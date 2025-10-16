Sau vụ bơm tinh chất biến thịt trâu giả thành thịt bò: mẹo đơn giản giúp nhận biết thịt bò giả
GĐXH - Một chút tinh ý khi lựa chọn không chỉ giúp bạn tránh bị “móc túi”, mà còn là cách bảo vệ sức khỏe cả gia đình trước những mánh khóe ngày càng tinh vi của gian thương.
Ngày 19/9 vừa qua, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với lực lượng Quản lý thị trường phát hiện tại xưởng sản xuất của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hida (thôn Dền, xã Hoài Đức, Hà Nội) hành vi bơm tinh chất tạo màu, tạo mùi để biến thịt trâu thành thịt bò mang nhãn hiệu Hidasan. Vụ việc khiến dư luận phẫn nộ, đồng thời gióng lên hồi chuông cảnh báo về thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng đang len lỏi vào bữa ăn của người dân.
Nhưng làm thế nào để người tiêu dùng có thể phân biệt thịt bò thật – giả khi đi chợ hay mua sắm? Dưới đây là những dấu hiệu nhận biết rõ ràng nhất, được các chuyên gia dinh dưỡng và đầu bếp kinh nghiệm chia sẻ:
1. Màu sắc và vân thịt
Thịt bò thật có màu đỏ sậm tự nhiên, thớ thịt nhỏ, săn chắc, xen lẫn sợi mỡ trắng vàng nhạt. Khi dùng tay ấn vào, thịt có độ đàn hồi, không dính tay, không chảy nước.
Thịt trâu hoặc thịt bò giả thường đỏ sậm hoặc tím, thớ to hơn, mặt cắt mịn do đã qua tẩm ướp hóa chất. Sau khi để ngoài không khí vài phút, thịt giả dễ chảy dịch và xỉn màu.
2. Mùi đặc trưng
Thịt bò thật có mùi đặc trưng hơi ngai ngái của protein bò, dễ nhận thấy nhất khi nấu.
Thịt trâu thường có mùi hơi tanh và nồng hơn. Nếu là thịt bò giả tẩm hóa chất, mùi sẽ nồng, gắt, có cảm giác hắc, khi nấu nước dùng có thể nổi váng đen và mùi khét.
3. Khi chế biến
Luộc hoặc nướng thịt bò thật, nước dùng trong, dậy mùi thơm đặc trưng.
Thịt trâu giả bò sau khi nấu thường ra nhiều bọt, nước đục và có mùi hơi hôi. Thịt nhanh dai, khó nhai, đặc biệt nếu để nguội sẽ chuyển màu sẫm bất thường.
4. Cách nhận biết khi mua sẵn hoặc ngoài hàng
Nếu mua phở bò, bún bò, bít tết..., bạn có thể nhận biết qua:
Miếng thịt quá đỏ tươi hoặc bóng nhẫy, có thể đã được tẩm phẩm màu.
Khi ăn thấy mùi hắc nhẹ, hoặc khó ngửi hơn thịt bò bình thường.
Giá bán thấp hơn đáng kể so với thịt bò trên thị trường (thịt bò tươi hiện dao động 280.000–350.000 đồng/kg).
Cách phân biệt thịt bò thật – giả:
|Tiêu chí
|Bò thật
|Dấu hiệu nghi ngờ (có thể là bò giả/ thịt trâu biến hóa)
|Màu sắc & bề mặt
|Màu đỏ sẫm (tươi), bề mặt hơi ẩm nhưng không nhầy
|Màu đỏ nhợt, ván mỡ quá rõ, vân mỡ không tự nhiên, bề mặt bóng dầu quá mức
|Vân mỡ (marbling)
|Vân mỡ đều, nhỏ, không quá dày, hòa quyện với thớ thịt
|Vân mỡ quá dày, cầu vồng trên bề mặt, vân mỡ “nở” bất thường
|Mùi thịt
|Mùi thịt bò đặc trưng, thơm nhẹ
|Mùi lạ, có mùi phụ gia hoặc mùi hóa chất
|Độ đàn hồi
|Dùng tay ấn nhẹ, thịt đàn hồi trở lại nhanh
|Khi ấn, vết lõm không phẳng lại nhanh hoặc chất lỏng ra nhiều
|Thớ thịt, cấu trúc sợi
|Sợi cơ rõ rệt, đều, mềm nhưng có độ chắc
|Cấu trúc lỏng, sợi thịt không rõ hoặc rời rạc
|Thử bằng nhiệt/chiên nhỏ
|Khi chiên nhỏ, mỡ tan, không bắn dầu nhiều, màu thịt chuyển vàng đều
|Bắn dầu mạnh, mỡ tan rất nhanh, có chỗ đỏ chỗ cháy
Mẹo kiểm tra đơn giản tại nhà
Một cách kiểm tra dễ làm là rửa sạch miếng thịt rồi ngâm trong nước. Nếu thấy nước chuyển màu sẫm hoặc miếng thịt phai màu, rất có thể đó là loại thịt đã bị nhuộm bằng phẩm màu hoặc máu bò. Hoặc thử chần thịt trong nước sôi: thịt bò thật khi gặp nhiệt sẽ săn chắc, chuyển sang màu đậm hơn; trong khi thịt lợn giả bò sẽ chuyển sang trắng nhạt, mất hẳn sắc đỏ đặc trưng.
Lưu ý khi chọn mua thịt bò ngoài chợ
Các chuyên gia khuyên người tiêu dùng nên chọn mua thịt bò ở siêu thị, cửa hàng uy tín, có chứng nhận kiểm dịch rõ ràng. Khi mua ở chợ truyền thống, nên quan sát kỹ màu sắc, thớ thịt, độ đàn hồi và mùi. Tuyệt đối không nên ham rẻ, bởi thịt bò thật hiếm khi có giá quá thấp so với thị trường.
