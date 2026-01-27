Mới nhất
Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 27/1 – 1/2/2026: Cúp điện 15 tiếng/ngày hàng loạt khu dân cư để sửa chữa

Thứ ba, 07:02 27/01/2026
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Long An cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Long An cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Long An cũ (lịch cắt điện Long An) từ ngày 27/1 – 1/2/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Long An cũ từ ngày 27/1 – 1/2/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 27/1 – 1/2/2026: Cúp điện 15 tiếng/ngày hàng loạt khu dân cư để sửa chữa - Ảnh 1.

Lịch cúp điện Long An cũ tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Long An cũ từ ngày 27/1 – 1/2/2026

Lịch cúp điện Tân An


KHU VỰC: Một phần đường Quách Văn Tuấn, phường Long An, tỉnh Tây Ninh 

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/01/2026 đến 17:00:00 ngày 27/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: HKD Trần Văn Tàu - 81 Ấp 3, Xã Mỹ An, Tỉnh Tây Ninh 

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/01/2026 đến 10:00:00 ngày 27/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: HKD Đặng Văn Cường - Đường ấp 2 Mỹ An ấp 2, Xã Mỹ An, Tỉnh Tây Ninh 

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 27/01/2026 đến 11:00:00 ngày 27/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Đoàn Tiểu 3 - Trung Đoàn 29 - Bộ Tư Lệnh Sát Cơ Động - Ấp 3, Xã Mỹ An, Tỉnh Tây Ninh 

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 27/01/2026 đến 12:00:00 ngày 27/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Công ty TNHH Ngọc Trường Tài - Số 1088 quốc lộ 1, Phường Khánh Hậu, Tỉnh Tây Ninh 

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 27/01/2026 đến 15:30:00 ngày 27/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Công ty TNHH Một thành viên Massage Đại Ngọc - 75 Trịnh Quang Nghị, Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh 

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 27/01/2026 đến 17:00:00 ngày 27/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần đường Đặng Ngọc Sương, phường Long An, Tỉnh Tây Ninh 

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 27/01/2026 đến 17:00:00 ngày 27/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển hạ


KHU VỰC: Một phần Ấp Nhơn Thuận, phường Tân An, Tỉnh Tây Ninh 

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/01/2026 đến 17:00:00 ngày 28/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển hạ


KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn An Ninh, phường Long An, Tỉnh Tây Ninh 

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/01/2026 đến 11:30:00 ngày 29/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần QL 62, Đường Lê Văn Tạo, phường Long An, tỉnh Tây Ninh 

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 29/01/2026 đến 17:00:00 ngày 29/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần QL 62, phường Long An, tỉnh Tây Ninh 

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 29/01/2026 đến 17:00:00 ngày 29/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: HKD Vạn Phát Long An - 335A Đường 833, Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh 

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/01/2026 đến 10:00:00 ngày 29/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: HKD Nguyễn Văn Lân - Số 20/35 Nguyễn Văn Tiếp, Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh 

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 29/01/2026 đến 11:00:00 ngày 29/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Công ty Cổ phần Minh Khôi - Số 50 Đặng Văn Truyện, Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh 

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 29/01/2026 đến 11:30:00 ngày 29/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trung Tâm Huấn Luyện Và Thi Đấu Thể Thao - Số 7 Trương Định Khu phố Tân Xuân 1, Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh 

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 29/01/2026 đến 14:30:00 ngày 29/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam-Chi nhánh Long An - 158 Quốc lộ 62, Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh 

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 29/01/2026 đến 16:00:00 ngày 29/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: HKD Nhà Máy Nước Đá Thái Trung - Số 21 Võ Tấn Đồ, Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh 

THỜI GIAN: Từ 15:45:00 ngày 29/01/2026 đến 17:00:00 ngày 29/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần đường Thủ Khoa Huân, đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Long An, tỉnh Tây Ninh 

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/01/2026 đến 11:30:00 ngày 30/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển hạ


KHU VỰC: Một phần kp Thanh xuân phường Long An tỉnh tây ninh 

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 30/01/2026 đến 17:00:00 ngày 30/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần đường Thủ Khoa Huân, đường Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An 

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/01/2026 đến 11:30:00 ngày 30/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Cửu Vân phường Long An 

THỜI GIIAN: Từ 13:30:00 ngày 30/01/2026 đến 17:00:00 ngày 30/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển hạ


KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Thị Hạnh, KDC Thái Dương, phường Long An, tỉnh Tây Ninh 

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/01/2026 đến 17:00:00 ngày 30/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển hạ


KHU VỰC: Một phần KDC Thái Dương, Trung Tâm Phục Vụ Hành Chính Công Tỉnh Tây Ninh, phường Long An, tỉnh Tây Ninh 

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 30/01/2026 đến 06:30:00 ngày 30/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần đường Quốc Lộ 62, phường Long An, Tỉnh Tây Ninh 

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 01/02/2026 đến 11:00:00 ngày 01/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần phường Long An, Phường Khánh Hậu, xã Mỹ An, Tỉnh Tây Ninh 

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 31/01/2026 đến 17:00:00 ngày 31/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện


KHU VỰC: Một phần phường Long An, Phường Khánh Hậu tỉnh Tây Ninh 

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 31/01/2026 đến 07:30:00 ngày 31/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện


KHU VỰC: Một phần phường Long An, Phường Khánh Hậu Tỉnh Tây Ninh 

THỜI GIAN: Từ 16:30:00 ngày 31/01/2026 đến 17:00:00 ngày 31/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện


Lịch cúp điện Thủ Thừa


KHU VỰC: Toàn bộ NR KCN IDICO Thủ Thừa và Một phần Ấp 11 Xã Thủ Thừa 

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/01/2026 đến 17:00:00 ngày 28/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện


KHU VỰC: Toàn bộ Ấp 5, Ấp Cầu Lớn, Ấp Bà Điều, Ấp Bà Từ, Ấp Mỹ Hòa, Ấp Vườn Cò, Ấp Bà Mía, Ấp 1A, Ấp 2A, Ấp 3A và một phần Ấp 4 Xã Mỹ Thạnh; Một phần Ấp 8, Ấp 9 Xã Tân Long; Một phần Ấp 1A, Ấp 2A, Ấp 3A,Ấp 4A, Ấp 11 Xã Thủ Thừa 

THỜI GIAN: Từ 05:00:00 ngày 01/02/2026 đến 06:00:00 ngày 01/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện


KHU VỰC: Ấp 2, Ấp 3, Ấp 4 xã Mỹ Thạnh 

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 01/02/2026 đến 17:00:00 ngày 01/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện


KHU VỰC: Ấp 2, Ấp 3, Ấp 4 xã Mỹ Thạnh 

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 01/02/2026 đến 07:00:00 ngày 01/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện


KHU VỰC: Ấp 2, Ấp 3, Ấp 4 xã Mỹ Thạnh 

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 01/02/2026 đến 18:00:00 ngày 01/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện


KHU VỰC: Toàn bộ Ấp 5, Ấp Cầu Lớn, Ấp Bà Điều, Ấp Bà Từ, Ấp Mỹ Hòa, Ấp Vườn Cò, Ấp Bà Mía, Ấp 1A, Ấp 2A, Ấp 3A và một phần Ấp 4 Xã Mỹ Thạnh; Một phần Ấp 8, Ấp 9 Xã Tân Long; Một phần Ấp 1A, Ấp 2A, Ấp 3A,Ấp 4A, Ấp 11 Xã Thủ Thừa 

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 01/02/2026 đến 18:00:00 ngày 01/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện


KHU VỰC: Toàn bộ HKD Cường Thịnh - Ấp 2 Xã Tân Long 

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/02/2026 đến 09:30:00 ngày 01/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Toàn bộ Công ty TNHH Nguyên Phụ Liệu Giấy SHUN CHENG Việt Nam (TBA T2 Hà Ngọc Sang 250kVA) - Ấp 7 Xã Thủ Thừa 

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 01/02/2026 đến 12:00:00 ngày 01/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Toàn bộ Công ty TNHH Tân Thành Lợi 

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 01/02/2026 đến 17:00:00 ngày 01/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Toàn bộ Cty CP Tập đoàn sản xuất thức ăn chăn nuôi Đại Hưng - Ấp 5 Xã Thủ Thừa 

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/01/2026 đến 09:00:00 ngày 28/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Toàn bộ HKD Trần Quốc Trung - Ấp 3A Xã Thủ Thừa 

THỜI GIAN: Từ 09:20:00 ngày 28/01/2026 đến 11:30:00 ngày 28/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần Xã Nhựt Tảo (Ấp 7 Xã Nhị Thành củ)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/01/2026 đến 11:30:00 ngày 30/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện


KHU VỰC: Một phần Xã Nhựt Tảo sử dụng trạm T11 Mỹ Bình (Ấp 6 Xã Nhị Thành củ) 

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 31/01/2026 đến 17:00:00 ngày 31/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện


KHU VỰC: Một phần Xã Nhựt Tảo sử dụng trạm Bình Nghị (Ấp 6 Xã Nhị Thành củ) 

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 31/01/2026 đến 17:00:00 ngày 31/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện


KHU VỰC: Một phần Xã Nhựt Tảo sử dụng trạm Bình Nghị 2 (Ấp 6 Xã Nhị Thành củ) 

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 31/01/2026 đến 17:00:00 ngày 31/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện


KHU VỰC: Một phần Xã Nhựt Tảo sử dụng trạm T9 Bình Nghị (Ấp 6 Xã Nhị Thành củ) 

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 31/01/2026 đến 17:00:00 ngày 31/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện


KHU VỰC: Một phần Xã Nhựt Tảo (Ấp 6 Xã Nhị Thành Củ); Một phần Ấp 5 Xã Thủ Thừa sử dụng trạm Cầu Voi 2 

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 31/01/2026 đến 17:00:00 ngày 31/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện


Lịch cúp điện Đức Hòa


KHU VỰC: một phần xã đức lập 

THỜI GIAN: Từ 05:00:00 ngày 27/01/2026 đến 07:00:00 ngày 27/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: một phần xã đức hòa 

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/01/2026 đến 12:00:00 ngày 27/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: một phần xã Mỹ Hạnh 

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/01/2026 đến 15:00:00 ngày 28/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển hạ


KHU VỰC: một phần xã Hòa Khánh 

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/01/2026 đến 17:00:00 ngày 28/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện


KHU VỰC: một phần xã Hòa Khánh 

THỜI GIAN: Từ 05:00:00 ngày 28/01/2026 đến 07:00:00 ngày 28/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: một phần xã Hòa Khánh 

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/01/2026 đến 17:00:00 ngày 29/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển hạ


KHU VỰC: Công ty Thạch Mỹ Ngọc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/01/2026 đến 16:00:00 ngày 30/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: một phần xã Đức Hòa 

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/01/2026 đến 16:00:00 ngày 30/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Cty Phát Tiến 

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/01/2026 đến 16:00:00 ngày 30/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Cty Tam Hữu 

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 30/01/2026 đến 18:00:00 ngày 30/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: một phần xã Hòa Khánh 

THỜI GIAN: Từ 05:00:00 ngày 31/01/2026 đến 07:00:00 ngày 31/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: một phần xã Đức Lập 

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/01/2026 đến 17:00:00 ngày 31/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển hạ


KHU VỰC: Hàn Đức Lập 

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/01/2026 đến 17:00:00 ngày 31/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển hạ


KHU VỰC: một phần xã Hậu Nghĩa, Hòa Khánh, Đức Hòa 

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 31/01/2026 đến 16:30:00 ngày 31/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển hạ


KHU VỰC: một phần xã Đức Lập 

THỜI GIAN: Từ 16:35:00 ngày 31/01/2026 đến 17:00:00 ngày 31/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: một phần xã Đức Lập 

THỜI GIAN: Từ 17:15:00 ngày 31/01/2026 đến 17:45:00 ngày 31/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: một phần xã Đức Lập 

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 31/01/2026 đến 12:00:00 ngày 31/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: một phần xã Đức Lập 

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 31/01/2026 đến 11:00:00 ngày 31/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Cần Giuộc

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 27/1 – 1/2/2026.

Lịch cúp điện Kiến Tường


KHU VỰC: Toàn bộ tuyến đường dây tuyến 471 Mộc Hóa, thuộc toàn bộ xã Tuyên Thạnh, xã Bình Hiệp, xã Bình Hòa, xã Mộc Hóa và phường Kiến Tường, Tỉnh Tây Ninh. 

THỜI GIAN: Từ 04:00:00 ngày 27/01/2026 đến 19:00:00 ngày 27/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện


KHU VỰC: Toàn bộ tuyến đường dây tuyến 477 Mộc Hóa, thuộc toàn bộ xã Tuyên Thạnh, xã Bình Hiệp, xã Bình Hòa, xã Mộc Hóa và phường Kiến Tường, tỉnh Tây Ninh. 

THỜI GIAN: Từ 04:00:00 ngày 27/01/2026 đến 19:00:00 ngày 27/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện


KHU VỰC: Toàn bộ tuyến đường dây tuyến 475 Mộc Hóa, thuộc toàn bộ xã Tuyên Thạnh, xã Bình Hiệp, xã Bình Hòa, xã Mộc Hóa và phường Kiến Tường, tỉnh Tây Ninh. 

THỜI GIAN: Từ 04:00:00 ngày 27/01/2026 đến 19:00:00 ngày 27/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện


KHU VỰC: Toàn bộ tuyến đường dây tuyến 476 Mộc Hóa, thuộc toàn bộ xã Tuyên Thạnh, xã Bình Hiệp, xã Bình Hòa, xã Mộc Hóa và phường Kiến Tường, tỉnh Tây Ninh. 

THỜI GIAN: Từ 04:00:00 ngày 27/01/2026 đến 19:00:00 ngày 27/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện


KHU VỰC: Toàn bộ tuyến đường dây tuyến 474 Mộc Hóa, thuộc toàn bộ xã Tuyên Thạnh, xã Bình Hiệp, xã Bình Hòa, xã Mộc Hóa và phường Kiến Tường, tỉnh Tây Ninh. 

THỜI GIAN: Từ 04:00:00 ngày 27/01/2026 đến 19:00:00 ngày 27/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện


KHU VỰC: Toàn bộ tuyến đường dây tuyến 472 Mộc Hóa, thuộc toàn bộ xã Tuyên Thạnh, xã Bình Hiệp, xã Bình Hòa, xã Mộc Hóa và phường Kiến Tường, tỉnh Tây Ninh. 

THỜI GIAN: Từ 04:00:00 ngày 27/01/2026 đến 19:00:00 ngày 27/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện


KHU VỰC: Tại trụ T07 Nr Lộ Quảng Dài, Tuyến 475 MH, ấp 6, xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh 

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/01/2026 đến 08:30:00 ngày 28/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trạm Lộ Quảng Dài 3, Tuyến 475MH, ấp 6, xã Mộc Hóa, Tỉnh Tây Ninh 

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 28/01/2026 đến 09:30:00 ngày 28/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trạm Lê Văn Nhâm, Tuyến 475MH, ấp 6, xã Mộc Hóa, Tỉnh Tây Ninh 

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 28/01/2026 đến 11:30:00 ngày 28/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Tại trụ T30/1 Nr Lộ Quảng Dài, Tuyến 475 MH, ấp 6, xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh 

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 28/01/2026 đến 14:00:00 ngày 28/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Tại trụ T03 Nr Bùi Thế Hậu, Tuyến 477 MH, ấp 6, xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh 

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 28/01/2026 đến 15:00:00 ngày 28/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Tại trụ trụ T04 Nr Bùi Thế Hậu, Tuyến 477 MH, ấp 6, xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh 

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 28/01/2026 đến 16:30:00 ngày 28/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trạm Phan Văn Luận Tại trụ T01 Nr Phan Văn Luận, Tuyến 477 MH, xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh. 

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/01/2026 đến 08:30:00 ngày 29/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trạm Bùi Văn Nhàn 1 Tại trụ T01 Nr Bùi Văn Nhàn 1, Tuyến 477 MH, xã Mộc Hóa, Tỉnh Tây Ninh. 

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 29/01/2026 đến 09:30:00 ngày 29/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trạm Nguyễn Văn Thuận Tại trụ T02 Nr Nguyễn Văn Thuận, Tuyến 475 MH, xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh. 

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 29/01/2026 đến 11:30:00 ngày 29/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trạm Bùi Thế Kỷ Tại trụ trụ T01 Nr Bùi Thế Kỷ, Tuyến 477 MH, xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh. 

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 29/01/2026 đến 14:30:00 ngày 29/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trạm Phan Văn Chiền Tại trụ T01 Nr Phan Văn Chiền, Tuyến 475 MH, xã Mộc Hóa, Tỉnh Tây Ninh. 

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 29/01/2026 đến 16:30:00 ngày 29/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Từ trụ 63 đến trụ 184 Tuyến 477 Mộc Hóa, thuộc xã Mộc Hóa, Tỉnh Tây Ninh. 

THỜI GIAN: Từ 19:00:00 ngày 27/01/2026 đến 19:30:00 ngày 27/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện


Lịch cúp điện Bến Lức


KHU VỰC: Một phần ấp 7A, 8, 9 xã Lương Hòa; 1,2,3,4,5 Lương Bình xã Thạnh Lợi 

THỜI GIAN: Từ 05:45:00 ngày 01/02/2026 đến 18:00:00 ngày 01/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện


KHU VỰC: Một phần KCN Phú An Thạnh - ấp 3 An Thạnh xã Bến Lức 

THỜI GIAN: Từ 05:45:00 ngày 01/02/2026 đến 18:00:00 ngày 01/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện


KHU VỰC: Một phần ấp Bến Lức 7 xã Bến Lức 

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/01/2026 đến 10:00:00 ngày 27/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần KDC Thuận Đạo ấp Bến Lức 8 xã Bến Lức 

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 27/01/2026 đến 12:00:00 ngày 27/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần KDC Long Phú ấp Bến Lức 3 xã Bến Lức 

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 27/01/2026 đến 15:00:00 ngày 27/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Bến Lức 3 xã Bến Lức 

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 27/01/2026 đến 17:00:00 ngày 27/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp 6 An Thạnh xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/01/2026 đến 08:45:00 ngày 27/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp 6 An Thạnh xã Bến Lức 

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 27/01/2026 đến 09:45:00 ngày 27/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khu B1 KDT Vàm Cỏ Đông xã Bến Lức 

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 27/01/2026 đến 10:45:00 ngày 27/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khu B1 KDT Vàm Cỏ Đông xã Bến Lức 

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 27/01/2026 đến 11:45:00 ngày 27/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp 2 An Thạnh xã Bến Lức 

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 27/01/2026 đến 14:00:00 ngày 27/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp 1A, 2 An Thạnh xã Bến Lức 

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 27/01/2026 đến 14:45:00 ngày 27/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Bến Lức 3 xã Bến Lức 

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 27/01/2026 đến 16:30:00 ngày 27/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp 2 Bình Đức xã Bình Đức 

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/01/2026 đến 08:45:00 ngày 28/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp 6 Bình Đức xã Bình Đức

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 28/01/2026 đến 09:45:00 ngày 28/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp 6 Thạnh Hòa xã Thạnh Lợi 

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 28/01/2026 đến 10:45:00 ngày 28/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp 5 Thạnh Hòa xã Thạnh Lợi 

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 28/01/2026 đến 11:45:00 ngày 28/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp 2 Thạnh Hòa xã Thạnh Lợi 

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 28/01/2026 đến 13:45:00 ngày 28/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp 5 Thạnh Lợi xã Thạnh Lợi 

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 28/01/2026 đến 14:45:00 ngày 28/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp 5 Thạnh Lợi xã Thạnh Lợi 

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 28/01/2026 đến 15:45:00 ngày 28/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp 2 Thạnh Lợi xã Thạnh Lợi 

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 28/01/2026 đến 16:45:00 ngày 28/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp 6, 7, 8 Nhựt Chánh xã Bình Đức và một phần xã Nhựt Tảo 

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 31/01/2026 đến 16:30:00 ngày 31/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện


KHU VỰC: Một phần ấp 5,6,7 Nhựt Chánh xã Bình Đức; một phần ấp Bến Lức 7,8 xã Bến Lức 

THỜI GIAN: Từ 16:30:00 ngày 31/01/2026 đến 17:00:00 ngày 31/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện


KHU VỰC: Một phần ấp 2,3,4 5,6,7, 8 Nhựt Chánh và ấp 1,2,6 Thạnh Đức xã Bình Đức 

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 31/01/2026 đến 17:30:00 ngày 31/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện


KHU VỰC: Một phần ấp Bến Lức 3; 1,2,3,4,5,6 An Thạnh xã Bến Lức; 6A, 7A xã Lương Hoà; 5 Lương Bình xã ấp Thạnh Lợi 

THỜI GIAN: Từ 05:00:00 ngày 01/02/2026 đến 06:00:00 ngày 01/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện


KHU VỰC: Một phần ấp 8, 9, 10 xã Lương Hòa và một phần ấp 1,2,3,4, 5, 6 Thạnh Hòa, ấp 5 Lương Bình, ấp 1,2,3,4, 5, 6 xã Thạnh Lợi 

THỜI GIAN: Từ 05:00:00 ngày 01/02/2026 đến 06:00:00 ngày 01/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện


KHU VỰC: Một phần ấp 8, 9, 10 xã Lương Hòa và một phần Một phần KCN Phú An Thạnh xã Bến Lức 

THỜI GIAN: Từ 05:00:00 ngày 01/02/2026 đến 06:00:00 ngày 01/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện


KHU VỰC: Một phần ấp 6A, 7A xã Lương Hoà; 5 Lương Bình xã ấp Thạnh Lợi 

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 01/02/2026 đến 18:30:00 ngày 01/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện


KHU VỰC: Một phần ấp Bến Lức 3; 1,2,3,4,5,6 An Thạnh xã Bến Lức; 6A, 7A xã Lương Hoà; 5 Lương Bình xã ấp Thạnh Lợi 

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 01/02/2026 đến 18:30:00 ngày 01/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện


KHU VỰC: Một phần ấp 8, 9, 10 xã Lương Hòa và một phần ấp 1,2,3,4, 5, 6 Thạnh Hòa, ấp 5 Lương Bình, ấp 1,2,3,4, 5, 6 xã Thạnh Lợi 

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 01/02/2026 đến 18:30:00 ngày 01/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện


KHU VỰC: Một phần ấp 8, 9, 10 xã Lương Hòa và một phần Một phần KCN Phú An Thạnh xã Bến Lức 

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 01/02/2026 đến 18:30:00 ngày 01/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện


KHU VỰC: Một phần ấp Kênh Ngày, 1,3,4,5,6 Bình Đức xã Bình Đức; ấp 1,2,3,4,5,6 Thạnh Hòa xã Thạnh Lợi và xã Thạnh Lợi 

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 01/02/2026 đến 18:30:00 ngày 01/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện


KHU VỰC: Một phần ấp Tấn Long Thành Phú xã Bến Lức 

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/01/2026 đến 08:45:00 ngày 29/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp 1 xã Lương Hòa 

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 29/01/2026 đến 09:45:00 ngày 29/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp 4 xã Lương Hòa 

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 29/01/2026 đến 10:45:00 ngày 29/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp 1 xã Lương Hòa 

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 29/01/2026 đến 11:45:00 ngày 29/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp 5 Mỹ Yên xã Mỹ Yên 

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 29/01/2026 đến 13:45:00 ngày 29/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp 5 Mỹ Yên xã Mỹ Yên 

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 29/01/2026 đến 14:45:00 ngày 29/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp 1 Mỹ Yên xã Mỹ Yên 

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 29/01/2026 đến 15:45:00 ngày 29/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp 2 Phước Lợi xã Mỹ Yên 

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 29/01/2026 đến 16:45:00 ngày 29/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp 6 Thạnh Đức xã Bình Đức 

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/01/2026 đến 09:00:00 ngày 31/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp 5 Thạnh Đức xã Bình Đức 

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 31/01/2026 đến 09:45:00 ngày 31/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp 8 Nhựt Chánh xã Bình Đức 

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 31/01/2026 đến 10:45:00 ngày 31/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp 2 Nhựt Chánh xã Bình Đức 

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 31/01/2026 đến 11:45:00 ngày 31/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp 2 Nhựt Chánh xã Bình Đức 

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 31/01/2026 đến 13:45:00 ngày 31/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Lò Gạch Long Hiệp xã Mỹ Yên 

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 31/01/2026 đến 14:45:00 ngày 31/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Chánh Long Hiệp xã Mỹ Yên 

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 31/01/2026 đến 15:45:00 ngày 31/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Long Bình Long Hiệp xã Mỹ Yên 

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 31/01/2026 đến 16:45:00 ngày 31/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp 4 An Thạnh xã Bến Lức 

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/01/2026 đến 08:45:00 ngày 31/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp 7A xã Lương Hòa 

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 31/01/2026 đến 09:45:00 ngày 31/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp 10 xã Lương Hòa 

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 31/01/2026 đến 10:45:00 ngày 31/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Bến Lức 9 xã Bến Lức 

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 31/01/2026 đến 11:45:00 ngày 31/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần KDC 135 ấp Bến Lức 10 xã Bến Lức 

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 31/01/2026 đến 15:00:00 ngày 31/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp 1 xã Lương Hòa 

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 31/01/2026 đến 17:00:00 ngày 31/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Cần Đước


KHU VỰC: Một phần ấp 6, 7 xã Long Cang 

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 27/01/2026 đến 12:00:00 ngày 27/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp 1 xã Long Cang 

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 27/01/2026 đến 17:00:00 ngày 27/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Toàn bộ Khu TĐC Bình Điền 

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/01/2026 đến 09:30:00 ngày 27/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp 5 xã Long Cang 

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 27/01/2026 đến 11:30:00 ngày 27/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp 1, 5 xã Long Cang 

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 27/01/2026 đến 15:00:00 ngày 27/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp 8 xã Long Cang 

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 27/01/2026 đến 17:00:00 ngày 27/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển hạ


KHU VỰC: Một phần ấp 4 xã Mỹ Lệ 

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 28/01/2026 đến 11:30:00 ngày 28/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp 5 xã Mỹ Lệ 

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 28/01/2026 đến 17:00:00 ngày 28/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Cty Trung Chiến (CS Phạm Văn Kiếm) 

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/01/2026 đến 15:00:00 ngày 31/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện


KHU VỰC: Cty Olam Global Agri VN (Thuận Minh cũ) 

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/02/2026 đến 11:30:00 ngày 01/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện


KHU VỰC: Một phần ấp Nhà Ngã Xã Tân Lân 

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 31/01/2026 đến 17:00:00 ngày 31/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện


KHU VỰC: Toàn bộ xã Long Hựu 

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 31/01/2026 đến 16:30:00 ngày 31/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện


KHU VỰC: Một phần ấp 7 xã Tân Lân 

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 31/01/2026 đến 17:00:00 ngày 31/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện


KHU VỰC: Một phần ấp 3 xã Tân Lân 

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/01/2026 đến 16:00:00 ngày 31/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện


KHU VỰC: Một phần ấp 8, 9 xã Rạch Kiến 

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 31/01/2026 đến 11:30:00 ngày 31/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện


KHU VỰC: Một phần ấp 8 xã Rạch Kiến 

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 31/01/2026 đến 17:00:00 ngày 31/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện


Lịch cúp điện Tân Thạnh


KHU VỰC: Toàn bộ xã Tân Thạnh, Nhơn Ninh, Nhon Hòa Lập, Tỉnh Tây Ninh. 

THỜI GIAN: Từ 04:00:00 ngày 27/01/2026 đến 19:00:00 ngày 27/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện


KHU VỰC: Toàn bộ xã Tân Thạnh, Nhơn Ninh, Tỉnh Tây Ninh. 

THỜI GIAN: Từ 04:00:00 ngày 27/01/2026 đến 19:00:00 ngày 27/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện


KHU VỰC: Toàn bộ xã Nhon Hòa Lập, Nhơn Ninh, Hậu Thạnh (trừ Ấp Nguyễn Khõe, Thanh An, Ngọc Ân), Tỉnh Tây Ninh. 

THỜI GIAN: Từ 04:00:00 ngày 27/01/2026 đến 19:00:00 ngày 27/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện


KHU VỰC: Toàn bộ xã Tân Thạnh, Tỉnh Tây Ninh. 

THỜI GIAN: Từ 04:00:00 ngày 27/01/2026 đến 19:00:00 ngày 27/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện


KHU VỰC: Ấp Ngọc Ân, Nguyễn Khoẽ, Thanh An, Huỳnh Thơ, Hoàng Mai xã Hậu Thạnh, Tỉnh Tây Ninh. 

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 30/01/2026 đến 06:30:00 ngày 30/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Ngọc Ân, Nguyễn Khoẽ, Thanh An, Huỳnh Thơ, Hoàng Mai xã Hậu Thạnh, Tỉnh Tây Ninh. 

THỜI GIAN: Từ 18:00:00 ngày 30/01/2026 đến 18:30:00 ngày 30/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.


Lịch cúp điện Tân Trụ


KHU VỰC: Một phần ấp Tân Hòa, xã Vàm Cỏ, Tỉnh Tây Ninh. 

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/01/2026 đến 12:00:00 ngày 27/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện


KHU VỰC: Một phần ấp Nhựt Long, xã Vàm Cỏ, Tỉnh Tây Ninh. 

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 27/01/2026 đến 17:00:00 ngày 27/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện


KHU VỰC: Một phần ấp Bình Tây, xã Nhựt Tảo, Tỉnh Tây Ninh. 

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/01/2026 đến 12:00:00 ngày 28/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện


KHU VỰC: Một phần ấp Bình Hòa, xã Tân Trụ, Tỉnh Tây Ninh. 

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 28/01/2026 đến 17:00:00 ngày 28/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện


KHU VỰC: Một phần ấp Bình Lợi, xã Tân Trụ, Tỉnh Tây Ninh. 

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/01/2026 đến 12:00:00 ngày 28/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện


KHU VỰC: Một phần ấp Nhựt Hòa, xã Vàm Cỏ, Tỉnh Tây Ninh. 

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/01/2026 đến 12:00:00 ngày 29/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện


KHU VỰC: Một phần ấp Bình Đông, xã Tân Trụ, Tỉnh Tây Ninh. 

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 29/01/2026 đến 17:00:00 ngày 29/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện


KHU VỰC: Một phần ấp Bình Thạnh, xã Tân Trụ, Tỉnh Tây Ninh. 

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/01/2026 đến 12:00:00 ngày 30/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện


Lịch cúp điện Đức Huệ


KHU VỰC: Một phần ấp Tân Hòa, xã Đức Huệ khu vực Cung cấp Hòa Tây 

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/01/2026 đến 11:30:00 ngày 27/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần Ấp Hòa Bình 2, xã Hiệp Hoà khu vực phân nhánh T18A Hòa Bình 2 

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 27/01/2026 đến 17:00:00 ngày 27/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện


KHU VỰC: Một phần Ấp Voi Đình, xã Mỹ Quý, khu vực chi nhánh Chân Tốc Nối Dài 

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/01/2026 đến 11:30:00 ngày 28/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Chùm Mồi, xã Mỹ Quý trạm T70A/1 Mỹ Quý Đông 

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 28/01/2026 đến 17:00:00 ngày 28/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Giồng Trôm, xã Mỹ Quý, trạm T7 phản hồi Bà Mùi 

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/01/2026 đến 09:30:00 ngày 28/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp 2, xã Mỹ Quý, trạm T229 tuyến 478 

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 28/01/2026 đến 11:30:00 ngày 28/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần Ấp 2, Xã Mỹ Quý, trạm T10 Giồng Tràm 

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 28/01/2026 đến 15:00:00 ngày 28/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Bàu Xoáy, xã Mỹ Quý, phun Giồng Điều 2 

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 28/01/2026 đến 17:00:00 ngày 28/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp An Thuận trạm T12A nhánh An Thuận 

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 29/01/2026 đến 17:00:00 ngày 29/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp An Thuận, xã An Ninh Tây, trạm T21 phân nhánh An Thuận 

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/01/2026 đến 11:30:00 ngày 29/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Lộc Chánh, xã An Ninh, trạm T4 ông Huấn 

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/01/2026 đến 11:30:00 ngày 30/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần âp An Thuận, xã An Ninh, khu vực phản lực Lộc Bình 

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 30/01/2026 đến 17:00:00 ngày 30/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần Xã Hiệp Hòa, xã Đông Thành, xã Đức Huệ. Một phần xã Bình Thành khu vực từ Quận Ban xã Hiệp Hòa đến ấp 1 Bình Hòa Nam về cầu Mỏ Vẹt 

THỜI GIAN: Từ 05:30:00 ngày 01/02/2026 đến 06:00:00 ngày 01/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện


KHU VỰC: Một phần xã Đông Thành, xã Mỹ Quý, xã Hiệp Hòa, khu vực từ Quận ban xã Hiệp Hòa về khu dân cư Mỹ Thạnh Tây về đường biên giới Đồn Biên phòng Mỹ Thạnh Tây 

THỜI GIAN: Từ 05:30:00 ngày 01/02/2026 đến 06:00:00 ngày 01/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện


KHU VỰC: Một phần xã Đông Thành, xã Mỹ Quý, một phần xã Phước Chỉ, đoạn khu vực từ ngã 3 Mỹ Thạnh Tây về cửa Khẩu Thơ Mo 

THỜI GIAN: Từ 05:30:00 ngày 01/02/2026 đến 06:00:00 ngày 01/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện


KHU VỰC: Khuôn viên công ty NICHE 

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 01/02/2026 đến 06:30:00 ngày 01/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện


KHU VỰC: Một phần xã Hiệp Hòa đoạn khu vực từ Quận Ban xã Hiệp Hòa đến chợ Hiệp Hòa về KDC Anh Hồng tuyến 472 Đức Huệ 

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 01/02/2026 đến 17:00:00 ngày 01/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện


KHU VỰC: Một phần xã Hiệp Hòa đoạn Khu vực từ Quận Ban xã Hiệp Hòa Về Ngã Tư Tân Phú tuyến 475 Đức Huệ 

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 01/02/2026 đến 17:00:00 ngày 01/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện


KHU VỰC: Một phần xã Hiệp Hòa đoạn Khu vực từ Quận Ban xã Hiệp Hòa Về Ngã Tư Tân Phú tuyến 476 Đức Huệ 

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 01/02/2026 đến 17:00:00 ngày 01/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện


KHU VỰC: Một phần ấp Giồng Lớn xã Đức Huệ, Cung Khâu Bờ Lô Ghe 

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 01/02/2026 đến 14:00:00 ngày 01/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện


KHU VỰC: Khuôn viên công ty NiChe 

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 01/02/2026 đến 17:30:00 ngày 01/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện


KHU VỰC: Một phần xã Hiệp Hòa, xã Đông Thành, xã Đức Huệ, xã Mỹ Quý, một phần xã Bình Thành, xã Phước Chỉ, đoạn khu vực từ đoạn từ Công ty TTC Đức Huệ về cầu Mỏ Vẹt đến cửa khẩu Thổ Mo đến ấp 1 Bình Hòa Nam. 

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 01/02/2026 đến 17:30:00 ngày 01/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện


KHU VỰC: Khuôn viên công ty NiChe 

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 01/02/2026 đến 06:30:00 ngày 01/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện


Lịch cúp điện Thạnh Hóa


KHU VỰC: xã Bình Thành - Tỉnh Tây Ninh 

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 28/01/2026 đến 07:00:00 ngày 28/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện


KHU VỰC: xã Thạnh Phước, xã Tân Long Tỉnh Tây Ninh 

THỜI GIAN: Từ 04:00:00 ngày 27/01/2026 đến 19:00:00 ngày 27/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện


KHU VỰC: xã Thạnh Phước, xã Thạnh Hóa và một phần ấp Bến Kè, ấp Nước Trong, ấp Voi Đình - xã Tân Tây - tỉnh Tây Ninh 

THỜI GIAN: Từ 04:00:00 ngày 27/01/2026 đến 19:00:00 ngày 27/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện


KHU VỰC: xã Tân Tây và một phần xã Thạnh Hoá - tỉnh Tây Ninh 

THỜI GIAN: Từ 04:00:00 ngày 27/01/2026 đến 19:00:00 ngày 27/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện


KHU VỰC: xã Tân Tây và một phần xã Thạnh Hoá - Tỉnh Tây Ninh 

THỜI GIAN: Từ 04:00:00 ngày 27/01/2026 đến 06:00:00 ngày 27/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện


KHU VỰC: xã Tân Tây và một phần xã Thạnh Hoá - tỉnh Tây Ninh 

THỜI GIAN: Từ 18:00:00 ngày 27/01/2026 đến 19:00:00 ngày 27/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện


KHU VỰC: xã Tân Tây - Tỉnh Tây Ninh 

THỜI GIAN: Từ 18:00:00 ngày 27/01/2026 đến 19:00:00 ngày 27/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện


KHU VỰC: xã Tân Tây - Tỉnh Tây Ninh 

THỜI GIAN: Từ 04:30:00 ngày 27/01/2026 đến 05:30:00 ngày 27/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện


KHU VỰC: Một phần ấp Cái Vòm, ấp Tuyên Nhon - xã Thạnh Hoá - tỉnh Tây Ninh 

THỜI GIAN: Từ 04:00:00 ngày 27/01/2026 đến 06:00:00 ngày 27/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện


KHU VỰC: Một phần ấp Cái Vòm, ấp Tuyên Nhon - xã Thạnh Hoá - tỉnh Tây Ninh 

THỜI GIAN: Từ 17:30:00 ngày 27/01/2026 đến 19:00:00 ngày 27/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện


KHU VỰC: Một phần ấp Sân Bay, ấp Bún Bà Của, ấp Thủy Tây, ấp Thạnh An, ấp Hoàng Gia - xã Thạnh Hoá - tỉnh Tây Ninh 

THỜI GIAN: Từ 04:00:00 ngày 27/01/2026 đến 19:00:00 ngày 27/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện


KHU VỰC: Một phần ấp Cái Vòm, ấp Sân Bay - xã Thạnh Hóa - tỉnh Tây Ninh 

THỜI GIAN: Từ 04:00:00 ngày 27/01/2026 đến 19:00:00 ngày 27/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện


Lịch cúp điện Vĩnh Hưng


KHU VỰC: Một phần xã Tuyên Bình 

THỜI GIAN: Từ 04:00:00 ngày 27/01/2026 đến 19:00:00 ngày 27/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện


KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh Hưng, một phần xã Khánh Hưng, một phần xã Tuyên Bình 

THỜI GIAN: Từ 04:00:00 ngày 27/01/2026 đến 19:00:00 ngày 27/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện


Lịch cúp điện Tân Hưng


KHU VỰC: Một phần xã Tân Hưng 

THỜI GIAN: Từ 03:45:00 ngày 27/01/2026 đến 04:00:00 ngày 27/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện


KHU VỰC: Một phần xã Tân Hưng 

THỜI GIAN: Từ 18:00:00 ngày 27/01/2026 đến 19:00:00 ngày 27/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện


KHU VỰC: Một phần xã Tân Hưng 

THỜI GIAN: Từ 04:00:00 ngày 27/01/2026 đến 19:00:00 ngày 27/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện


KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh Thạnh và một phần xã Hưng Điền 

THỜI GIAN: Từ 03:45:00 ngày 27/01/2026 đến 19:00:00 ngày 27/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện


KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh Thạnh 

THỜI GIAN: Từ 04:00:00 ngày 27/01/2026 đến 19:00:00 ngày 27/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện


KHU VỰC: Một phần xã Hưng Điền và Campuchia 

THỜI GIAN: Từ 04:00:00 ngày 27/01/2026 đến 19:00:00 ngày 27/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện


KHU VỰC: Một phần xã Tân Hưng và xã Vĩnh Châu 

THỜI GIAN: Từ 04:00:00 ngày 27/01/2026 đến 19:00:00 ngày 27/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện


Lịch cúp điện Tầm Vu


KHU VỰC: Hộ TSTL Dương Văn Chiếu. Ấp Bình Thủy, xã Vĩnh Công 

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 27/01/2026 đến 12:00:00 ngày 27/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện


KHU VỰC: Một phần ấp Long An, Long Thạnh xã An Lục Long 

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/01/2026 đến 18:00:00 ngày 27/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Hộ TSTL Lê Hữu Ai, ấp 2, xã Tầm Vu 

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/01/2026 đến 08:00:00 ngày 28/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Hộ TSTL Tống Văn Thành, Ấp 5, xã Tầm Vu 

THỜI GIAN: Từ 08:10:00 ngày 28/01/2026 đến 08:40:00 ngày 28/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Hộ TSTL Võ Thanh Phong, ấp 5, xã Tầm Vu 

THỜI GIAN: Từ 08:50:00 ngày 28/01/2026 đến 09:20:00 ngày 28/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Hộ HKD Nguyễn Văn Thành, ấp Hồi Xuân, xã An Lục Long 

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 28/01/2026 đến 10:00:00 ngày 28/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Hộ TSTL Lương Thị Thu Vân, ấp An Thạnh, xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 10:10:00 ngày 28/01/2026 đến 10:40:00 ngày 28/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Hộ TSTL Trần Thị Mai 1, ấp An Bình, xã Tầm Vu 

THỜI GIAN: Từ 10:50:00 ngày 28/01/2026 đến 11:20:00 ngày 28/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Hộ TSTL Trần Thị Huệ 1, ấp An Thạnh, xã Tầm Vu 

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 28/01/2026 đến 14:00:00 ngày 28/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Hộ TSTL Nguyễn Văn Hùng, ấp An Thạnh, xã Tầm Vu 

THỜI GIAN: Từ 14:10:00 ngày 28/01/2026 đến 14:40:00 ngày 28/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Hộ TSTL Huỳnh Hữu Tiền, ấp An Thạnh, xã Tầm Vu 

THỜI GIAN: Từ 14:50:00 ngày 28/01/2026 đến 15:20:00 ngày 28/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Hộ TSTL Huỳnh Quốc Dũng, ấp Bình An, xã Tầm Vu 

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 28/01/2026 đến 16:00:00 ngày 28/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Hộ TSTL Võ Minh Thiện, ấp An Thạnh, xã Tầm Vu 

THỜI GIAN: Từ 16:10:00 ngày 28/01/2026 đến 16:40:00 ngày 28/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Hộ Hội thánh Tin Lành, ấp An Bình, xã Tầm Vu 

THỜI GIAN: Từ 16:50:00 ngày 28/01/2026 đến 17:20:00 ngày 28/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ tuần này (từ 26/1 - 1/2/2026): Nhiều tuyến đường và khu dân cư cả ngày không có điện để dùngLịch cúp điện TP. Cần Thơ tuần này (từ 26/1 - 1/2/2026): Nhiều tuyến đường và khu dân cư cả ngày không có điện để dùng

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu vực thuộc Cần Thơ sẽ mất điện cả ngày.

