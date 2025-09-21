Trong 3 khía cạnh này, người mẹ càng 'hoang phí' thì con cái càng được nhờ

Đời người có 4 điều không nên nói để cuộc sống suôn sẻ hơn, đáng tiếc là nhiều người vẫn đang làm GĐXH - Theo câu ngạn ngữ cổ, “bệnh từ miệng vào, họa từ miệng ra”. Đời người có 4 điều không nên nói, tuân thủ những nguyên tắc này sẽ giúp cuộc sống suôn sẻ và ý nghĩa hơn.

Khi nói đến chuyện "tiêu tiền", nhiều bà mẹ lắc đầu: "Làm sao tôi có thể hoang phí được? Vợ chồng tôi làm việc vất vả để kiếm tiền. Sẽ bất công cho chồng và các con tôi biết bao nếu hoang phí?".

Khoan đã, điều tôi nói ở đây không phải là hôm nay bạn mua một chiếc túi hàng hiệu, ngày mai lại "mua sắm thả ga" ở các cửa hàng quần áo.

Nhiều phụ nữ dồn hết tâm tư, tình cảm, tài chính cho gia đình, con cái mà quên đi bản thân mình. Ảnh minh hoạ

Cách đối xử với bản thân - thước đo sự quan trọng của chính mình

Lý thuyết "tảng băng trôi" của Satir cho rằng, sức sống của mỗi người chúng ta được tạo thành từ 5 nhu cầu.

Nếu 5 nhu cầu này thường xuyên được thỏa mãn, sức sống của chúng ta sẽ được nuôi dưỡng, từ đó cảm thấy cuộc sống thật tươi đẹp và ý nghĩa. Nhưng nếu sức sống không được nuôi dưỡng thường xuyên, chúng ta sẽ sống một cách vô vị, cảm thấy cuộc đời chẳng có ý nghĩa, chẳng có giá trị gì và rồi trở nên trầm cảm.

Trong 5 nhu cầu này, có một nhu cầu gọi là "cảm giác được coi trọng".

Hãy nhớ lại xem, trước khi có con, bạn đã đối xử với bản thân như thế nào?

Có phải cuối tuần bạn trang điểm thật xinh, hẹn vài ba người bạn đi mua sắm, mua quần áo không? Có phải những ngày lễ, ngày nghỉ bạn đi xem phim, ăn một bữa thật ngon không? Thi thoảng bạn lại đổi kiểu tóc, làm móng tay không? Rảnh rỗi thì xách ba lô lên và đi du lịch không?.

Sau khi kết hôn, phụ nữ cần biết tôn trọng bản thân trước khi nhận được sự tôn trọng từ chính chồng con của mình. Ảnh minh hoạ

Hãy nghĩ về bản thân mình trước khi kết hôn và sinh con, bạn thật lộng lẫy, tự do, hạnh phúc và tươi đẹp. Lúc đó, bạn là nhân vật chính trong cuộc đời mình, bạn đã cho mình một "cảm giác được coi trọng" đầy đủ.

Nhưng sau khi kết hôn thì sao?

Khi đứa trẻ bé bỏng chào đời, bạn từ "một ai đó" trở thành "mẹ của ai đó". Vì con, bạn đổi giày cao gót lấy giày đế bằng; đổi những bộ váy thời trang thành quần áo rộng rãi, thoải mái. Bạn lặng lẽ cắt ngắn móng tay, búi tóc một cách tùy tiện. Cuộc sống của bạn từ hoa, phim ảnh, bữa tối dưới ánh nến, biến thành sữa bột, bỉm, thức ăn dặm và những bữa ăn xoay quanh bếp núc.

Nhân vật chính trong cuộc đời bạn đã bị đứa trẻ nhỏ bé đó chiếm lĩnh, còn bạn, lại lặng lẽ lùi về một góc không mấy nổi bật.

Bạn dành gần như tất cả sự "quan tâm" cho gia đình và con cái.

Nhưng vào một đêm khuya tĩnh lặng, một tiếng nói nhỏ vang lên trong lòng bạn: "Tại sao mình không còn cảm thấy hạnh phúc nữa?"

Đó là bởi vì, bạn thân mến, bạn đã không còn "coi trọng chính mình" nữa rồi.

Sự coi trọng mà chúng ta cần không phải là trách chồng vì không tặng quà vào ngày lễ, không phải là trách lương không đủ để mua quần áo hay túi xách đắt tiền.

Cảm giác được coi trọng mà chúng ta cần là thứ có thể nuôi dưỡng sức sống của chúng ta, giúp chúng ta quay trở lại trạng thái "hạnh phúc và tươi đẹp" đó.

Học cách 'hoang phí' một cách thông minh. Ảnh minh hoạ

3 việc càng "tiêu xài hoang phí" càng có ích

Có 3 khía cạnh, bạn nhất định phải học cách "tiêu xài hoang phí". Càng "tiêu xài" ở những khía cạnh này, bạn sẽ trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình, khi đó con cái bạn càng được nuôi dạy tốt hơn. Vì vậy, đừng tiếc nuối nhé!

Chúng ta nên tự coi trọng bản thân ở 3 khía cạnh cụ thể nào?

① Thỉnh thoảng nuông chiều bản thân

Tôi hỏi bạn nhé, nếu bạn rất coi trọng một người, bạn rất yêu người đó, bạn có sẵn lòng chi tiền cho họ không?

Bạn yêu con mình, bạn có sẵn lòng chi tiền cho con không?

Tôi nghĩ câu trả lời của bạn là "Có" đúng không?

Bạn yêu con, đương nhiên sẵn lòng chi tiền cho con rồi. Kiếm tiền chẳng phải là để chi cho con sao?

Vậy, tôi hỏi thêm một câu: Bạn có sẵn lòng chi tiền cho chính mình không?

Nói cách khác là: "Bạn, có yêu chính mình không?"

Bạn có thể nói: "Tôi cũng muốn chi tiền cho bản thân lắm chứ nhưng gia đình thì chật vật, con cái thì phải đóng tiền học, rồi mua quần áo, giày dép, học thêm này nọ, tôi làm gì có tiền để chi cho mình?".

Không, bạn thân mến, những điều này đều là lý do, là lý do tiềm thức mà bạn tự cho rằng mình "không xứng đáng".

Điều tôi nói không phải là bạn phải tiêu xài hoang phí, mà là cái thứ đã lảng vảng trong đầu bạn, nằm trong giỏ hàng từ rất lâu, nhưng bạn lại tiếc tiền không dám mua cho bản thân.

Phụ nữ hãy biết yêu bản thân mình. Ảnh minh hoạ

Đó có thể chỉ là một bó hoa tươi, một chiếc váy không đắt tiền, hoặc một món ăn mà bạn rất muốn ăn nhưng cứ tiếc không dám mua.

Bạn rất thích nó, nhưng mỗi khi định mua, bạn lại tự nhủ: "Thôi nào, cái này không thực tế, lãng phí lắm".

Bạn có thật sự thiếu vài chục, vài trăm nghìn đó không?

Không, bạn không thiếu!

Khi con nói muốn ăn gì, bạn lập tức rút tiền. Khi con nói muốn mua một món đồ nào đó, bạn không ngần ngại sắm ngay cho con. Khi con nói muốn đi chơi với bạn bè, bạn lập tức đưa tiền cho con.

Những khoản tiền này, bạn thấy là "đáng chi". Nhưng với "niềm hạnh phúc nho nhỏ" có thể khiến bạn vui vẻ rất lâu, bạn lại tiếc.

Vì bạn luôn cảm thấy mình "không xứng đáng".

Và rồi, ở những nơi bạn không thấy được, sẽ xuất hiện một vài sự tiếc nuối, một vài cơn giận, một vài lời than phiền.

Khi con làm không vừa ý, một tiếng nói sẽ bật ra: "Mẹ đã tằn tiện vì con, sao con lại không biết cố gắng như vậy?!".

Bạn thân mến, người không yêu bạn, không phải là con, mà là chính bạn đấy!

② Yêu cơ thể của chính mình

Cách trực tiếp nhất để yêu bản thân chính là yêu cơ thể của mình. Nếu chúng ta cứ thức khuya mỗi ngày, ăn đồ ăn vặt hằng ngày, bỏ bê cơ thể mình, thì một ngày nào đó, cơ thể sẽ nhắc nhở chúng ta: "Tôi không chịu đựng được nữa rồi".

Đến lúc đó, có muốn bù đắp cũng đã muộn.

Yêu cơ thể mình, chúng ta phải có ý thức dành thời gian để rèn luyện nó. Chạy bộ vào buổi sáng mỗi ngày, dành một chút thời gian tập thể dục, và cố gắng đi ngủ sớm hơn một chút.

Ảnh minh hoạ

Trạng thái cơ thể có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cảm xúc của chúng ta. Một tinh thần tốt sẽ giúp chúng ta suy nghĩ tích cực hơn, cảm xúc cũng lạc quan hơn.

Ngược lại, nếu cơ thể luôn mệt mỏi, luôn làm việc quá sức, thì cảm xúc của chúng ta thường rất tiêu cực, những cơn nóng giận cũng sẽ thường xuyên bộc phát. Khi đó, chúng ta sẽ không còn kiên nhẫn với chồng con, có thể nổi giận bất cứ lúc nào.

Nhưng trẻ nhỏ lại thích một người mẹ có tính cách ôn hòa, cảm xúc ổn định. Suy cho cùng, ai mà muốn nhìn thấy mẹ lúc nào cũng cau có đâu?

③ Làm giàu cho trí óc của bạn

Một người bạn của tôi nói rằng, điều cô ấy thu hoạch được nhiều nhất khi nuôi con chính là việc học hỏi.

Vì không biết cách nuôi dạy con nên cô ấy tìm sách để đọc, để học.

Vì có nhiều điều không hiểu nên cô ấy phải đọc hết cuốn này đến cuốn khác.

Cô ấy còn tham gia nhiều khóa học, thậm chí bỏ tiền ra để học tập, nâng cao bản thân. Cô ấy có thể không mua quần áo mới trong một năm, nhưng mỗi năm nhất định phải bỏ tiền mua sách, mua khóa học.

Chúng tôi, những người bạn của cô ấy, đều nói rằng, nhìn thấy cô ấy trưởng thành từng chút một, từ một bà mẹ đầu bù tóc rối thành một người phụ nữ hạnh phúc, biết chăm sóc bản thân và gia đình, chúng tôi rất ngưỡng mộ.

Học hỏi để làm giàu cả về trí tuệ và vật chất. Ảnh minh hoạ

Phụ nữ: Hãy nhớ yêu thương chính mình

Có một câu nói tôi rất tâm đắc: "Chúng ta chỉ có thể nhìn thấy những thứ nằm trong phạm vi nhận thức của mình".

Khi nhận thức của chúng ta còn hạn hẹp, cách chúng ta nhìn nhận mọi việc sẽ dễ bị giới hạn, và chúng ta cũng dễ bị mắc kẹt trong những ngõ cụt.

Nhưng khi nhận thức của chúng ta rộng lớn, chúng ta sẽ có nhiều góc nhìn hơn, và cũng dễ dàng thoát ra khỏi những vấn đề, không còn suy nghĩ bế tắc nữa.

Hãy chi một chút tiền cho "niềm hạnh phúc nhỏ nhoi" của mình. Dành một chút thời gian cho cơ thể của mình. Dành một chút sức lực cho trí óc của mình.

Một người mẹ, một người vợ, một người bạn, một người đồng nghiệp như vậy, ai mà không yêu quý chứ?

Mỗi ngày, hãy nhớ yêu thương chính mình nhé.

Theo Abolouwang



