã được giới nghiên cứu quan tâm bởi lợi ích hỗ trợ ngăn ngừa ung thư. Healthline thông tin, rau bina chứa MGDG và SQDG, hai hợp chất được cho là có khả năng làm chậm sự phát triển của tế bào ung thư. Một nghiên cứu đăng tải trên Bioactive Foods in Promoting Health vào năm 2010 cho thấy các hợp chất này có thể giúp làm chậm sự phát triển khối u ở cổ tử cung, đồng thời góp phần giảm kích thước khối u.

Không chỉ vậy, một số nghiên cứu trên người cũng ghi nhận thường xuyên ăn rau bina có thể giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt. Loại rau lá xanh này cũng được cho là có thể hỗ trợ phòng ngừa ung thư vú. 

Một nghiên cứu của Đại học Texas A&M cho thấy chế độ ăn giàu rau bina có thể làm giảm đáng kể sự hình thành khối u ở đại tràng và ruột non, đồng thời tác động tích cực đến hệ vi sinh đường ruột, biểu hiện gen và các chất chuyển hóa liên quan đến kiểm soát viêm. Các nhà nghiên cứu cho rằng ăn rau bina càng sớm càng tốt có thể là một thói quen có lợi trong phòng bệnh, thay vì chờ đến khi polyp xuất hiện mới bắt đầu thay đổi chế độ ăn.

Bên cạnh các hợp chất đặc trưng trên, rau bina còn chứa nhiều chất chống oxy hóa. Đây là nhóm chất có vai trò bảo vệ tế bào trước tổn thương do gốc tự do, từ đó góp phần hỗ trợ cơ thể trong việc giảm nguy cơ bệnh tật, bao gồm cả ung thư.

Món ngon với rau bina

Salad rau bina

Salad rau bina là một sự bổ sung mang đến lợi ích cho sức khỏe trong bữa ăn hàng ngày. Chọn rau bina non khi chế biến món salad vì loại rau này chứa nhiều flavonoid. Thêm một vài loại rau tươi, các loại hạt và trái cây vào món salad này giúp tăng dinh dưỡng và ngon miệng hơn.

Súp rau bina

Rau bina rất phù hợp để làm các món súp. Rau bina dễ dàng kết hợp với các thành phần khác để tăng thêm hương vị cho món súp. Đặc biệt, khi trẻ không thích ăn rau bina, có thể xay nhuyễn phần lá xanh cùng với các loại rau khác để nấu súp cho trẻ.

Xào rau bina

Xào là một cách đơn giản để thưởng thức rau bina. Trong quá trình xào có thể thêm các loại rau tươi khác để món ăn bổ dưỡng hơn. Tuy nhiên, cần đảm bảo không xào rau bina quá kỹ để tránh mất một số chất dinh dưỡng.

Nước sốt rau bina

Nước sốt rau bina là một cách thú vị và dễ dàng để thêm loại rau này vào chế độ ăn uống. Nước sốt rau bina có thể ăn kèm với các món mì ống và dùng làm nước chấm. Cách làm: Trong nồi nước sôi, cho cải bó xôi vào nấu trong một phút. Sau đó vớt hết rau bina ra và để cho ráo nước. Cho rau bina vào máy xay sinh tố xay nhuyễn. Thêm vào rau bina đã xay nhuyễn một ít muối và hạt tiêu, bắt lên bếp đảo đều cho đến khi đặc lại.

Sinh tố rau bina

Sinh tố là một cách chế biến lành mạnh khác để thêm rau bina vào chế độ ăn uống. Làm sinh tố rau bina kết hợp với một số loại rau và trái cây khác giúp tăng dinh dưỡng.

5 cách nấu ăn âm thầm làm tăng nguy cơ béo phì, ung thư mà nhiều gia đình vẫn duy trì mỗi ngày

GĐXH - Các chuyên gia dinh dưỡng cảnh báo chính cách nấu nướng mới là yếu tố âm thầm quyết định nguy cơ béo phì, tim mạch, thậm chí ung thư.

Bác sĩ chỉ cách phân biệt thịt bò thật và thịt giả tẩm hóa chất: Nhìn màu đỏ thôi chưa đủ

GĐXH - Thời gian gần đây, nhiều vụ việc sản xuất thịt bò giả quy mô lớn bị lực lượng chức năng phát hiện khiến không ít người tiêu dùng lo lắng. Các đối tượng gian lận thường dùng thịt heo sề làm nguyên liệu, sau đó trộn cùng hóa chất, huyết heo và phẩm màu để “biến hóa” thành thịt bò rồi tung ra thị trường.

GĐXH - Gia đình chị Phạm Thị Kiểu ở xã Cô Tô lắp mô tơ vào bể cá, tạo dòng chảy, đẩy 30 thau đựng thức ăn trôi vòng quanh như băng chuyền phục vụ khách dự đám giỗ.

GĐXH - Con mực 'khổng lồ' này được một ngư dân ở Tiên Yên (Quảng Ninh) câu được, nó có trọng lượng gần 3kg.

GĐXH – Vào ngày hè, mướp là thực phẩm quen thuộc trên mâm cơm gia đình Việt. Ở chợ Việt chúng được bán giá siêu rẻ từ 10.000 đồng/kg. Ngày hè này hãy tận dụng làm 3 món canh thanh mát, dễ chế biến và bổ dưỡng dưới đây.

Cuối tuần không cần ra tiệm, chỉ cần 15 phút trong căn bếp nhỏ là bạn đã có một bữa brunch đầy đủ dinh dưỡng, ngon miệng và đẹp mắt đến mức muốn chụp ảnh ngay.

GĐXH - Giữa những khung hình bình yên trên đường phố nước Pháp, Tăng Thanh Hà lại khiến nhiều chị em chú ý không chỉ bởi phong cách thanh lịch mà còn bởi món đồ uống luôn xuất hiện trên tay: matcha latte đá mát lạnh.

GĐXH - Dưới đây là danh sách 8 loại thực phẩm có đặc tính giúp giảm đau khớp, hỗ trợ phục hồi và sản sinh collagen để tăng tính linh hoạt cho khớp.

6 món hấp này rất dễ làm tại nhà, ít dầu mỡ và tốt cho sức khỏe. Ăn chúng thường xuyên vào mùa hè sẽ giảm gánh nặng cho hệ tiêu hóa của bạn.

GĐXH - Thời gian gần đây, nhiều vụ việc sản xuất thịt bò giả quy mô lớn bị lực lượng chức năng phát hiện khiến không ít người tiêu dùng lo lắng. Các đối tượng gian lận thường dùng thịt heo sề làm nguyên liệu, sau đó trộn cùng hóa chất, huyết heo và phẩm màu để “biến hóa” thành thịt bò rồi tung ra thị trường.

GĐXH – Bí đỏ là thực phẩm quen thuộc, giá rẻ, dễ chế biến và giàu dinh dưỡng trong mùa hè. Tuy nhiên, người mắc tiểu đường cần đặc biệt lưu ý khi sử dụng để tránh làm tăng đường huyết sau ăn.

GĐXH - Chị Hoàng Huyền vốn là người quen thuộc đối với cộng đồng chị em yêu bếp. Mỗi bữa cơm chị nấu đều đơn giản nhưng chứa đựng nhiều yêu thương. Mùa hè đến, các con bước vào kỳ nghỉ hè, đây là giai đoạn vui chơi, tích lũy trải nghiệm cho các con.

GĐXH – Không phải hải sản đắt đỏ, cá chạch được bán nhiều ở chợ Việt được xem là “sâm nước”. Món ăn chế biến từ cá này bổ dưỡng giúp tăng cường thể lực, hỗ trợ sinh lý nam giới và rất tốt cho người trung niên.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

