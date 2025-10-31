Ngỡ ngàng với biệt thự gần 1.000m² của quán quân Olympia Lê Vũ Hoàng

Lê Vũ Hoàng là Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 6 (2005). Anh sinh năm 1988 tại vùng đất Quảng Bình cũ, nay thuộc tỉnh Quảng Trị. Sau chiến thắng ấn tượng tại Olympia, anh tiếp tục hành trình học tập và phát triển sự nghiệp tại Australia, nơi anh không chỉ khẳng định bản thân trong lĩnh vực khoa học - công nghệ mà còn được ngưỡng mộ bởi cuộc sống viên mãn.

Anh cũng là Quán quân gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp. Ở tuổi 34, Lê Vũ Hoàng là tiến sĩ, làm chủ một công ty về công nghệ có trụ sở ở cả Úc lẫn Việt Nam. Công ty của Lê Vũ Hoàng là đối tác của nhiều "ông lớn" như Google hay Amazon.

Quán quân Lê Vũ Hoàng và bà xã. Trong một lần hiếm hoi chia sẻ với truyền thông, Vũ Hoàng tiết lộ một trong những thành tựu mà anh đạt được đó là tậu nhà triệu đô (không nói rõ USD hay AUD).

Đúng như tên gọi Private Paradise, biệt thự của gia đình Lê Vũ Hoàng được thiết kế theo phong cách nghỉ dưỡng sang trọng nhưng vẫn giữ trọn nét riêng tư, ấm cúng. Không gian được bao quanh bởi rừng cây xanh mát, có bể bơi riêng, sân vườn rộng rãi và ba mặt hướng ra thiên nhiên.

Không chỉ là nơi an cư, đây còn là không gian để anh cùng gia đình tận hưởng cuộc sống yên bình giữa lòng thành phố nhộn nhịp.

Vào buổi tối, căn nhà càng thêm đẹp khi lung linh ánh đèn.

Sân nhà cực kỳ rộng rãi.

Toàn cảnh căn nhà khi nhìn từ trên cao.

Biệt thự có bể bơi ngoài trời.

Cảnh sắc hòa mình vào thiên nhiên.

Ở căn biệt thự này, mỗi ngày đều nghe thấy tiếng chim hót véo von, tiếng suối chảy róc rách nhè nhẹ vô cùng thư giãn.

Nội thất bên trong sang trọng, mang dáng dấp cổ điển.

Với một gia đình tri thức, không thể thiếu sách ở các tầng.

Phòng khách lớn, trải dài góc nào cũng đón ánh sáng.

Một phòng khác trong căn biệt thự mang mầu sắc trẻ trung.

Căn bếp với tông trắng sạch sáng và sang trọng.

Ban công trải dài là nơi thư giãn tuyệt vời.

Không ít người đã bình luận xuýt xoa, khen không gian sống của gia đình quán quân Olympia giống như một resort hạng sang.