Ôi giời ơi bỏ ngay nắm lá này vào nem rán thì đừng hỏi tại sao nắng nóng vẫn hết sạch đĩa
Nem rán (chả giò) là món ăn "quốc dân" ai cũng thèm, nhưng cứ đến mùa hè oi bức 39 - 40 độ C, chỉ cần nghĩ đến cảnh đứng bếp chiên rán ngập dầu và đĩa nem béo ngậy, dai nhách thịt là nhiều người đã lắc đầu ngán ngẩm. Thế nhưng, có một mẹo "giấu nghề" của các nghệ nhân ẩm thực phố cổ giúp món ăn này đảo ngược hoàn toàn cục diện: Thả một nắm lá lốt thái chỉ mịn vào phần nhân nem. Sự kết hợp tưởng chừng "râu ông nọ cắm cằm bà kia" này lại là bí thuật tạo nên một siêu phẩm nem rán thanh mát, giòn rụm và không hề ngấy mỡ giữa ngày hè.
Mùi tinh dầu đặc trưng của lá lốt kết hợp với vị ngọt của thịt, mộc nhĩ sẽ tạo nên một tầng hương vị hoàn toàn mới, biến món nem rán vốn nặng nề thành một món ăn giải nhiệt cực kỳ "bắt" miệng.
1. Tại sao lá lốt lại là "cứu tinh" của món nem rán ngày hè?
Thông thường, nhắc đến nem rán người ta chỉ quen cho hành lá hoặc rau mùi (ngò rí). Việc đưa lá lốt vào nhân nem nghe có vẻ "sai trái" vì loại lá này vốn là linh hồn của món chả cuốn lá lốt hay bò lá lốt. Tuy nhiên, sự phá cách này lại mang đến hiệu quả bất ngờ:
Cân bằng nhiệt và kích thích vị giác: Lá lốt (tên đông y là tất bát) có chứa tinh dầu kháng khuẩn, mùi thơm nồng nàn đặc trưng. Khi đem thái sợi thật mịn rồi trộn vào nhân nem, lớp tinh dầu này sẽ kích hoạt vị giác, át hoàn toàn vị tanh của thịt/trứng, tạo cảm giác thanh thoát, dễ tiêu hóa và không bị cồn ruột ngày nóng.
Hút ẩm, giúp nhân nem ráo nước và giòn lâu: Một trong những nguyên nhân khiến nem rán ngày hè bị mềm nhũn là do rau củ (hành tây, củ đậu, cà rốt) tiết ra quá nhiều nước dưới nhiệt độ cao. Lá lốt có kết cấu lá khô, dai nhẹ, khi trộn vào sẽ đóng vai trò như một lớp "màng thấm" tự nhiên, giữ cho nhân nem ráo mịn nhưng không bị khô xác, giúp vỏ nem giòn rụm suốt 3 - 4 tiếng sau khi rán.
2. Công thức trộn nhân nem "lá lốt giòn rụm" siêu đưa cơm
Để món nem lột xác thành công, khâu gia giảm tỷ lệ nguyên liệu là quan trọng nhất để mùi lá lốt không đè bẹp các nguyên liệu khác:
Chuẩn bị nhân: 300g thịt nạc vai xay (chọn loại có chút mỡ), 100g tôm băm nhỏ, mộc nhĩ, miến ngâm nở thái nhỏ. Thay vì dùng nhiều củ đậu hay hành tây dễ ra nước, hãy dùng một ít đu đủ xanh bạo sợi tơi hoặc su hào băm nhỏ vắt kiệt nước.
"Vũ khí bí mật": Chọn khoảng 7 - 10 lá lốt bánh tẻ (không quá già, không quá non), rửa sạch, lau thật khô rồi thái chỉ siêu mịn (càng mịn càng tốt để lá quyện chặt vào thịt).
Kỹ thuật trộn không ra nước: Trộn đều thịt, tôm, miến, mộc nhĩ và lá lốt thái chỉ cùng 1 thìa cà phê hạt nêm, chút tiêu tiêu. Chỉ đập trứng gà vào trước khi cuốn 5 phút và tuyệt đối không cho nước mắm vào nhân (nước mắm gặp nhiệt sẽ làm nhân chảy nước, nem rán xong sẽ bị ỉu cực nhanh).
Bí kíp rán nem: Cuốn nem nhỏ bằng ngón chân cái để nem chín nhanh. Khi rán, thả một vài giọt nước cốt chanh vào chảo dầu nguội trước khi bật bếp, mẹo này giúp nem không bị bắn dầu và vỏ bánh đa nem giòn tan như bim bim.
3. Thành quả ngỡ ngàng: Miếng nem giòn rôm rốp, thơm mát lòng
Đĩa nem rán lá lốt bưng ra mâm cơm ngày hè sẽ khiến cả nhà phải ồ lên kinh ngạc. Vỏ nem vàng ruộm, óng ả, thoang thoảng mùi thơm tinh dầu thảo mộc cực kỳ dễ chịu chứ không nồng mùi mỡ rán thông thường.
Cắn một miếng nem, tiếng vỏ bánh tan giòn rụm trong miệng, phần nhân bên trong mềm mọng, ngọt đậm đà từ tôm thịt. Sự xuất hiện của những sợi lá lốt xanh đen li ti không hề làm món ăn bị đắng, ngược lại vị tê tê, bùi bùi nhẹ của lá lốt làm dịu đi cái ngậy của thịt mỡ, khiến miếng nem trở nên thanh cảnh đến lạ lùng.
Cuốn miếng nem vào lá xà lách mướt mát, thêm vài cọng rau thơm rồi chấm ngập vào bát nước mắm tỏi ớt chua ngọt pha loãng, ăn kèm bún sợi thì đúng là "đỉnh cao ẩm thực". Đảm bảo đĩa nem sẽ hết sạch veo trong vòng một nốt nhạc, cả nhà vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon quên luôn cả cái nắng 40 độ ngoài trời.
Nấu ăn ngon đôi khi chính là sự phá vỡ những quy tắc cũ một cách thông minh. Đừng đóng khung nắm lá lốt chỉ để làm món chả cuốn quen thuộc, hãy thử thả chúng vào nồi nhân nem chiều nay. Sự ngỡ ngàng về hương vị và độ giòn nhẹ bụng này chắc chắn sẽ biến món nem rán lá lốt thành "vua cứu đói" cho mâm cơm gia đình bạn suốt mùa hè này!
