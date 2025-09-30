Nên tắm nước nóng hay nước lạnh sau khi tập luyện?
Tắm nước nóng hay nước lạnh sau khi tập luyện đều mang lại những lợi ích khác nhau cho cơ thể. Tuy nhiên, đâu là lựa chọn phù hợp hơn và thời điểm nên dùng phương pháp nào để tối ưu hiệu quả sau tập luyện?
Tắm nước nóng hỗ trợ tăng tuần hoàn máu, cải thiện hiệu suất vận động
Tắm nước nóng giúp tăng lưu lượng máu đến các cơ, từ đó hỗ trợ phục hồi và có thể cải thiện hiệu suất thể chất ở buổi tập tiếp theo trong cùng ngày hoặc ngày hôm sau.
Nếu bạn đang trong giai đoạn phục hồi để chuẩn bị cho một cuộc thi hoặc có nhiều buổi tập trong ngày, thì việc ngâm mình trong bồn tắm nước nóng có thể là lựa chọn lý tưởng. Ngoài ra, cảm giác thư giãn khi tắm nước nóng còn hỗ trợ sức khỏe tinh thần – một yếu tố không thể bỏ qua trong lộ trình tập luyện dài hạn.
Lưu ý: Nhiệt độ nước nóng lý tưởng được ghi nhận trong các nghiên cứu là khoảng 40°C (104°F). Tránh sử dụng nước quá nóng để giảm nguy cơ bỏng hoặc căng thẳng mạch máu.
Sau tập luyện có thể tắm nước nóng hỗ trợ phục hồi sau tập luyện.
Tắm nước lạnh sau tập luyện giúp giảm đau, chống viêm và hỗ trợ phục hồi
Các nghiên cứu cho thấy tắm nước lạnh – hoặc ngâm mình trong nước lạnh – ngay sau khi tập luyện có thể giúp giảm đau nhức và mệt mỏi cơ bắp. Điều này nhờ vào khả năng của nước lạnh trong việc làm giảm nồng độ creatine kinase và lactate – hai chất tích tụ trong cơ sau vận động mạnh và gây ra tình trạng đau nhức cơ khởi phát muộn (DOMS).
Ngoài ra, tắm nước lạnh còn có thể mang lại một số lợi ích sức khỏe tiềm năng như:
- Giảm kháng insulin và cải thiện độ nhạy insulin.
- Giảm mỡ cơ thể.
- Cải thiện sức khỏe tim mạch.
- Tăng cường hệ miễn dịch .
Một số người còn nhận thấy rằng tắm nước lạnh sau khi tập luyện mang lại cảm giác tỉnh táo, sảng khoái, đặc biệt là sau khi ra nhiều mồ hôi.
Nên chọn nước nóng hay lạnh sau khi tập luyện?
Tắm nước nóng hay nước lạnh đều có những lợi ích riêng nên không có câu trả lời tuyệt đối mà việc lựa chọn phụ thuộc vào mục tiêu cá nhân tại từng thời điểm.
Chẳng hạn, nên chọn tắm nước lạnh nếu bạn muốn:
- Giảm đau nhức cơ bắp .
- Phục hồi nhanh chóng sau buổi tập cường độ cao.
Chọn nước nóng nếu bạn:
- Có cuộc thi hoặc buổi tập quan trọng vào hôm sau.
- Tập luyện nhiều lần trong ngày và cần tối ưu hiệu suất.
Biện pháp tối ưu hóa quá trình phục hồi sau tập luyện
Tắm sau khi tập luyện chỉ là một phần trong quy trình phục hồi. Để cơ thể phục hồi toàn diện hơn, hãy kết hợp thêm những thói quen sau:
- Hạ nhiệt đúng cách với các hoạt động nhẹ sau buổi tập
- Bổ sung nước để bù lượng mồ hôi đã mất
- Tiêu thụ protein sau tập, kết hợp với chất bổ sung như creatine nếu cần
- Ngủ đủ giấc để cơ bắp có thời gian phục hồi và tái tạo
Phụ nữ sau 40 tuổi, bác sĩ khuyên ăn đều những thực phẩm này để giữ dáng, đẹp da, ổn định nội tiết tốSống khỏe - 4 giờ trước
GĐXH - Sau 40, cơ thể thay đổi, nội tiết tố dao động. Ăn đều những thực phẩm này giúp phụ nữ giữ dáng, đẹp da và cân bằng nội tiết mỗi ngày.
Đi khám vì đau đầu, thanh niên 19 tuổi ở Phú Thọ phát hiện bệnh nguy hiểm hiếm gặpBệnh thường gặp - 8 giờ trước
GĐXH - Bác sĩ khuyến cáo, không chủ quan với các triệu chứng bất thường như đau đầu kéo dài, hoa mắt, chóng mặt, sụt cân, mệt mỏi. Khi phát hiện khối u bất thường vùng bụng hoặc ngực cần được thăm khám sớm.
Người phụ nữ bị bỏng nặng vì chủ quan khi tiếp xúc với hóa chất nước thông cốngMẹ và bé - 8 giờ trước
GĐXH - Trong lúc dọn nhà, không may chị trượt ngã, phần mông tiếp xúc trực tiếp nước thông cống bị đổ ra sàn... khiến chị bị bỏng nặng.
Chơi bóng đá ở tuổi 40, người đàn ông nhập viện nguy kịch sau va chạmSống khỏe - 9 giờ trước
GĐXH - Va chạm khiến anh Tiếp gãy 3 xương sườn gãy, mảnh xương sắc nhọn đâm vào nhu mô phổi, làm khí và máu thoát ra, tích tụ trong khoang màng phổi...
8 tuần nghẹt thở giữ thai thành công cho sản phụ cạn ối, tim thai dao động kémMẹ và bé - 10 giờ trước
GĐXH – Sản phụ được các bác sĩ theo dõi sát sao từ tuần 25 đến tuần 33 của thai kỳ với nhiều nguy hiểm rình rập cho sự phát triển của thai nhi.
Món ăn khoái khẩu được ưa thích: Bác sĩ cảnh báo người bị u tuyến giáp ăn nhiều là tự 'rước họa' vào thânBệnh thường gặp - 10 giờ trước
GĐXH - Thói quen tưởng vô hại nhưng lại âm thầm phá sức khỏe tuyến giáp. Nếu đang ăn món này, hãy nghe lời khuyên từ bác sĩ ngay hôm nay.
Người đàn ông mắc bệnh lý mạch máu hiếm gặp, khối u 17 năm ăn mòn xương ngón tayY tế - 10 giờ trước
GĐXH – Tại bệnh viện, hình ảnh X-quang cho thấy xương đốt 1 của ngón tay bị ăn mòn nặng, kích thước chỉ bằng ngón út và mất khoảng 1/2 thể tích so với bên lành.
Sai lầm khi ăn rau luộc để giảm cân, cô gái 24 tuổi sốc khi biết mình bị biến chứng do viêm tụy cấpBệnh thường gặp - 14 giờ trước
GĐXH - Sau 6 tháng duy trì chế độ ăn rau luộc, cô gái có biểu hiện buồn nôn, nôn mửa và sốt... Đi khám, cô nhận kết quả bị hoại tử tuyến tụy, biến chứng nguy hiểm của viêm tụy cấp.
Kết quả bất ngờ: 130 viên sỏi chi chít được lấy ra từ túi mật của nữ bệnh nhân 40 tuổiY tế - 15 giờ trước
GĐXH - Hình ảnh dưới đây là số lượng sỏi túi mật được lấy ra từ cơ thể nữ bệnh nhân 40 tuổi sau ca phẫu thuật.
Sống thọ bao lâu, nhìn cách ăn là biết: Người sống lâu thường có 5 đặc điểm ăn uống này!Sống khỏe - 16 giờ trước
GĐXH - Tuổi thọ của một người, quả thực có liên quan đến chuyện ăn uống! Chúng ta cùng nói về những đặc điểm ăn uống thường thấy ở người sống thọ.
Người bị u tuyến giáp nên dừng ngay những nhóm thực phẩm này trước khi quá muộnBệnh thường gặp
GĐXH - Bị u tuyến giáp? Tránh ngay những thực phẩm này để bảo vệ sức khỏe, cân nặng và năng lượng mỗi ngày.