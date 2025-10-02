Khi mua thịt bò, bạn nên chọn loại 'treo' hay 'trưng bày'? Hãy ghi nhớ 4 điều này để tránh bị lừa bởi người bán thịt

Khi đi chợ mua thịt bò, chúng ta thường thấy một số thịt được treo lên để bán, một số khác được bày trên bàn (trưng bày). Trước đây tôi không hiểu, cứ nghĩ người bán thịt chỉ sắp xếp cho tiện. Sau này, anh họ tôi, chủ một cửa hàng bán đồ ăn ngon, chỉ ra một vài điều nên tôi mới biết có rất nhiều "mánh khóe" khi chọn mua thịt.

Anh họ tôi kinh doanh cửa hàng bán đồ ăn ngon nhiều năm nay. Anh ấy mua thịt bò tươi mỗi ngày vì bán thịt bò kho xì dầu. Anh ấy dặn tôi khi mua thịt bò, nhất định phải chọn loại "treo"! Bởi vì:

1. Khi treo thịt bò lên, chúng ta có thể nhìn thấy hình dạng tổng thể của thịt bò từ mọi góc độ, bao gồm kết cấu cơ, phân bố mỡ-nạc, thịt có gân hay không...

2. Thịt bò treo được tiếp xúc với không khí ở tất cả các mặt, có thể làm giảm sự tích tụ độ ẩm, khiến thịt ít có khả năng sinh sôi vi khuẩn và cũng ngăn phần đáy bị ẩm ướt và nhiễm tạp chất, bụi bẩn do tiếp xúc với mặt bàn.

Tất nhiên, điểm quan trọng nhất là thịt bò treo thường không được tiêm nước, vì sau khi tiêm nước vào thịt bò, khi treo lên, nước sẽ tiếp tục rỉ ra và nhỏ giọt, điều này có thể dễ dàng nhận thấy.

Thịt bò "trưng bày" tiếp xúc trực tiếp với mặt bàn. Nếu mặt bàn không được vệ sinh đúng cách, rất dễ bị nhiễm khuẩn. Hơn nữa, khi xếp chồng lên nhau, giữa các miếng thịt không có sự thông thoáng, nhiệt độ và độ ẩm khó tản ra, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển nhanh hơn, ảnh hưởng đến độ tươi ngon của thịt.

Hơn nữa, thịt bò đặt trên bàn sau khi được bơm nước vào cũng khó bị phát hiện. Cho dù có rò rỉ ra ngoài thì cũng sẽ tích tụ ở đáy thớt hoặc đã được người bán thịt lau sạch từ lâu.

Thịt bò bị tiêm nước không ngon và khó bảo quản, vì vậy bạn phải cẩn thận khi mua. Nếu lo lắng, hãy thử mua thịt bò "treo". Ngoài ra, nếu muốn mua được thịt bò ngon, bạn cần lưu ý 4 điểm sau:

Điểm đầu tiên: Nhìn vào màu sắc

Thịt bò tươi có màu "đỏ tự nhiên", thường là đỏ nhạt hoặc hồng, mỡ có màu trắng hoặc vàng nhạt và phân bố đều.

Nếu màu thịt bò quá sẫm hoặc thậm chí đen, có thể là do thời gian bảo quản lâu, dẫn đến quá trình oxy hóa và làm biến chất hemoglobin. Nếu màu thịt bò quá đỏ tươi, như thể đã được "nhuộm", có thể là do bổ sung nitrit (thường dùng để bảo quản và tăng màu, nếu dùng quá nhiều sẽ có hại cho sức khỏe).

Đặc biệt cảnh giác với những miếng thịt phát ra ánh sáng đỏ kỳ lạ dưới ánh đèn của quầy hàng. Lúc này, bạn có thể quan sát thịt dưới ánh sáng tự nhiên. Nếu thấy màu thịt nhạt đi đáng kể, có thể thịt đã có vấn đề và không nên mua.

Điểm thứ hai: Chạm vào để kiểm tra kết cấu

Bề mặt thịt bò tươi hơi khô hoặc hơi ẩm, không dính khi chạm vào, rất đàn hồi và đàn hồi nhanh khi ấn vào, không để lại dấu vân tay rõ ràng.

Nếu thịt bò có cảm giác nhờn, hoặc thậm chí có một lớp chất nhầy nhờn trên đó, đó là dấu hiệu cho thấy vi khuẩn đang sinh sôi trong thịt bò. Ngoài ra, nếu thịt bò vẫn bị lún trong thời gian dài sau khi ấn, điều đó cho thấy mô cơ của thịt bò bắt đầu lỏng lẻo và thịt không còn tươi.

Điểm thứ ba: Ngửi mùi

Khi mua thịt bò, hãy nhớ đến gần và ngửi, đặc biệt nếu thịt được chất đống. Thịt bò tươi sẽ chỉ có "mùi thịt" và mùi thịt nhẹ, không có mùi nào khác. Nếu thịt bò có mùi chua hoặc thối, đó là dấu hiệu cho thấy thịt đã bắt đầu hỏng.

Điểm thứ tư: Nhìn vào kết cấu

Bề mặt cắt của thịt bò tươi khô, có kết cấu trong và phân bố đều. Khi cắt bằng dao, bạn có thể cảm nhận được thịt săn chắc nhưng không cứng.

Nếu thịt bò có kết cấu lộn xộn, sợi thô hoặc thậm chí có các vết dính cân rõ ràng và mềm hơn thịt bò tươi thì đó có thể là thịt bò cũ hoặc thịt bò đã rã đông nhiều lần và không nên mua.

Ngoài ra, hãy cẩn thận với "thịt bò rẻ tiền" khi mua. Như câu nói "Tiền nào của nấy", nếu giá thịt bò thấp hơn đáng kể so với giá thị trường, có thể thịt đã gần hết hạn hoặc hư hỏng, hoặc có thể bị trộn lẫn với các loại thịt khác chứ không phải thịt bò nguyên chất.