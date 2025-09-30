Nên tắm nước nóng hay nước lạnh sau khi tập luyện?

Tắm nước nóng hỗ trợ tăng tuần hoàn máu, cải thiện hiệu suất vận động

Tắm nước nóng giúp tăng lưu lượng máu đến các cơ, từ đó hỗ trợ phục hồi và có thể cải thiện hiệu suất thể chất ở buổi tập tiếp theo trong cùng ngày hoặc ngày hôm sau.

Nếu bạn đang trong giai đoạn phục hồi để chuẩn bị cho một cuộc thi hoặc có nhiều buổi tập trong ngày, thì việc ngâm mình trong bồn tắm nước nóng có thể là lựa chọn lý tưởng. Ngoài ra, cảm giác thư giãn khi tắm nước nóng còn hỗ trợ sức khỏe tinh thần – một yếu tố không thể bỏ qua trong lộ trình tập luyện dài hạn.

Lưu ý: Nhiệt độ nước nóng lý tưởng được ghi nhận trong các nghiên cứu là khoảng 40°C (104°F). Tránh sử dụng nước quá nóng để giảm nguy cơ bỏng hoặc căng thẳng mạch máu.

Sau tập luyện có thể tắm nước nóng hỗ trợ phục hồi sau tập luyện.

Tắm nước lạnh sau tập luyện giúp giảm đau, chống viêm và hỗ trợ phục hồi

Các nghiên cứu cho thấy tắm nước lạnh – hoặc ngâm mình trong nước lạnh – ngay sau khi tập luyện có thể giúp giảm đau nhức và mệt mỏi cơ bắp. Điều này nhờ vào khả năng của nước lạnh trong việc làm giảm nồng độ creatine kinase và lactate – hai chất tích tụ trong cơ sau vận động mạnh và gây ra tình trạng đau nhức cơ khởi phát muộn (DOMS).

Ngoài ra, tắm nước lạnh còn có thể mang lại một số lợi ích sức khỏe tiềm năng như:

Giảm kháng insulin và cải thiện độ nhạy insulin.

Giảm mỡ cơ thể.

Cải thiện sức khỏe tim mạch.

Tăng cường hệ miễn dịch .

Một số người còn nhận thấy rằng tắm nước lạnh sau khi tập luyện mang lại cảm giác tỉnh táo, sảng khoái, đặc biệt là sau khi ra nhiều mồ hôi.

Nên chọn nước nóng hay lạnh sau khi tập luyện?

Tắm nước nóng hay nước lạnh đều có những lợi ích riêng nên không có câu trả lời tuyệt đối mà việc lựa chọn phụ thuộc vào mục tiêu cá nhân tại từng thời điểm.

Chẳng hạn, nên chọn tắm nước lạnh nếu bạn muốn:

Giảm đau nhức cơ bắp .

Phục hồi nhanh chóng sau buổi tập cường độ cao.

Chọn nước nóng nếu bạn:

Có cuộc thi hoặc buổi tập quan trọng vào hôm sau.

Tập luyện nhiều lần trong ngày và cần tối ưu hiệu suất.

Biện pháp tối ưu hóa quá trình phục hồi sau tập luyện

Tắm sau khi tập luyện chỉ là một phần trong quy trình phục hồi. Để cơ thể phục hồi toàn diện hơn, hãy kết hợp thêm những thói quen sau:

Hạ nhiệt đúng cách với các hoạt động nhẹ sau buổi tập

Bổ sung nước để bù lượng mồ hôi đã mất

Tiêu thụ protein sau tập, kết hợp với chất bổ sung như creatine nếu cần

Ngủ đủ giấc để cơ bắp có thời gian phục hồi và tái tạo

Tắm nước lạnh có hiệu quả tốt giúp phục hồi cơ bắp còn tắm nước nóng có thể tăng hiệu suất thể chất, đặc biệt hữu ích trong các giai đoạn thi đấu hoặc tập luyện chuyên sâu. Điều quan trọng là lắng nghe cơ thể và lựa chọn cách tắm phù hợp với mục tiêu thể chất hiện tại.



