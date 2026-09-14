Lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 14 - 20/9/2026: Hàng loạt khu dân cư sẽ bị cúp điện hơn 10 tiếng/ngày

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Lịch cúp điện Cần Thơ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện TP. Cần Thơ (lịch cắt điện TP. Cần Thơ) từ 14 - 20/9/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, những nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của công ty điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ 14 - 20/9/2026 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 14 - 20/9/2026

Lịch cúp điện Ninh Kiều





KHU VỰC: Mất điện Đường Trần Hưng Đạo P.Ninh Kiều - TPCT

THỜI GIAN: Từ 07:45:00 ngày 16/09/2026 đến 12:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất Điện Đường Hồ Bún Xáng –P Tân An

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 17/09/2026 đến 12:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện : Đường Tầm Vu P.Tân An - TPCT

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/09/2026 đến 16:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện : Đường Phạm Ngũ Lão

THỜI GIAN: Từ 07:45:00 ngày 17/09/2026 đến 15:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện Khu Cồn Khương

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/09/2026 đến 16:30:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường Trần Vĩnh Kiết –P An Bình

THỜI GIAN: Từ 12:30:00 ngày 17/09/2026 đến 17:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Cái Răng





KHU VỰC: Một phần Phường Hưng Phú-TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/09/2026 đến 12:00:00 ngày 14/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Phường Hưng Phú-TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 15/09/2026 đến 16:00:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần KV 4 - (P. Ba Láng cũ) P. Cái Răng-TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/09/2026 đến 11:30:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Từ cầu Cái Nai đến rạch Ngã Bát và dọc rạch Ngã Bát một phần KV6 -(P. Hưng Thạnh cũ)- P. Cái Răng-TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 15/09/2026 đến 16:30:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần KV Thạnh Phú, Phú Khánh - (P. Phú Thứ cũ) - P. Hưng Phú-TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/09/2026 đến 11:30:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Phường Cái Răng,Hưng Phú-TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/09/2026 đến 12:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Phường Cái Răng-TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/09/2026 đến 17:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Ô Môn

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 14 - 20/9/2026.

Lịch cúp điện Thốt Nốt





KHU VỰC: Một phần KV Thới Bình A, phường Thốt Nốt, Tp Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 14/09/2026 đến 10:00:00 ngày 14/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần KV Thới Thạnh, phường Thốt Nốt, Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 14/09/2026 đến 11:30:00 ngày 14/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần KV Thới Thạnh, phường Thốt Nốt, Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 14/09/2026 đến 14:00:00 ngày 14/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần KV Thới Hòa 2, phường Thốt Nốt, Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 14/09/2026 đến 15:30:00 ngày 14/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần KV Thới Hòa 2, phường Thốt Nốt, Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 14/09/2026 đến 17:00:00 ngày 14/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần KV Phụng Thạnh 1, 2, P. Thuận Hưng, Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/09/2026 đến 16:00:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần KV Qui Thạnh 2, P. Thuận Hưng, Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/09/2026 đến 14:00:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần KV Thới Thạnh, Thới Thạnh 1, Thới Bình, Thới Bình B, Thới Bình A, Thới Bình 2, P.Thốt Nốt, Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/09/2026 đến 12:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần KV Thới Thạnh, Thới Thạnh 1, Thới Bình, Thới Bình B, Thới Bình A, Thới Bình 2, P.Thốt Nốt, Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/09/2026 đến 16:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần KV Phúc Lộc 1, P. Trung Nhứt, Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/09/2026 đến 10:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần KV Phúc Lộc 1, P. Trung Nhứt, Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 16/09/2026 đến 16:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực: Trường Thọ, Trường Thọ 1, 2, Phước Lộc, Tân An, Đông Bình, Tân Mỹ, Tân Mỹ 1, 2, P. Tân Lộc, Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/09/2026 đến 12:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Khu vực: Phước Lộc, P. Tân Lộc), Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/09/2026 đến 16:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần KV Phước Lộc, Tân An, P. Tân Lộc, Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/09/2026 đến 16:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần KV Phúc Lộc 1, P. Trung Nhứt, Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/09/2026 đến 14:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Bình Thủy





KHU VỰC: Cồn Sơn, P Bình Thủy, TPCT

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/09/2026 đến 11:30:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Đường Nguyễn Chí Thanh- KV Cầu Rạch Miễu,Cầu Bà Bộ, P Thới An Đông,TPCT

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/09/2026 đến 16:30:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường Phạm Thị Ban, KV Thới Thạnh, Thới Hưng, P Thới An Đông, TPCT

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/09/2026 đến 16:30:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Tổ 11 + 13 - KV Bình Dương - Đường Bùi Hữu Nghĩa - P Long Tuyền - TPCT

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/09/2026 đến 11:30:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: KV tổ 5 - Bình Dương - Rạch Cam Lớn - P Long Tuyền - TPCT

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 17/09/2026 đến 16:30:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Vĩnh Thạnh





KHU VỰC: KV mất điện: Một phần xã Thạnh Quới, một phần xã Vĩnh Thạnh_TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/09/2026 đến 17:00:00 ngày 14/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: KV Mất điện: Một phần ấp G1_xã Thạnh Quới_TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/09/2026 đến 09:15:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: KV Mất điện: Một phần ấp G1_xã Thạnh Quới_TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 09:25:00 ngày 15/09/2026 đến 10:35:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp G1_xã Thạnh Quới_TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 15/09/2026 đến 14:10:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp G1_xã Thạnh Quới_TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 14:20:00 ngày 15/09/2026 đến 15:30:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: KV mất điện: Một phần xã Vĩnh Thạnh_TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/09/2026 đến 17:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp Qui Long_xã Vĩnh Thạnh_TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/09/2026 đến 09:15:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp Đất Mới_xã Vĩnh Thạnh_TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 09:20:00 ngày 17/09/2026 đến 10:30:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp Đất Mới_xã Vĩnh Thạnh_TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 10:35:00 ngày 17/09/2026 đến 11:40:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp Long Thạnh_xã Vĩnh Thạnh_TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 17/09/2026 đến 14:10:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp Long Thạnh_xã Vĩnh Thạnh_TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 14:20:00 ngày 17/09/2026 đến 15:30:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Phong Điền





KHU VỰC: Một phần ấp Trường Ninh – xã Trường Long

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/09/2026 đến 09:30:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Nhơn Thọ 2A - xã Nhơn Ái

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 15/09/2026 đến 11:30:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Nhơn Thọ 1- xã Nhơn Ái

THỜI GIAN: Từ 12:30:00 ngày 15/09/2026 đến 14:00:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Trường Tây - xã Phong Điền

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 15/09/2026 đến 16:00:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các ấp: Một phần ấp Nhơn Thọ 1- xã Nhơn Ái; Các ấp: Trường Trung A; Trường Tây - xã Phong Điền

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 16/09/2026 đến 17:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Thới Lai





KHU VỰC: Ấp Thới Hòa, Xã Đông Hiệp, thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/09/2026 đến 16:30:00 ngày 14/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Thới Hòa, Xã Đông Hiệp, thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/09/2026 đến 17:00:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Thới Khánh, xã Trường Thành, thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/09/2026 đến 12:00:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Thới Phong, xã Đông Hiệp, thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/09/2026 đến 16:30:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Phường Ô Môn, thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/09/2026 đến 09:45:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Phường Ô Môn, thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 16/09/2026 đến 11:30:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Phường Ô Môn, thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 16/09/2026 đến 14:30:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Trường Khương, Xã Trường Xuân, thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/09/2026 đến 11:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Cờ Đỏ





KHU VỰC: Một Phần Xã Trung Hưng, Xã Thạnh Phú . Xã Thới Hưng - Cần thơ.

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 14/09/2026 đến 17:00:00 ngày 14/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một Phần Xã Thới Hưng - Cần thơ.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 17/09/2026 đến 11:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một Phần Xã Thới Hưng - Cần thơ.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 17/09/2026 đến 15:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một Phần Xã Thới Hưng - Cần thơ.

THỜI GIAN: Từ 15:15:00 ngày 17/09/2026 đến 16:30:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp