Ngắm loạt biệt thự đẹp sang của nữ nghệ sĩ là 'đại gia đất mỏ', từng gây sốt khi kết hôn ở tuổi 45
GĐXH - Nữ nghệ sĩ này là một trong những ca sĩ giàu có của showbiz Việt, sở hữu bất động sản trải dài từ Bắc vào Nam.
'Biệt thự trắng' 600m2 tràn ngập cây xanh ở Sài Gòn
Màu trắng trang nhã kết hợp cùng sắc xanh dịu mắt từ cây cỏ tạo nên tổng thể nhẹ nhàng, thư thái vô cùng.
Biệt thự 3 tầng sang trọng tại Hà Nội
Căn biệt thự có nội thất rất đơn giản nhưng đem lại một cảm giác vô cùng ấm áp cùng với màu chủ đạo là nâu gỗ.
Biệt thự xây khá lâu với lối kiến trúc hiện đại ở thời điểm đó, cách sử dụng ánh sách khiến căn nhà thêm ấm cúng.
Căn nhà 'chữa lành' tại quê hương đất mỏ Quảng Ninh
Căn nhà tại Quảng Ninh chính là nơi mà 'nữ đại gia ngầm' sinh ra và lớn lên. Được biết, cô từng có quá khứ khá cơ cực trước khi nổi tiếng.
