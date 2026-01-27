Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 27/1 – 1/2/2026: Có nơi mới 6 giờ chưa kịp ăn sáng đã bị cúp điện
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Tây Ninh sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Tây Ninh
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Tây Ninh (lịch cắt điện Tây Ninh) từ 27/1 – 1/2/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Tây Ninh từ 27/1 – 1/2/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 27/1 – 1/2/2026
Lịch cúp điện Tân Ninh
KHU VỰC: Khu phố Thạnh Trung, Thạnh Đông, Thạnh Lợi, Thạnh Hiệp phường Bình Minh.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/01/2026 đến 17:00:00 ngày 27/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện
KHU VỰC: Khu phố Tân Phước phường Bình Minh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/01/2026 đến 11:30:00 ngày 28/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu phố 11, 13 phường Tân Ninh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/01/2026 đến 17:00:00 ngày 29/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu phố 9, Hiệp Lễ phường Tân Ninh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/01/2026 đến 11:30:00 ngày 31/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Gò Dầu
KHU VỰC: Khu phố Rạch Sơn phường Gò Dầu; khu phố Phước Đức A phường Gia Lộc; Phước Hội A, Cây Da ấp, Xóm Bố, Tầm Lãnh xã Phước Thạnh; Cẩm An xã Thạnh Đức ấp
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/01/2026 đến 17:00:00 ngày 27/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện
KHU VỰC: Khu phố Trâm Vàng 2 phường Gò Dầu; 6 xã Trường Mít ấp
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/01/2026 đến 17:00:00 ngày 28/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện
KHU VỰC: Ấp Bến Thuyền, Bến Mương, Đường Long xã Thạnh Đức. Khách hàng: Khách sạn Minh Hảo, Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/01/2026 đến 17:00:00 ngày 29/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu phố Suối Cao B phường Gia Lộc; Rộc A, ấp Rộc B xã Thạnh Đức
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/01/2026 đến 17:00:00 ngày 30/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện
KHU VỰC: Khu phố Nội Ô B, Thanh Bình B, Cây Xoài phường Gò Dầu; Bàu Vừng, Cây ấp Nính, Phước Đông, Phước Tây xã Phước Thạnh
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 31/01/2026 đến 17:00:00 ngày 31/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện
KHU VỰC: Ấp Cẩm Long, Rộc A xã Thạnh Đức
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 02/02/2026 đến 17:00:00 ngày 02/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Trảng Bàng
KHU VỰC: Khu phố Chánh, Bình Nguyên 1, Bình Nguyên 2 phường Gò Dầu; khu phố An Thới phường Trảng Bàng
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/01/2026 đến 17:00:00 ngày 27/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện
KHU VỰC: Khu phố Gia Huỳnh phường Trảng Bàng
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/01/2026 đến 17:00:00 ngày 28/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu phố Gia Huỳnh phường Trảng Bàng - Khu phố Gia Lâm phường Gia Lộc
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/01/2026 đến 17:00:00 ngày 28/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu phố Gia Tân phường Gia Lộc
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/01/2026 đến 17:00:00 ngày 28/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Sóc Lào, Bà Nhã, Bến Kinh xã Hưng Thuận
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/02/2026 đến 17:00:00 ngày 01/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện
Lịch cúp điện Tân Châu
KHU VỰC: Ấp 6 xã Tân Hòa
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/01/2026 đến 17:00:00 ngày 27/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Trảng Trai xã Tân Hòa
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/01/2026 đến 17:00:00 ngày 28/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Thái Bình
KHU VỰC: Ấp Long Đại xã Long Chữ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/01/2026 đến 11:30:00 ngày 27/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Hiệp Bình xã Hòa Hội
THỜI GIIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/01/2026 đến 11:30:00 ngày 27/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Xóm Mới 1 xã Hảo Đước
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/01/2026 đến 11:30:00 ngày 28/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Bình Phong xã Châu Thành
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/01/2026 đến 11:30:00 ngày 28/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Tầm Long xã Hảo Đước
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 28/01/2026 đến 17:00:00 ngày 28/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Thành Đông xã Ninh Điền
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/01/2026 đến 11:30:00 ngày 30/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Thành Đông xã Ninh Điền
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 30/01/2026 đến 17:00:00 ngày 30/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Cầy Xiêng xã Châu Thành
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/01/2026 đến 11:30:00 ngày 31/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp An Lộc xã Hảo Đước
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/01/2026 đến 11:30:00 ngày 31/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trường Tiểu học Phạm Tự Điểm
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/01/2026 đến 11:30:00 ngày 31/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp 2 xã Châu Thành
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/01/2026 đến 11:30:00 ngày 31/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp 3 xã Châu Thành
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 31/01/2026 đến 17:00:00 ngày 31/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Công ty TNHH MTV Hada Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 31/01/2026 đến 17:00:00 ngày 31/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Dương Minh Châu
KHU VỰC: Ấp 1, ấp 3, B2, Phước Bình xã Lộc Ninh
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/01/2026 đến 17:00:00 ngày 27/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Thuận Bình xã Trường Mít
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/01/2026 đến 17:00:00 ngày 29/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp 4 xã Lộc Ninh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/01/2026 đến 17:00:00 ngày 29/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Phước Lộc, Phước Lộc A xã Lộc Ninh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/01/2026 đến 17:00:00 ngày 29/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Phước Long 1, Phước Long 2 xã Dương Minh Châu
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/01/2026 đến 17:00:00 ngày 30/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp 3, Phước Lợi 2, Phước Bình 1, Phước Bình 2 xã Dương Minh Châu
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 01/02/2026 đến 17:00:00 ngày 01/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Văn phòng Đảng ủy Dương Minh Châu
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/02/2026 đến 09:30:00 ngày 01/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 16 khu phố Bình Linh phường Ninh Thạnh
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/01/2026 đến 17:00:00 ngày 29/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng: khách hàng Đèn đường ĐT-784
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/01/2026 đến 17:00:00 ngày 29/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 16, tổ 17 khu phố Bình Linh phường Ninh Thạnh
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/01/2026 đến 17:00:00 ngày 29/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu phố Bình Linh phường Ninh Thạnh
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/01/2026 đến 17:00:00 ngày 29/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng: khách hàng Đèn đường ĐT-784
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 31/01/2026 đến 17:00:00 ngày 31/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng: Hàn tiện Võ Thành Công
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 31/01/2026 đến 17:00:00 ngày 31/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu phố Ninh Hưng 1, Ninh Hưng 2 phường Ninh Thạnh
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 31/01/2026 đến 17:00:00 ngày 31/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu phố Ninh Hưng 1, Ninh Hưng 2, Phường Ninh Bình Ninh Thạnh
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 31/01/2026 đến 17:00:00 ngày 31/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu phố Ninh Bình phường Ninh Thạnh
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 31/01/2026 đến 17:00:00 ngày 31/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng: khách hàng Đèn đường ĐT-784
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 01/02/2026 đến 17:00:00 ngày 01/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Khởi Hà xã Cầu Khởi
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 01/02/2026 đến 17:00:00 ngày 01/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng: khách hàng Hàn Khởi động Hà
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 01/02/2026 đến 17:00:00 ngày 01/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng: khách hàng Tdưới tiêu Văn Văn
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 01/02/2026 đến 17:00:00 ngày 01/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng: khách hàng Bưu điện Cầu Khởi
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 01/02/2026 đến 17:00:00 ngày 01/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Biên
KHU VỰC: Ấp Tân Nam xã Tân Biên
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/01/2026 đến 17:00:00 ngày 27/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Công ty TNHH Hậu Tân Hưng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/01/2026 đến 10:00:00 ngày 27/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Tân Tiến xã Tân Lập
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/01/2026 đến 17:00:00 ngày 28/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Cầu, Sân Bay, Mới, Bàu Đưng, Gò Cát, Trại Bí xã Tân Phong; xã Trà Vong
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 31/01/2026 đến 17:00:00 ngày 31/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện
Lịch cúp điện Hòa Thành
KHU VỰC: Khu phố 1, Long Thời phường Long Hoa
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 27/01/2026 đến 06:30:00 ngày 27/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu phố Long Kim, Long Thành, Long Chí phường Hòa Thành
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/01/2026 đến 11:30:00 ngày 27/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu phố Long Hải, Trường Huệ phường Long Hòa; khu phố Long Khương, Giang Tân phường Hòa Thành
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/01/2026 đến 17:00:00 ngày 28/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng UBND phường Long Hoa
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 31/01/2026 đến 06:30:00 ngày 31/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng UBND phường Long Hoa
THỜI GIAN: Từ 16:30:00 ngày 31/01/2026 đến 17:00:00 ngày 31/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu phố 4 phường Long Hoa
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 31/01/2026 đến 08:00:00 ngày 31/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu phố 4 phường Long Hoa
THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 31/01/2026 đến 16:30:00 ngày 31/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu phố 3 phường Long Hòa; khu phố Long Thới phường Hòa Thành
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 31/01/2026 đến 16:30:00 ngày 31/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện
Lịch cúp điện Bến Cầu
KHU VỰC: Ấp Long Thạnh xã Long Chữ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/01/2026 đến 17:00:00 ngày 27/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Bình Hòa xã Phước Chỉ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/01/2026 đến 17:00:00 ngày 28/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Bình Quới xã Phước Chỉ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/01/2026 đến 17:00:00 ngày 28/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Bình Phước xã Phước Chỉ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/01/2026 đến 17:00:00 ngày 28/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Thuận Tây xã Bến Cầu
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/01/2026 đến 17:00:00 ngày 28/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Phước Hội xã Phước Chỉ
THỜI GIIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/01/2026 đến 17:00:00 ngày 28/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Long An xã Long Thuận
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/01/2026 đến 17:00:00 ngày 29/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Bến xã Bến Cầu
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/01/2026 đến 17:00:00 ngày 30/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Phước Thành xã Phước Chỉ
THỜI GIIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/01/2026 đến 17:00:00 ngày 31/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Long Cường xã Long Thuận
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/01/2026 đến 17:00:00 ngày 31/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Phước Tây xã Long Chữ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/01/2026 đến 17:00:00 ngày 31/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Phước Dân xã Phước Chỉ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/01/2026 đến 17:00:00 ngày 31/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Phước Hưng xã Phước Chỉ
THỜI GIIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/01/2026 đến 17:00:00 ngày 31/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Voi xã Bến Cầu
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/01/2026 đến 17:00:00 ngày 31/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Phước Lợi xã Phước Chỉ T
HỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/01/2026 đến 17:00:00 ngày 27/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Phước Tân xã Phước Chỉ
THỜI GIIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/01/2026 đến 17:00:00 ngày 27/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
