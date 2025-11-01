Mới nhất
Ngắm loạt biệt thự đẹp sang của nữ nghệ sĩ là 'đại gia đất mỏ', từng gây sốt khi kết hôn ở tuổi 45

Thứ bảy, 14:29 01/11/2025 | Không gian sống
GĐXH - Nữ nghệ sĩ này là một trong những ca sĩ giàu có của showbiz Việt, sở hữu bất động sản trải dài từ Bắc vào Nam.

Biệt thự đẹp sang của Hồ Quỳnh Hương: Cuộc sống viên mãn Sau đám cưới ở tuổi 45 - Ảnh 1.

Hồ Quỳnh Hương sinh năm 1980 tại Hạ Long, Quảng Ninh. Từ nhỏ, cô đã bộc lộ năng khiếu âm nhạc và được gia đình định hướng theo con đường nghệ thuật. Sau khi tốt nghiệp thủ khoa chuyên ngành Thanh nhạc của Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, Hồ Quỳnh Hương bắt đầu con đường ca hát chuyên nghiệp với hàng loạt giải thưởng lớn nhỏ trong các cuộc thi âm nhạc uy tín.

Biệt thự đẹp sang của Hồ Quỳnh Hương: Cuộc sống viên mãn Sau đám cưới ở tuổi 45 - Ảnh 2.

Thời điểm đầu những năm 2000, cái tên Hồ Quỳnh Hương gần như phủ sóng khắp các sân khấu lớn nhỏ cả nước. Giọng hát nội lực, vang và sáng giúp cô chinh phục khán giả với hàng loạt ca khúc nổi tiếng như Anh, Có nhau trọn đời, Hoang mang, Bức thư tình thứ hai… Nhiều năm liền, cô được vinh danh tại Làn Sóng Xanh, Mai Vàng và nhiều giải thưởng âm nhạc khác. Tuy nhiên, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Hồ Quỳnh Hương lại khiến công chúng bất ngờ khi quyết định tạm rút lui khỏi showbiz. Cô từng chia sẻ, thời gian đó bản thân cần "tĩnh tâm", tìm về những giá trị sâu lắng hơn trong cuộc sống. Trong giai đoạn này, nữ ca sĩ bắt đầu chuyển hướng sang kinh doanh và đầu tư.

Biệt thự đẹp sang của Hồ Quỳnh Hương: Cuộc sống viên mãn Sau đám cưới ở tuổi 45 - Ảnh 3.

Năm 2025, ở tuổi 45, Hồ Quỳnh Hương bất ngờ tổ chức đám cưới riêng tư tại đảo Rều, Quảng Ninh - quê hương cô. Thông tin nữ ca sĩ lên xe hoa khiến nhiều người ngạc nhiên bởi trước đó cô giấu kín chuyện tình cảm, không chia sẻ việc đã có bạn trai.

Biệt thự đẹp sang của Hồ Quỳnh Hương: Cuộc sống viên mãn Sau đám cưới ở tuổi 45 - Ảnh 4.

Sau khi kết hôn, Hồ Quỳnh Hương chọn cuộc sống kín tiếng, dành phần lớn thời gian cho gia đình và hoạt động thiện nguyện. Cô vẫn duy trì thói quen ăn chay, tập yoga, thiền định, và thỉnh thoảng chia sẻ hình ảnh bình yên trong căn biệt thự ngập tràn nắng gió ở TP.HCM. Bạn bè thân thiết tiết lộ, nữ ca sĩ không còn bận tâm đến danh tiếng hay vị trí showbiz mà tập trung vun vén cho "tổ ấm muộn". Ở tuổi trung niên, cô vẫn giữ nhan sắc rạng rỡ, thần thái nhẹ nhàng, thanh tịnh.

'Biệt thự trắng' 600m2 tràn ngập cây xanh ở Sài Gòn

Biệt thự đẹp sang của Hồ Quỳnh Hương: Cuộc sống viên mãn Sau đám cưới ở tuổi 45 - Ảnh 5.

Màu trắng trang nhã kết hợp cùng sắc xanh dịu mắt từ cây cỏ tạo nên tổng thể nhẹ nhàng, thư thái vô cùng.

Biệt thự đẹp sang của Hồ Quỳnh Hương: Cuộc sống viên mãn Sau đám cưới ở tuổi 45 - Ảnh 6.

Khung cảnh thơ mộng, yên bình của căn biệt thự trắng.

Biệt thự đẹp sang của Hồ Quỳnh Hương: Cuộc sống viên mãn Sau đám cưới ở tuổi 45 - Ảnh 7.

Căn biệt thự có tổng diện tích lên đến hơn 600m2.

Biệt thự đẹp sang của Hồ Quỳnh Hương: Cuộc sống viên mãn Sau đám cưới ở tuổi 45 - Ảnh 8.

Bể bơi ngoài trời rộng mở với thiên nhiên.

Biệt thự đẹp sang của Hồ Quỳnh Hương: Cuộc sống viên mãn Sau đám cưới ở tuổi 45 - Ảnh 9.

Không gian sang trọng bên trong.

Biệt thự đẹp sang của Hồ Quỳnh Hương: Cuộc sống viên mãn Sau đám cưới ở tuổi 45 - Ảnh 10.

Phòng tắm lãng mạn.

Biệt thự đẹp sang của Hồ Quỳnh Hương: Cuộc sống viên mãn Sau đám cưới ở tuổi 45 - Ảnh 11.

Phòng thay đồ rộng lớn.

Biệt thự đẹp sang của Hồ Quỳnh Hương: Cuộc sống viên mãn Sau đám cưới ở tuổi 45 - Ảnh 12.

Đồ đạc trong nhà khá tối giản, được bài trí thông minh.

Biệt thự đẹp sang của Hồ Quỳnh Hương: Cuộc sống viên mãn Sau đám cưới ở tuổi 45 - Ảnh 13.

Phòng ngủ lớn trang nhã, sang trọng mà vẫn rất điệu đà.

Biệt thự đẹp sang của Hồ Quỳnh Hương: Cuộc sống viên mãn Sau đám cưới ở tuổi 45 - Ảnh 14.

Căn biệt thự mang đậm nét châu Âu cổ điển hoàng gia.

Biệt thự 3 tầng sang trọng tại Hà Nội

Biệt thự đẹp sang của Hồ Quỳnh Hương: Cuộc sống viên mãn Sau đám cưới ở tuổi 45 - Ảnh 15.

Một căn biệt thự khác của Hồ Quỳnh Hương nằm ở phố Trương Định ở Hà Nội. Chia sẻ về căn nhà ở phố Trương Định, Hà Nội, 'nữ đại gia đất mỏ' cho biết đã phải đập đi và sửa lại những 4 lần.

Biệt thự đẹp sang của Hồ Quỳnh Hương: Cuộc sống viên mãn Sau đám cưới ở tuổi 45 - Ảnh 16.

Căn biệt thự có nội thất rất đơn giản nhưng đem lại một cảm giác vô cùng ấm áp cùng với màu chủ đạo là nâu gỗ.

Biệt thự đẹp sang của Hồ Quỳnh Hương: Cuộc sống viên mãn Sau đám cưới ở tuổi 45 - Ảnh 17.

Biệt thự xây khá lâu với lối kiến trúc hiện đại ở thời điểm đó, cách sử dụng ánh sách khiến căn nhà thêm ấm cúng.

Căn nhà 'chữa lành' tại quê hương đất mỏ Quảng Ninh

Biệt thự đẹp sang của Hồ Quỳnh Hương: Cuộc sống viên mãn Sau đám cưới ở tuổi 45 - Ảnh 18.

Căn nhà tại Quảng Ninh chính là nơi mà 'nữ đại gia ngầm' sinh ra và lớn lên. Được biết, cô từng có quá khứ khá cơ cực trước khi nổi tiếng.

Biệt thự đẹp sang của Hồ Quỳnh Hương: Cuộc sống viên mãn Sau đám cưới ở tuổi 45 - Ảnh 19.Ngỡ ngàng với biệt thự gần 1.000m² của quán quân Olympia Lê Vũ Hoàng

GĐXH - Không chỉ nổi bật với học vấn đáng nể, Quán quân Đường lên đỉnh Olympia còn khiến nhiều người trầm trồ trước cơ ngơi sang trọng.

Biệt thự đẹp sang của Hồ Quỳnh Hương: Cuộc sống viên mãn Sau đám cưới ở tuổi 45 - Ảnh 20.Sinh con thứ hai ở tuổi 39, Á hậu Thụy Vân sống viên mãn trong căn nhà sang trọng

GĐXH - Trở lại sự kiện sau thời gian 'ở ẩn', Á hậu Thụy Vân cho biết cô đón con gái thứ hai cách đây hai tháng, ở tuổi U40. Cuộc sống của Á hậu Thụy Vân viên mãn trong căn nhà sang trọng và ấm áp.

Phương Nghi (t/h)
