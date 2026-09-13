Tự ý lấy đất trồng lúa để xây nhà mồ

Tự ý lấy đất trồng lúa để xây nhà mồ

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Hồng Thủy
Hồng Thủy
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GĐXH - Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang mục đích đất phi nông nghiệp khi chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép thuộc trường hợp áp dụng mức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 123/2024/NĐ-CP.

Tự ý lấy đất trồng lúa để xây nhà mồ - Ảnh 1.Từ 04/10, tự ý chuyển đất trồng lúa sang loại đất khác bị xử phạt như thế nào?

GĐXH - Căn cứ theo Điều 8, Nghị định 123/2024/NĐ-CP của Chính phủ, chính thức có hiệu lực từ ngày 04/10, đã quy định rõ các mức phạt đối với hành vi chuyển đất trồng lúa sang loại đất khác mà không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép.

Tự ý lấy đất trồng lúa để xây nhà mồ - Ảnh 2.9X từ nằm đất, ăn mì gói… trở thành ông chủ 400 công đất trồng lúa sạch

Bưng bát cơm trắng thơm, Võ Văn Tiếng chia sẻ: “Ngày em ra đây cất chòi khởi nghiệp trồng lúa sạch, có nhiều cái thiếu lắm, nhưng chỉ có nắng, gió, mưa là thừa. Bụng đói cồn cào, anh em phải đợi trăng lên mới nấu mì ăn; tối đến trải bạt trên đất nằm ngủ…”

Tự ý lấy đất trồng lúa để xây nhà mồ - Ảnh 3.Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang: Hạn chế dùng đất trồng lúa cho mục đích khác

GiadinhNet - Đây là một trong những vấn đề được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đưa ra trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo GĐ&XH về một số nhiệm vụ và giải pháp của Bộ TN và MT thời gian tới.

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