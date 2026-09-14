Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ 14 - 20/9/2026: Một số khu dân cư sẽ bị cúp điện từ 6h đến 18h để phục vụ sửa chữa
GĐXH – Theo thông báo về lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Tiền Giang cũ sẽ không có điện để dùng.
Lịch cúp điện Tiền Giang cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Tiền Giang cũ (lịch cắt điện) tuần này từ ngày 14 - 20/9/2026 để người dân có sự chuẩn bị trước những lần cúp điện đột xuất, gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt, các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh, hoãn ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Tiền Giang cũ tuần này được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật liên tục để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị kế hoạch trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Tiền Giang cũ từ ngày 14 - 20/9/2026
Lịch cúp điện Mỹ Tho
KHU VỰC: Một phần Quốc Lộ 50, phường Mỹ Phong
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 14/09/2026 đến 12:00:00 ngày 14/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường huyện 94C, thuốc Khu Phố Hòa Bình, phường Thới Sơn
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 14/09/2026 đến 17:00:00 ngày 14/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần Ấp Mỹ Hưng, phường Mỹ Phong
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 14/09/2026 đến 17:00:00 ngày 14/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Trung Trực, phường Mỹ Phong
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/09/2026 đến 17:00:00 ngày 15/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Khu phố 1, phường Đạo Thạnh
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/09/2026 đến 12:00:00 ngày 15/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần đường huyện 94C, thuộc Khu Phố Hòa Bình, phường Thới Sơn
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/09/2026 đến 17:00:00 ngày 15/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Quốc Lộ 50, phường Mỹ Phong
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 16/09/2026 đến 12:00:00 ngày 16/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần đường Trần Văn Cửu, Quốc Lộ 1A, KP Phước Hòa, phường Trung An
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 16/09/2026 đến 17:00:00 ngày 16/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần đường huyện 94C, thuốc Khu Phố Hòa Bình, phường Thới Sơn
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 16/09/2026 đến 17:00:00 ngày 16/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần Quốc Lộ 50, phường Mỹ Phong
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 16/09/2026 đến 17:00:00 ngày 16/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần Huyện Lộ 94, phường Trung An
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 17/09/2026 đến 13:00:00 ngày 17/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần Quốc Lộ 1A, phường , phường Trung An
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 17/09/2026 đến 17:00:00 ngày 17/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Gò Công Đông
KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh Hòa, Vạn Thành xã Tân Hòa Tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 14/09/2026 đến 17:00:00 ngày 14/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Hộ, ấp Bắc 2 xã Tân Điền; ấp Láng xã Gò Công Đông Tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/09/2026 đến 17:00:00 ngày 15/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Kinh Trên Xã Tân Điền Tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 16/09/2026 đến 17:00:00 ngày 16/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Chợ Bến Xã Tân Điền Tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 16/09/2026 đến 17:00:00 ngày 16/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Trại Cá, Tân Xuân Xã Tân Hòa; một phần ấp Nghĩa Chí, Giồng Tân, Vàm Kinh, Giồng Lãnh 2 Xã Gò Công Đông Tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 17/09/2026 đến 18:00:00 ngày 17/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Gò Công
KHU VỰC: Một phần khu phố Sơn Qui A và Sơn Qui B - phường Sơn Qui
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/09/2026 đến 15:30:00 ngày 16/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu phố 1 và khu phố Chợ Mới, Phường Gò Công
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/09/2026 đến 17:30:00 ngày 17/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Vĩnh Bình
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 14 – 20/9/2026.
Lịch cúp điện Cai Lậy
KHU VỰC: Một phần ấp Mỹ Phú xã Long Tiên khu vực Đường Sông Long Điền
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/09/2026 đến 17:00:00 ngày 14/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Mỹ Mỹ Long, Mỹ Hòa, Mỹ Hậu xã Long Tiên khu vực Đường Ấp Văn Hóa ấp Mỹ Điền
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/09/2026 đến 17:00:00 ngày 15/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bắc xã Tân Phú khu vực Đường Lê Văn Dành
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/09/2026 đến 17:00:00 ngày 16/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu phố Phú Hưng Phường Nhị Quý khu vực Đường Huyện 51 từ Cầu Bà Trà đến trụ sở Công An Phường Nhị Quý
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/09/2026 đến 14:00:00 ngày 17/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Phước
KHU VỰC: Khu Trại Giam Phước Hòa Xã Tân Phước 2
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 14/09/2026 đến 17:00:00 ngày 14/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện khách hàng Cty TNHH Hương An Khang
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/09/2026 đến 17:00:00 ngày 15/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Chợ Gạo
KHU VỰC: Một phần ấp Hòa Thạnh, Hòa Mỹ, xã Bình Ninh
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/09/2026 đến 11:30:00 ngày 15/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Tân Long, xã Chợ Gạo, một phần ấp Tân Hưng, xã Tân Thuận Bình
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 17/09/2026 đến 17:00:00 ngày 17/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Châu Thành
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 14 – 20/9/2026.
Lịch cúp điện Cái Bè
KHU VỰC: Một phần xã Thanh Hưng
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/09/2026 đến 17:00:00 ngày 14/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần khu vực Cái Thia , xã Mỹ Đức Tây
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/09/2026 đến 17:00:00 ngày 14/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: CTY TNHH TM XNK NS NGỌC MỸ
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/09/2026 đến 17:00:00 ngày 14/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu vực Cầu Vĩ, xã Mỹ Lợi
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/09/2026 đến 17:00:00 ngày 14/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần khu vực cầu vĩ, xã Mỹ Lợi
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/09/2026 đến 17:00:00 ngày 14/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu vực Cầu Vĩ, xã Mỹ Lợi
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/09/2026 đến 17:00:00 ngày 14/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu vực Chợ Mỹ Đức Tây, Xã Mỹ Đức Tây
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/09/2026 đến 17:00:00 ngày 14/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần khu vực Cầu Mỹ Đức Tây, xã Mỹ Đức Tây
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/09/2026 đến 17:00:00 ngày 14/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: HKD ĐOÀN GIA THỊNH PHÁT
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/09/2026 đến 17:00:00 ngày 14/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu vực Mỹ Nghĩa 1, xã Mỹ Đức Tây
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/09/2026 đến 17:00:00 ngày 14/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu vực Ngã Mướp, xã Thanh Hưng
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/09/2026 đến 17:00:00 ngày 15/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: HKD VÕ VĂN NHẸ
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/09/2026 đến 17:00:00 ngày 15/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu vực ấp chợ, ấp Đông thạnh xã Mỹ Lợi; ấp Nhân Nghĩa, Luơng Lễ, Lương Tín, Lương Trí xã An Hữu
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/09/2026 đến 17:00:00 ngày 15/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Tân Phú Đông
KHU VỰC: Trạm CTY TNHH TS Trọng Nhân, trạm Phạm Thanh Xuân
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/09/2026 đến 17:00:00 ngày 16/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: trạm KH Nguyễn Thị Ngọc Châu
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/09/2026 đến 17:00:00 ngày 16/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: trạm KH Lê Thị Đây (Hồ Văn Bửu Lộc)
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/09/2026 đến 17:00:00 ngày 16/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: trạm KH Nguyễn Thị Mỹ Phượng
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/09/2026 đến 17:00:00 ngày 16/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: trạm KH Lê Văn Phước
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/09/2026 đến 17:00:00 ngày 16/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: trạm KH Nguyễn Minh Quân
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/09/2026 đến 17:00:00 ngày 16/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: trạm KH Võ Văn Bay
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/09/2026 đến 17:00:00 ngày 16/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: trạm KH Võ Thị Hồng Hoa
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/09/2026 đến 17:00:00 ngày 16/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: trạm KH Lê Quang Vinh
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/09/2026 đến 17:00:00 ngày 16/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: trạm KH Nguyễn Văn Tốt
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/09/2026 đến 17:00:00 ngày 16/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm Trần Văn Hai
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/09/2026 đến 17:00:00 ngày 17/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: trạm KH Trần Kim Thoa
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/09/2026 đến 17:00:00 ngày 17/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: trạm KH Huỳnh Văn Khôi
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/09/2026 đến 17:00:00 ngày 17/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: trạm KH Lê Công Dư (Huỳnh Thanh Phương)
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/09/2026 đến 17:00:00 ngày 17/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: trạm KH Võ Văn Sáu
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/09/2026 đến 17:00:00 ngày 17/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: trạm KH Phạm Văn Ba
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/09/2026 đến 17:00:00 ngày 17/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: trạm KH Nguyễn Thị Thảo
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/09/2026 đến 17:00:00 ngày 17/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: trạm KH Ngô Minh Tuấn
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/09/2026 đến 17:00:00 ngày 17/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: trạm KH Nguyễn Hoàng Nam
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/09/2026 đến 17:00:00 ngày 17/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: trạm KH Nguyễn Quốc Hưng 1
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/09/2026 đến 17:00:00 ngày 17/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: trạm KH Phan Thị Ngọc Liên
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/09/2026 đến 17:00:00 ngày 17/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Bình Phú
KHU VỰC: Một phần ấp Mỹ Thuận, Mỹ Chánh B, xã Hội Cư
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/09/2026 đến 17:00:00 ngày 14/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 9A, 9B, xã Mỹ Thành
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 14/09/2026 đến 17:00:00 ngày 14/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Mỹ Phú A, Hậu Hoa, xã Hội Cư
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/09/2026 đến 17:00:00 ngày 15/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Mỹ Quới, xã Hội Cư
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 15/09/2026 đến 17:00:00 ngày 15/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp An Thạnh, xã Cái Bè
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/09/2026 đến 17:00:00 ngày 16/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Hậu Vinh, xã Hội Cư
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/09/2026 đến 17:00:00 ngày 16/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Mỹ Tường A, Mỹ Tường B, Hậu Phú A xã Hậu Mỹ
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 16/09/2026 đến 17:00:00 ngày 16/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Hậu Phú 3, xã Hậu Mỹ
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 16/09/2026 đến 17:00:00 ngày 16/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Long, xã Bình Phú
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/09/2026 đến 17:00:00 ngày 17/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Hòa Quí, xã Cái Bè
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/09/2026 đến 17:00:00 ngày 17/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp An Thạnh xã Cái Bè
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 17/09/2026 đến 17:00:00 ngày 17/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Hòa Lược, xã Cái Bè
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 17/09/2026 đến 17:00:00 ngày 17/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Hòa Phúc xã Cái Bè
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 17/09/2026 đến 17:00:00 ngày 17/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp