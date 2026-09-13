Tự ý lấy đất trồng lúa để xây nhà mồ

Sầu Black Thorn và Musang King có gì đặc biệt mà cả hai đều có giá 'siêu' đắt trên thị trường?Sản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH - Dù có giá tương đối đắt đỏ nhưng hai giống sầu Musang King và Black Thorn vẫn nhận được nhiều sự quan tâm của người tiêu dùng.
Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 13/9/2026Sản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 13/9/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Tỷ giá USD hôm nay 13/9: Đồng Đô la Mỹ khối ngân hàng và 'chợ đen' trầm lắngGiá cả thị trường -
GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay chủ nhật ngày 13/9/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.
Giá vàng hôm nay 13/9: Vàng vẫn được hỗ trợ khi uy tín của Fed bắt đầu chịu sức épSản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH - Giá vàng đi ngang trong bối cảnh những trở ngại từ việc giá năng lượng tăng cao và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất ngày càng gia tăng.
Xe máy điện giá hơn 10 triệu đồng, có mẫu đi gần 130 km/sạc, không cần bằng lái phù hợp với học sinh trên 16 tuổiGiá cả thị trường -
GĐXH - Nhiều mẫu xe máy điện đang có giá dưới 17 triệu đồng, trong đó lựa chọn rẻ nhất chỉ khoảng 10,5 triệu đồng phù hợp với học sinh, sinh viên.
Loại quả Việt thơm nức bán đầy chợ được Trung Quốc thừa nhận là ngon hơn hàng ‘nhà trồng’Sản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH - Loại quen thuộc của người Việt ngày càng khẳng định vị thế nhờ chất lượng và hương vị ít nơi sánh bằng.
Hôm nay (12/9) đã có một người trúng VietlottSản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra người chơi may mắn trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.
Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 12/9/2026Sản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Bảy ngày 12/9/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
HanoiCheck: Lời giải số cho trăn trở 'hôm nay con ăn gì ở trường'Sản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH - Nhờ sự xuất hiện của hệ thống cơ sở dữ liệu số HanoiCheck từ năm học 2026-2027, khoảng cách giữa bếp ăn nhà trường và chiếc điện thoại của cha mẹ chưa bao giờ gần đến thế.
Cảnh báo từ Cục Thuế: Không có thuế phải nộp vẫn có thể phải nộp hồ sơ khai thuếSản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH - Cục Thuế lưu ý, người nộp thuế cần phân biệt rõ “không phát sinh số thuế phải nộp” và “không phải nộp hồ sơ khai thuế”, đây là hai vấn đề khác nhau.