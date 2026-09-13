Tự ý lấy đất trồng lúa để xây nhà mồ

Từ 04/10, tự ý chuyển đất trồng lúa sang loại đất khác bị xử phạt như thế nào? GĐXH - Căn cứ theo Điều 8, Nghị định 123/2024/NĐ-CP của Chính phủ, chính thức có hiệu lực từ ngày 04/10, đã quy định rõ các mức phạt đối với hành vi chuyển đất trồng lúa sang loại đất khác mà không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép.

9X từ nằm đất, ăn mì gói… trở thành ông chủ 400 công đất trồng lúa sạch Bưng bát cơm trắng thơm, Võ Văn Tiếng chia sẻ: “Ngày em ra đây cất chòi khởi nghiệp trồng lúa sạch, có nhiều cái thiếu lắm, nhưng chỉ có nắng, gió, mưa là thừa. Bụng đói cồn cào, anh em phải đợi trăng lên mới nấu mì ăn; tối đến trải bạt trên đất nằm ngủ…”