Nếu dùng iPhone 18 Pro Max trong 5 năm, mỗi ngày bạn phải trả bao nhiêu?

Tuy nhiên, giá bán chỉ phản ánh khoản chi tại thời điểm mua máy, chưa thể hiện đầy đủ giá trị mà thiết bị mang lại trong suốt vòng đời sử dụng. Nếu duy trì iPhone 18 Pro Max trong 5 năm, chi phí thực tế mỗi ngày có thể thấp hơn đáng kể so với cảm nhận ban đầu.

Tính thử chi phí sở hữu iPhone 18 Pro Max trong 5 năm

Giả sử người dùng lựa chọn iPhone 18 Pro Max 256GB với giá khoảng 42 triệu đồng và sử dụng thiết bị liên tục trong 5 năm (tương đương 1.825 ngày). Khi chia đều chi phí mua máy cho toàn bộ thời gian sử dụng, số tiền trung bình mỗi ngày là:

42.000.000 / 1.825 = khoảng 23.000 đồng/ngày.

Đây là cách tính đơn giản nhất để hình dung mức chi phí sở hữu một chiếc smartphone cao cấp trong dài hạn. Thay vì bỏ ra hơn 40 triệu đồng trong một lần mua, người dùng thực tế đang phân bổ khoản đầu tư này cho từng ngày sử dụng trong suốt 5 năm.

Tuy nhiên, chi phí thực tế có thể thấp hơn nhờ khả năng giữ giá của iPhone trên thị trường thứ cấp. Sau 5 năm sử dụng, một chiếc iPhone 18 Pro Max vẫn có thể được bán lại hoặc thu cũ đổi mới nếu máy còn hoạt động tốt, ngoại hình ổn định và được bảo quản đúng cách.

Giá iPhone 18 Pro Max theo Apple Store

Giả sử thiết bị có thể thu hồi khoảng 7 - 8 triệu đồng sau 5 năm, khoản chi phí thực tế người dùng bỏ ra còn khoảng 34 - 35 triệu đồng. Khi đó, chi phí sử dụng giảm xuống còn khoảng:

34.500.000 / 1.825 = gần 19.000 đồng/ngày.

Ngoài giá mua ban đầu, người dùng có thể cần thay pin sau một thời gian dài sử dụng để duy trì trải nghiệm ổn định. Đây là khoản chi phí phổ biến với mọi smartphone có thời gian sử dụng nhiều năm. Ngay cả khi cộng thêm chi phí bảo dưỡng cần thiết, mức chi trung bình mỗi ngày của iPhone 18 Pro Max vẫn ở mức tương đương một khoản chi tiêu nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày.

Đổi lại, người dùng có một thiết bị có thể đáp ứng nhiều nhu cầu trong cùng một sản phẩm: liên lạc, giải trí, chụp ảnh, quay video, thanh toán, xử lý công việc và lưu trữ dữ liệu cá nhân.

Vì sao iPhone 18 Pro Max có thể duy trì giá trị sử dụng trong 5 năm?

Một chiếc smartphone cao cấp chỉ thực sự đáng giá khi có khả năng đáp ứng tốt nhu cầu trong thời gian dài. Với iPhone 18 Pro Max, khả năng sử dụng ổn định trong nhiều năm đến từ sự kết hợp giữa hiệu năng phần cứng, độ bền thiết kế và hệ sinh thái phần mềm.

Đầu tiên là nền tảng hiệu năng với chip A20 Pro tiến trình 2nm. Bộ xử lý này mang lại khả năng vận hành mạnh mẽ cho các tác vụ yêu cầu nhiều tài nguyên như chơi game đồ họa cao, chỉnh sửa video, xử lý hình ảnh hoặc sử dụng các tính năng AI trên thiết bị. Việc sở hữu cấu hình mạnh ngay từ đầu giúp iPhone 18 Pro Max có thêm dư địa hiệu năng để đáp ứng các nhu cầu sử dụng trong tương lai.

Chip A20 Pro tiến trình 2nm mang lại khả năng vận hành mạnh mẽ cho các tác vụ yêu cầu nhiều tài nguyên như chơi game đồ họa cao, chỉnh sửa video, xử lý hình ảnh.

Bên cạnh hiệu năng, thiết kế phần cứng cũng quyết định khả năng duy trì giá trị của thiết bị. iPhone 18 Pro Max được hoàn thiện với vật liệu cao cấp, khả năng bảo vệ tốt hơn cho các bộ phận quan trọng như màn hình và thân máy. Khi được sử dụng và bảo quản đúng cách, thiết bị có thể duy trì trải nghiệm cao cấp trong nhiều năm, đồng thời giữ được giá trị tốt hơn khi cần nâng cấp.

Một yếu tố quan trọng khác là hệ sinh thái phần mềm của Apple. Các phiên bản iOS mới không chỉ bổ sung tính năng mà còn cải thiện bảo mật, tối ưu hiệu suất và kéo dài thời gian sử dụng của thiết bị. Nhờ đó, không chỉ với bản Pro Max, mà với cả iPhone 18 Pro, người dùng không nhất thiết phải thay máy chỉ sau 2 -3 năm nếu nhu cầu sử dụng không thay đổi quá nhiều.

Ngoài ra, iPhone 18 Pro Max còn mang lại giá trị từ những tính năng mà người dùng có thể khai thác hằng ngày như hệ thống camera nâng cấp, khả năng quay chụp chất lượng cao, màn hình lớn phục vụ giải trí và làm việc, cùng khả năng kết nối nhanh chóng với các thiết bị trong hệ sinh thái Apple.

Vì vậy, mức giá hơn 40 triệu đồng của iPhone 18 Pro Max cần được nhìn nhận dựa trên toàn bộ vòng đời sản phẩm thay vì chỉ ở thời điểm mua ban đầu. Nếu sử dụng trong 5 năm, chi phí trung bình mỗi ngày chỉ khoảng 20.000 đồng, đổi lại là một thiết bị cao cấp có thể đồng hành lâu dài trong công việc, giải trí và các nhu cầu cá nhân.

Doanh nghiệp tự giới thiệu