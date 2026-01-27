Mới nhất
Nền tảng mua sắm mới của Masan tiếp cận 300.000 lượt khách trong vài tuần ra mắt

Thứ ba, 08:00 27/01/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ

Tại nhiều điểm bán trong mùa Tết năm nay, một dấu hiệu mới đang dần trở nên quen thuộc với người tiêu dùng là QR WiNX. Các mã QR chương trình này xuất hiện tại quầy thanh toán hoặc trong tầm mắt khi người tiêu dùng chọn hàng. Chính sự hiện diện này lại khơi gợi tò mò và mở ra một trải nghiệm mới trong hành trình mua sắm vốn đã rất quen thuộc.

Nền tảng mua sắm mới của Masan tiếp cận 300.000 lượt khách trong vài tuần ra mắt - Ảnh 1.

Từ nhu cầu hàng hóa đến trải nghiệm "được cộng thêm"

Cụ thể, với một số sản phẩm "quốc dân" trong mùa Tết như nước mắm Nam Ngư, Đệ Nhị hay tương ớt CHIN-SU, khi quét mã QR trên bao bì sản phẩm, người tiêu dùng có thể tích lũy thêm 10% điểm thưởng và nhận voucher trị giá 20.000 đồng từ các nhãn hiệu trong hệ sinh thái Masan.

Đáng chú ý, trải nghiệm mua sắm mới này hiện đã được triển khai rộng rãi tại hơn 345.000 cửa hàng tạp hóa trên toàn quốc. Nhờ đó, người tiêu dùng dễ dàng bắt gặp WiNX ngay tại những điểm mua sắm quen thuộc trong khu dân cư, phù hợp với thói quen mua sắm gần nhà, vốn đặc trưng của thị trường bán lẻ Việt Nam

Không chỉ dừng lại ở mức độ hiện diện, mức độ hưởng ứng từ người tiêu dùng cũng ghi nhận tín hiệu tích cực ngay trong giai đoạn đầu triển khai. Thống kê cho thấy WiNX đã thu hút hàng trăm nghìn lượt tương tác tại các điểm bán, với số lượng người tham gia quét mã QRWiNX vượt 300.000 lượt. Việc voucher được sử dụng với tần suất cao phản ánh rằng trải nghiệm quét mã – tích điểm – nhận quà đang nhanh chóng được lặp lại trong nhiều lần mua sắm, thay vì chỉ dừng ở sự tò mò ban đầu.

Nền tảng mua sắm mới của Masan tiếp cận 300.000 lượt khách trong vài tuần ra mắt - Ảnh 2.

WiNX – Nền tảng trải nghiệm mới trong hành trình mua sắm Tết

WiNX được giới thiệu như một nền tảng trải nghiệm, được thiết kế để kết nối người tiêu dùng và nhà bán lẻ trong một hành trình mua sắm liền mạch hơn. Thay vì yêu cầu thay đổi điểm mua hay cách mua, WiNX được tích hợp trực tiếp vào những sản phẩm quen thuộc và các điểm bán hiện hữu, giúp người tiêu dùng tiếp cận lợi ích một cách đơn giản và thuận tiện.

Việc ra mắt và triển khai WiNX trong mùa mua sắm cao điểm cho thấy định hướng của Masan Group trong việc không ngừng làm mới trải nghiệm tiêu dùng, bên cạnh việc cung cấp các sản phẩm thiết yếu chất lượng cao. Thông qua WiNX, Masan hướng tới việc mang lại thêm giá trị cho người tiêu dùng, đồng thời hỗ trợ các nhà bán lẻ truyền thống tăng cường khả năng kết nối với khách hàng trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh.

Nền tảng mua sắm mới của Masan tiếp cận 300.000 lượt khách trong vài tuần ra mắt - Ảnh 3.

Từ cao điểm mua sắm Tết, WiNX được kỳ vọng sẽ tiếp tục đồng hành cùng người tiêu dùng và nhà bán lẻ trong thời gian dài hơn, góp phần hình thành một hành trình mua sắm liền mạch - nơi mỗi lần mua sắm không chỉ đáp ứng nhu cầu trước mắt, mà còn mang lại những giá trị tích lũy lâu dài.

Tết Masan – Tết vàng đủ vị cùng WiNX

Trong chương trình "Tết Masan – Tết vàng đủ vị" (01/01 – 28/02/2026), người tiêu dùng khi mua các sản phẩm quen thuộc như Nam Ngư, Đệ Nhị, CHIN-SU chỉ cần quét mã QR trên bao bì để nhận thêm nhiều ưu đãi hấp dẫn từ hệ sinh thái Masan.

• +10% điểm thưởng trên giá trị sản phẩm

• Voucher 20.000 đồng mua sắm Omachi, WinEco, MEATDeli, NET, WinMart…

• Nhân đôi giá trị voucher khi đổi điểm (01/02 – 16/02/2026 – Số lượng có hạn)

Chi tiết chương trình vui lòng xem tại đây!

Masan

