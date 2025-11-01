Ngắm loạt biệt thự đẹp sang của nữ nghệ sĩ là 'đại gia đất mỏ', từng gây sốt khi kết hôn ở tuổi 45

Thời điểm đầu những năm 2000, cái tên Hồ Quỳnh Hương gần như phủ sóng khắp các sân khấu lớn nhỏ cả nước. Giọng hát nội lực, vang và sáng giúp cô chinh phục khán giả với hàng loạt ca khúc nổi tiếng như Anh, Có nhau trọn đời, Hoang mang, Bức thư tình thứ hai… Nhiều năm liền, cô được vinh danh tại Làn Sóng Xanh, Mai Vàng và nhiều giải thưởng âm nhạc khác. Tuy nhiên, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Hồ Quỳnh Hương lại khiến công chúng bất ngờ khi quyết định tạm rút lui khỏi showbiz. Cô từng chia sẻ, thời gian đó bản thân cần "tĩnh tâm", tìm về những giá trị sâu lắng hơn trong cuộc sống. Trong giai đoạn này, nữ ca sĩ bắt đầu chuyển hướng sang kinh doanh và đầu tư.