Nên lưu lại: Những sự thật ít người biết về thịt này là kiến thức thiết yếu bạn nên biết khi nấu ăn!

Các món thịt luôn là món ăn khoái khẩu trong mọi bữa ăn với hầu hết chúng ta. Dù chế biến bằng phương pháp nào thì chúng luôn tạo ra hương vị hấp dẫn và cực kỳ kích thích vị giác. Nhiều người thường nói rằng đôi khi các món thịt có thể "nâng đỡ" chúng ta khỏi các cảm xúc buồn bực, đau khổ thông hương vị. Nếu bạn cũng thích ăn thịt thì chắc chắn không nên bỏ lỡ thông tin ngắn gọn này!

Làm sạch thịt đúng cách để đảm bảo an toàn khi ăn

Nếu bạn mua thịt ướp lạnh hoặc đông lạnh đã được đóng gói cẩn thận, bạn không cần phải rửa; bạn có thể cho trực tiếp vào ngăn đá để bảo quản. Tuy nhiên, nếu bạn mua thịt tươi từ chợ, chẳng hạn như thịt bò, thịt lợn có da, hoặc thịt gà - vịt nguyên con, và bạn không dự định ăn hết ngay một lúc, hãy rửa sạch và lau khô bề mặt bằng khăn giấy sạch hoặc khăn bếp. Sau đó, bọc trong các hộp đựng thực phẩm chuyên dụng hoặc túi zip... rồi cho vào ngăn đá để cấp đông. Tùy vào thời điểm và mức độ tươi ngon mà bạn có thể bảo quản thịt trong ngăn mát từ 1-3 ngày và tối đa 6 tháng trong ngăn đá. Khi đông lạnh, tốt nhất bạn nên chia thịt thành các phần theo mục đích sử dụng. Sau đó khi cần bạn lấy ra từng phần, rã đông rồi nấu để tránh việc rã đông đi rã đông lại nhiều lần, có thể gây nhiễm khuẩn và làm giảm chất lượng thịt.

Làm sạch thịt trước khi cho vào ngăn đông bảo quản là vô cùng cần thiết!

Nên ăn thịt cùng nhiều rau

Khi ăn thịt, thức ăn di chuyển chậm qua đường tiêu hóa và dễ tích tụ trong ruột hoặc gây táo bón. Do đó, nên ăn nhiều rau khi ăn thịt để giúp ruột hoạt động trơn tru. Đây là điều bạn nên ghi nhớ để đảm bảo vừa ngon miệng vừa được ăn những gì mình thích. Thịt và rau khi kết hợp bạn có thể chế biến được nhiều món ngon bằng nhiều phương pháp nấu: hấp, hầm, xào, cuốn... Khi ăn thịt kết hợp với nhiều rau cũng giúp bạn tránh được cảm giác ngán ngấy.

Thịt đông lạnh nên được nấu chín và ăn càng sớm càng tốt

Mặc dù thực phẩm đông lạnh có thể được bảo quản từ 12-24 tháng ở nhiệt độ -18°C, nhưng hương vị và giá trị dinh dưỡng của chúng sẽ mất dần theo thời gian bảo quản. Hơn nữa, nhiệt độ trong hầu hết các tủ lạnh gia dụng không đủ thấp để duy trì dưới -18°C. Do đó, dù bạn mua thịt đông lạnh hay bảo quản thịt đã qua chế biến trong tủ đông, bạn cũng không nên để quá hai tháng và nên sử dụng càng sớm càng tốt. Khi đã lấy thịt ra khỏi tủ đông thì hãy nhanh chóng nấu chín, không nên để ở bên ngoài quá lâu vừa khiến ảnh hưởng chất lượng thịt lại dễ bị nhiễm khuẩn.

Nên ăn thịt cùng nhiều rau và khi lấy thịt đông lạnh.

Đóng gói thịt đúng cách

Đối với thịt sống chưa nấu ngay, hãy nhớ loại bỏ tạp chất và rửa sạch, sau đó lau khô bề mặt bằng khăn giấy nhà bếp, bọc trong màng bọc thực phẩm hoặc túi đông lạnh, rồi cho vào hộp kín khí hoặc trực tiếp vào hộp kín khí trước khi bảo quản lạnh hoặc đông lạnh. Việc này sẽ giúp giữ thịt tươi ngon.

Tìm hiểu cách rã đông thịt đúng cách

Dù là thịt đông lạnh mua ở siêu thị hay tự đông lạnh, luôn có bước rã đông trước khi nấu. Nhiều người chọn dùng nước nóng để rã đông thịt, nhưng thực ra đây lại là phương pháp tệ nhất. Vậy đâu là phương pháp rã đông bạn có thể áp dụng trước khi nấu ăn? Dưới đây chúng ta hãy cùng phân tích các cách rã đông thịt đơn giản và từ đó bạn hãy lựa chọn phương pháp phù hợp.

1. Rã đông bằng môi trường nhiệt độ phòng

Phương pháp đơn giản nhất là rã đông bằng môi trường không khí nhiệt độ phòng. Rã đông bằng cách này phù hợp với mọi hình dạng và kích cỡ của miếng thịt đông lạnh dùng để nấu ăn trong gia đình. Phương pháp này không cần đến các thiết bị đặc biệt, nhưng lại làm bay hơi nước đáng kể và mất nhiều thời gian. Do đó, để rã đông bạn cần lấy thịt ra khỏi tủ đông ít nhất 3 giờ trước khi nấu.

2. Rã đông bằng nước

Rã đông bằng nước/chất lòng nhanh hơn rã đông bằng môi trường không khí nhiệt độ phòng khoảng 7-8 lần, nhưng lại làm mất một lượng protein nhất định, khiến thịt có màu trắng đục, giảm hương vị, đồng thời làm tăng đáng kể số lượng vi sinh vật trên bề mặt. Tuy nhiên, việc rã đông thịt đông lạnh bằng cách ngâm trong túi cấp đông có thể đảm bảo chất lượng thịt ổn hơn.

Rã đông thịt bằng nước tốt nhất thịt vẫn nên đang được bọc trong túi cấp đông.

3. Rã đông bằng lò vi sóng

Rã đông bằng lò vi sóng có thể rút ngắn đáng kể thời gian rã đông, đồng thời giảm thiểu lượng nước thịt bị mất và cải thiện vệ sinh.

Bởi vì trong trường điện từ vi sóng, toàn bộ miếng thịt sẽ được làm nóng đồng thời. Việc rã đông bằng vi sóng có thể được thực hiện ngay cả khi thịt vẫn còn nguyên trong bao bì, nhưng vật liệu đóng gói phải đạt điện dung phù hợp và đủ bền với nhiệt độ cao; không nên sử dụng tấm kim loại mỏng và các chất khuyến cáo không dùng trong lò vi sóng.

Điều quan trọng cần lưu ý là lò vi sóng có nhiều mức công suất khác nhau. Khi vận hành lò vi sóng, chúng ta có thể tuân thủ các nguyên tắc sau: 1. Công suất phải thấp; 2. Tốt nhất nên sử dụng chế độ rã đông trực tiếp.

4. Rã đông trong tủ lạnh

Tốt nhất nếu bạn muốn áp dụng phương pháp này thì nên chia nhỏ miếng thịt ngay từ khi cấp đông. Việc để rã đông tự nhiên trong ngăn mát của tủ lạnh ở nhiệt độ 0-4℃ cũng cần phải đảm bảo các tinh thể đá trong thịt không làm hỏng các tế bào thịt và duy trì độ mềm của thịt. Trong điều kiện bình thường, việc rã đông có thể hoàn tất trong vòng 24 giờ khi nhiệt độ sâu của thịt đạt 0℃.