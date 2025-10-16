Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp

Sau vụ bơm tinh chất biến thịt trâu giả thành thịt bò: mẹo đơn giản giúp nhận biết thịt bò giả

Thứ năm, 11:45 16/10/2025 | Ăn
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Một chút tinh ý khi lựa chọn không chỉ giúp bạn tránh bị “móc túi”, mà còn là cách bảo vệ sức khỏe cả gia đình trước những mánh khóe ngày càng tinh vi của gian thương.

Ngày 19/9 vừa qua, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với lực lượng Quản lý thị trường phát hiện tại xưởng sản xuất của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hida (thôn Dền, xã Hoài Đức, Hà Nội) hành vi bơm tinh chất tạo màu, tạo mùi để biến thịt trâu thành thịt bò mang nhãn hiệu Hidasan. Vụ việc khiến dư luận phẫn nộ, đồng thời gióng lên hồi chuông cảnh báo về thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng đang len lỏi vào bữa ăn của người dân.

Nhưng làm thế nào để người tiêu dùng có thể phân biệt thịt bò thật – giả khi đi chợ hay mua sắm? Dưới đây là những dấu hiệu nhận biết rõ ràng nhất, được các chuyên gia dinh dưỡng và đầu bếp kinh nghiệm chia sẻ:

Nhận biết thịt bò giả dễ dàng với mẹo đơn giản và hiệu quả - Ảnh 1.

1. Màu sắc và vân thịt

Thịt bò thật có màu đỏ sậm tự nhiên, thớ thịt nhỏ, săn chắc, xen lẫn sợi mỡ trắng vàng nhạt. Khi dùng tay ấn vào, thịt có độ đàn hồi, không dính tay, không chảy nước.

Thịt trâu hoặc thịt bò giả thường đỏ sậm hoặc tím, thớ to hơn, mặt cắt mịn do đã qua tẩm ướp hóa chất. Sau khi để ngoài không khí vài phút, thịt giả dễ chảy dịch và xỉn màu.

2. Mùi đặc trưng

Thịt bò thật có mùi đặc trưng hơi ngai ngái của protein bò, dễ nhận thấy nhất khi nấu.

Thịt trâu thường có mùi hơi tanh và nồng hơn. Nếu là thịt bò giả tẩm hóa chất, mùi sẽ nồng, gắt, có cảm giác hắc, khi nấu nước dùng có thể nổi váng đen và mùi khét.

3. Khi chế biến

Luộc hoặc nướng thịt bò thật, nước dùng trong, dậy mùi thơm đặc trưng.

Thịt trâu giả bò sau khi nấu thường ra nhiều bọt, nước đục và có mùi hơi hôi. Thịt nhanh dai, khó nhai, đặc biệt nếu để nguội sẽ chuyển màu sẫm bất thường.

4. Cách nhận biết khi mua sẵn hoặc ngoài hàng

Nếu mua phở bò, bún bò, bít tết..., bạn có thể nhận biết qua:

Miếng thịt quá đỏ tươi hoặc bóng nhẫy, có thể đã được tẩm phẩm màu.

Khi ăn thấy mùi hắc nhẹ, hoặc khó ngửi hơn thịt bò bình thường.

Giá bán thấp hơn đáng kể so với thịt bò trên thị trường (thịt bò tươi hiện dao động 280.000–350.000 đồng/kg).

Nhận biết thịt bò giả dễ dàng với mẹo đơn giản và hiệu quả - Ảnh 2.

Cách phân biệt thịt bò thật – giả:

Tiêu chíBò thậtDấu hiệu nghi ngờ (có thể là bò giả/ thịt trâu biến hóa)
Màu sắc & bề mặtMàu đỏ sẫm (tươi), bề mặt hơi ẩm nhưng không nhầyMàu đỏ nhợt, ván mỡ quá rõ, vân mỡ không tự nhiên, bề mặt bóng dầu quá mức
Vân mỡ (marbling)Vân mỡ đều, nhỏ, không quá dày, hòa quyện với thớ thịtVân mỡ quá dày, cầu vồng trên bề mặt, vân mỡ “nở” bất thường
Mùi thịtMùi thịt bò đặc trưng, thơm nhẹMùi lạ, có mùi phụ gia hoặc mùi hóa chất
Độ đàn hồiDùng tay ấn nhẹ, thịt đàn hồi trở lại nhanhKhi ấn, vết lõm không phẳng lại nhanh hoặc chất lỏng ra nhiều
Thớ thịt, cấu trúc sợiSợi cơ rõ rệt, đều, mềm nhưng có độ chắcCấu trúc lỏng, sợi thịt không rõ hoặc rời rạc
Thử bằng nhiệt/chiên nhỏKhi chiên nhỏ, mỡ tan, không bắn dầu nhiều, màu thịt chuyển vàng đềuBắn dầu mạnh, mỡ tan rất nhanh, có chỗ đỏ chỗ cháy

Mẹo kiểm tra đơn giản tại nhà

Một cách kiểm tra dễ làm là rửa sạch miếng thịt rồi ngâm trong nước. Nếu thấy nước chuyển màu sẫm hoặc miếng thịt phai màu, rất có thể đó là loại thịt đã bị nhuộm bằng phẩm màu hoặc máu bò. Hoặc thử chần thịt trong nước sôi: thịt bò thật khi gặp nhiệt sẽ săn chắc, chuyển sang màu đậm hơn; trong khi thịt lợn giả bò sẽ chuyển sang trắng nhạt, mất hẳn sắc đỏ đặc trưng.

Lưu ý khi chọn mua thịt bò ngoài chợ

Các chuyên gia khuyên người tiêu dùng nên chọn mua thịt bò ở siêu thị, cửa hàng uy tín, có chứng nhận kiểm dịch rõ ràng. Khi mua ở chợ truyền thống, nên quan sát kỹ màu sắc, thớ thịt, độ đàn hồi và mùi. Tuyệt đối không nên ham rẻ, bởi thịt bò thật hiếm khi có giá quá thấp so với thị trường.

Nhận biết thịt bò giả dễ dàng với mẹo đơn giản và hiệu quả - Ảnh 3.Loại rau giàu canxi gấp 4 lần sữa, vitamin C gấp 7 lần cam, sắt gấp 4 lần cải bó xôi, vitamin A gấp 4 cà rốt, chế biến thành nhiều món ngon

GĐXH - Rau chùm ngây được ví như "thần dược", siêu thực phẩm vì những giá trị dinh dưỡng mà loại rau này mang lại.

Nhận biết thịt bò giả dễ dàng với mẹo đơn giản và hiệu quả - Ảnh 4.Món ngon giúp tăng canxi cho trẻ, ăn cực cuốn mà dễ làm

GĐXH - Qua công thức chia sẻ của chị Thùy Linh (Hà Nội), bạn đọc có thể tham khảo một món ăn dễ chế biến mà nhiều canxi giúp tăng chiều cao cho trẻ.


Phương Nghi (t/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Trong tiết Hàn Lộ nhớ thực đơn "5 cái một": Dễ nấu, tốt cho phổi, da mướt, giấc ngủ ngon

Trong tiết Hàn Lộ nhớ thực đơn "5 cái một": Dễ nấu, tốt cho phổi, da mướt, giấc ngủ ngon

Ăn - 5 giờ trước

Gió heo may về mang theo cái khô rát đặc trưng của Hàn Lộ. Uống thuốc chưa chắc bằng ăn đúng theo tiết khí. Chỉ cần ghi nhớ "5 cái một", bạn sẽ đi qua cả mùa thu nhẹ tênh.

Thử ngay cách làm món ngon rẻ bèo từ bì lợn, giàu collagen giúp da không nứt nẻ trong trời thu hanh

Thử ngay cách làm món ngon rẻ bèo từ bì lợn, giàu collagen giúp da không nứt nẻ trong trời thu hanh

Ăn - 20 giờ trước

GĐXH – Bì lợn mang lại giá trị dinh dưỡng cao, đặc biệt được ưa chuộng trong các chế độ ăn giúp làm đẹp. Dưới đây mách bạn thử ngay cách làm món ngon rẻ bèo, giàu collagen giúp da không nứt nẻ trong trời thu hanh từ nguyên liệu bì lợn.

Loại rau giàu canxi gấp 4 lần sữa, vitamin C gấp 7 lần cam, sắt gấp 4 lần cải bó xôi, vitamin A gấp 4 cà rốt, chế biến thành nhiều món ngon

Loại rau giàu canxi gấp 4 lần sữa, vitamin C gấp 7 lần cam, sắt gấp 4 lần cải bó xôi, vitamin A gấp 4 cà rốt, chế biến thành nhiều món ngon

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Rau chùm ngây được ví như "thần dược", siêu thực phẩm vì những giá trị dinh dưỡng mà loại rau này mang lại.

Món ngon giúp tăng canxi cho trẻ, ăn cực cuốn mà dễ làm

Món ngon giúp tăng canxi cho trẻ, ăn cực cuốn mà dễ làm

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Qua công thức chia sẻ của chị Thùy Linh (Hà Nội), bạn đọc có thể tham khảo một món ăn dễ chế biến mà nhiều canxi giúp tăng chiều cao cho trẻ.

Hãy dùng 5 loại “rau an toàn”, không chứa thuốc trừ sâu để nấu 5 món ngon tốt cho sức khỏe trong mùa thu

Hãy dùng 5 loại “rau an toàn”, không chứa thuốc trừ sâu để nấu 5 món ngon tốt cho sức khỏe trong mùa thu

Ăn - 1 ngày trước

Giới thiệu với bạn 5 món ăn được nấu từ 5 loại rau mùa thu an toàn, gần như không có thuốc trừ sâu, tươi ngon và tốt cho sức khỏe, rất lý tưởng để thưởng thức cùng gia đình!

Loại "rau" này đang vào vụ, giá rất rẻ, mua về nấu 3 món cực ngon mà dễ làm lại giúp bổ phổi, dưỡng ẩm da

Loại "rau" này đang vào vụ, giá rất rẻ, mua về nấu 3 món cực ngon mà dễ làm lại giúp bổ phổi, dưỡng ẩm da

Ăn - 1 ngày trước

Đây là 3 món ngon từ củ cải, rất dễ làm và có hương vị tươi ngon, đảm bảo bạn sẽ yêu thích loại "nhân sâm thông thường" này sau khi thử!

Gợi ý 7 ngày tự thải độc cơ thể bằng 7 ngày ăn uống theo ngũ hành

Gợi ý 7 ngày tự thải độc cơ thể bằng 7 ngày ăn uống theo ngũ hành

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Nếu một ngày chúng ta không tắm, không rửa mặt, không vệ sinh, chải đầu, thay áo quần – là thấy dơ, khó chịu. Nhưng, trong cơ thể độc tố tắc nghẽn thì làm sao để... tắm? Bác sĩ Thái Nhân Sâm (Viện trưởng Viện Y học Sự sống) hướng dẫn cách thải độc tố đơn giản.

Không nên nấu ăn bằng nồi nhôm quá lâu năm?

Không nên nấu ăn bằng nồi nhôm quá lâu năm?

Ăn - 1 ngày trước

Các chuyên gia khuyến cáo không nên nấu ăn bằng nồi nhôm quá lâu năm, nhất là khi nấu các món chua, vì sao?

Loại rau giúp phục hồi, cải thiện gan nhiễm mỡ với 3 cách chế biến món ăn ngon miệng, dễ làm

Loại rau giúp phục hồi, cải thiện gan nhiễm mỡ với 3 cách chế biến món ăn ngon miệng, dễ làm

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Gan nhiễm mỡ là căn bệnh phổ biến và ảnh hưởng đến hàng ngàn người trên khắp thế giới. Bên cạnh thuốc và các biện pháp phòng ngừa khác, một số loại rau củ quả còn chứa các dưỡng chất đặc hiệu giúp bảo vệ sức khỏe gan, giảm thiểu tích tụ mỡ và phục hồi tổn thương gan.

Bộ phận ở con lợn giá siêu rẻ, thậm chí còn được cho không, nhưng lại giàu dưỡng chất, nhiều collagen, tốt cho xương khớp

Bộ phận ở con lợn giá siêu rẻ, thậm chí còn được cho không, nhưng lại giàu dưỡng chất, nhiều collagen, tốt cho xương khớp

Ăn - 2 ngày trước

GĐXH – Đây là bộ phận của con lợn có giá rất rẻ, thậm chí nhiều nơi còn “cho không” khi khách xin thêm. Ít ai biết, nó lại chứa nguồn collagen tự nhiên dồi dào, rất tốt cho xương khớp, làn da khi được chế biến những món ngon dưới đây.

Xem nhiều

Ấm bụng với 2 món ăn mặn ngon dân dã, làm nhanh gọn, rất đưa cơm ngày mưa bão

Ấm bụng với 2 món ăn mặn ngon dân dã, làm nhanh gọn, rất đưa cơm ngày mưa bão

Ăn

GĐXH – Trời mưa se lạnh, chẳng gì tuyệt hơn khi cả gia đình quây quần bên mâm cơm nóng hổi với những món ăn mặn cay nồng, đậm vị. Gợi ý hôm nay từ hướng dẫn của mẹ đảm sẽ giúp bạn có thêm lựa chọn để bữa cơm ngày mưa đủ dinh dưỡng và đưa cơm.

3 món ngon từ thịt lợn làm đơn giản, giàu dinh dưỡng và để được lâu trong ngày mưa bão

3 món ngon từ thịt lợn làm đơn giản, giàu dinh dưỡng và để được lâu trong ngày mưa bão

Ăn
Bộ phận ở con lợn giá siêu rẻ, thậm chí còn được cho không, nhưng lại giàu dưỡng chất, nhiều collagen, tốt cho xương khớp

Bộ phận ở con lợn giá siêu rẻ, thậm chí còn được cho không, nhưng lại giàu dưỡng chất, nhiều collagen, tốt cho xương khớp

Ăn
10 món dân dã 'hao cơm' nhà Tăng Thanh Hà khiến chị em vừa thích thú, vừa nể phục

10 món dân dã 'hao cơm' nhà Tăng Thanh Hà khiến chị em vừa thích thú, vừa nể phục

Mẹo nấu nướng
Chỉ cần thịt bò và vài nguyên liệu sẵn trong bếp, bạn chế biến được 2 món ngon, đủ bữa ngày mưa bão

Chỉ cần thịt bò và vài nguyên liệu sẵn trong bếp, bạn chế biến được 2 món ngon, đủ bữa ngày mưa bão

Ăn

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top