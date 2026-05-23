Loại rau nhiều sắt hơn thịt bò, là "vũ khí" ngừa ung thư, chế biến nhiều món ngon
GĐXH - Loại rau này được ví là “vua của các loại rau xanh” và đặc biệt giàu sắt, có thành phần phòng ngừa ung thư.
Rau bina - Loại rau nhiều sắt hơn cả thịt bò, có thành phần ngừa ung thư
Rau bina từ lâu đã được giới nghiên cứu quan tâm bởi lợi ích hỗ trợ ngăn ngừa ung thư. Healthline thông tin, rau bina chứa MGDG và SQDG, hai hợp chất được cho là có khả năng làm chậm sự phát triển của tế bào ung thư. Một nghiên cứu đăng tải trên Bioactive Foods in Promoting Health vào năm 2010 cho thấy các hợp chất này có thể giúp làm chậm sự phát triển khối u ở cổ tử cung, đồng thời góp phần giảm kích thước khối u.
Không chỉ vậy, một số nghiên cứu trên người cũng ghi nhận thường xuyên ăn rau bina có thể giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt. Loại rau lá xanh này cũng được cho là có thể hỗ trợ phòng ngừa ung thư vú.
Một nghiên cứu của Đại học Texas A&M cho thấy chế độ ăn giàu rau bina có thể làm giảm đáng kể sự hình thành khối u ở đại tràng và ruột non, đồng thời tác động tích cực đến hệ vi sinh đường ruột, biểu hiện gen và các chất chuyển hóa liên quan đến kiểm soát viêm. Các nhà nghiên cứu cho rằng ăn rau bina càng sớm càng tốt có thể là một thói quen có lợi trong phòng bệnh, thay vì chờ đến khi polyp xuất hiện mới bắt đầu thay đổi chế độ ăn.
Bên cạnh các hợp chất đặc trưng trên, rau bina còn chứa nhiều chất chống oxy hóa. Đây là nhóm chất có vai trò bảo vệ tế bào trước tổn thương do gốc tự do, từ đó góp phần hỗ trợ cơ thể trong việc giảm nguy cơ bệnh tật, bao gồm cả ung thư.
Món ngon với rau bina
Salad rau bina
Súp rau bina
Xào rau bina
Nước sốt rau bina
Sinh tố rau bina
