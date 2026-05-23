Loại rau nhiều sắt hơn thịt bò, là "vũ khí" ngừa ung thư, chế biến nhiều món ngon

Rau bina - Loại rau nhiều sắt hơn cả thịt bò, có thành phần ngừa ung thư

Rau bina từ lâu đã được giới nghiên cứu quan tâm bởi lợi ích hỗ trợ ngăn ngừa ung thư. Healthline thông tin, rau bina chứa MGDG và SQDG, hai hợp chất được cho là có khả năng làm chậm sự phát triển của tế bào ung thư. Một nghiên cứu đăng tải trên Bioactive Foods in Promoting Health vào năm 2010 cho thấy các hợp chất này có thể giúp làm chậm sự phát triển khối u ở cổ tử cung, đồng thời góp phần giảm kích thước khối u.

Không chỉ vậy, một số nghiên cứu trên người cũng ghi nhận thường xuyên ăn rau bina có thể giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt. Loại rau lá xanh này cũng được cho là có thể hỗ trợ phòng ngừa ung thư vú.

Một nghiên cứu của Đại học Texas A&M cho thấy chế độ ăn giàu rau bina có thể làm giảm đáng kể sự hình thành khối u ở đại tràng và ruột non, đồng thời tác động tích cực đến hệ vi sinh đường ruột, biểu hiện gen và các chất chuyển hóa liên quan đến kiểm soát viêm. Các nhà nghiên cứu cho rằng ăn rau bina càng sớm càng tốt có thể là một thói quen có lợi trong phòng bệnh, thay vì chờ đến khi polyp xuất hiện mới bắt đầu thay đổi chế độ ăn.

Bên cạnh các hợp chất đặc trưng trên, rau bina còn chứa nhiều chất chống oxy hóa. Đây là nhóm chất có vai trò bảo vệ tế bào trước tổn thương do gốc tự do, từ đó góp phần hỗ trợ cơ thể trong việc giảm nguy cơ bệnh tật, bao gồm cả ung thư.

Món ngon với rau bina

Salad rau bina

Salad rau bina là một sự bổ sung mang đến lợi ích cho sức khỏe trong bữa ăn hàng ngày. Chọn rau bina non khi chế biến món salad vì loại rau này chứa nhiều flavonoid. Thêm một vài loại rau tươi, các loại hạt và trái cây vào món salad này giúp tăng dinh dưỡng và ngon miệng hơn. Súp rau bina

Rau bina rất phù hợp để làm các món súp. Rau bina dễ dàng kết hợp với các thành phần khác để tăng thêm hương vị cho món súp. Đặc biệt, khi trẻ không thích ăn rau bina, có thể xay nhuyễn phần lá xanh cùng với các loại rau khác để nấu súp cho trẻ.

Xào rau bina

Xào là một cách đơn giản để thưởng thức rau bina. Trong quá trình xào có thể thêm các loại rau tươi khác để món ăn bổ dưỡng hơn. Tuy nhiên, cần đảm bảo không xào rau bina quá kỹ để tránh mất một số chất dinh dưỡng.

Nước sốt rau bina

Nước sốt rau bina là một cách thú vị và dễ dàng để thêm loại rau này vào chế độ ăn uống. Nước sốt rau bina có thể ăn kèm với các món mì ống và dùng làm nước chấm. Cách làm: Trong nồi nước sôi, cho cải bó xôi vào nấu trong một phút. Sau đó vớt hết rau bina ra và để cho ráo nước. Cho rau bina vào máy xay sinh tố xay nhuyễn. Thêm vào rau bina đã xay nhuyễn một ít muối và hạt tiêu, bắt lên bếp đảo đều cho đến khi đặc lại.

Sinh tố rau bina