Sinh con thứ hai ở tuổi 39, Á hậu Thụy Vân sống viên mãn trong căn nhà sang trọng





Thụy Vân cho biết cô sinh thường hồi tháng 8 tại một bệnh viện ở Hà Nội, tuy nhiên đến khi con cứng cáp, mới công bố với khán giả. Sau sinh, á hậu dành thời gian ở cữ, chăm chút cho "tiểu công chúa". Hiện sức khỏe hai mẹ con ổn định, Thụy Vân trở lại với công việc dẫn chương trình.

Lần thứ hai làm mẹ sau 14 năm sinh con trai đầu lòng, Thụy Vân thấy bỡ ngỡ và hồi hộp như lần đầu tiên. Người đẹp cho biết cô được ông xã và gia đình hai bên yêu thương, chăm sóc chu đáo trong suốt thai kỳ. Thụy Vân cho biết cô thấy mãn nguyện với gia đình đủ nếp đủ tẻ. Hàng ngày, cô gần như dành trọn thời gian để chăm sóc và chơi cùng con gái thứ hai. Ông xã giúp cô san sẻ việc nhà, chăm con, đồng hành cùng con trai lớn trong giai đoạn dậy thì. Những lúc Thụy Vân đi làm, gia đình đỡ đần cô việc nhà. Con trai cô thích thú khi có thêm em gái và cũng tỏ ra khéo léo khi cùng bố mẹ chăm em.

Thụy Vân sinh năm 1986, gắn bó công việc MC từ trước khi đăng quang Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2008. Bước sang tuổi U40, Thụy Vân vẫn giữ được nhan sắc xinh đẹp, rạng ngời. Thậm chí, so với hình ảnh đăng quang Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2008, cô được khen ngợi ngoại hình "thăng hạng" thấy rõ.

Hiện tại Thụy Vân có cuộc sống vạn người mơ ước, nhưng cô cũng là một người kín tiếng và khiêm nhường trên mạng xã hội. Bằng một số ảnh chụp cũng có thể thấy phần nào không gian sống của người đẹp. Qua những khung hình có thể thấy Thụy Vân và gia đình sống trong một căn hộ cao cấp, có tông màu vàng trắng sang trọng thuộc chung cư đắt đỏ tại Bà Triệu - con phố nằm giữa trung tâm Hà Nội. Căn hộ rộng đến 160m2, trị giá hàng tỷ đồng, được bài trí theo phong cách châu Âu, những chi tiết nhỏ đều được thiết kế khá tinh tế.

Căn hộ tân cổ điển nằm ở khu chung cư đắt đỏ giữa trung tâm Thủ đô.

Căn nhà rộng rãi với tông màu vàng - trắng là nơi ở của nàng Á hậu. Trong nhà cô không bao giờ thiếu đấy chính là hoa. Mùa nào hoa nấy, Thụy Vân có đủ từ phong lan, hoa hồng, hoa sen...

Trong nhà của Thụy Vân luôn có rất nhiều hoa.

Cô cũng rất có gu cắm hoa.

Những bó hoa được tặng cô cũng mang về và cắm trang trí.