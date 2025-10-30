Sinh con thứ hai ở tuổi 39, Á hậu Thụy Vân sống viên mãn trong căn nhà sang trọng
GĐXH - Trở lại sự kiện sau thời gian 'ở ẩn', Á hậu Thụy Vân cho biết cô đón con gái thứ hai cách đây hai tháng, ở tuổi U40. Cuộc sống của Á hậu Thụy Vân viên mãn trong căn nhà sang trọng và ấm áp.
Căn nhà rộng rãi với tông màu vàng - trắng là nơi ở của nàng Á hậu. Trong nhà cô không bao giờ thiếu đấy chính là hoa. Mùa nào hoa nấy, Thụy Vân có đủ từ phong lan, hoa hồng, hoa sen...
Trong nhà của Thụy Vân luôn có rất nhiều hoa.
Cô cũng rất có gu cắm hoa.
Những bó hoa được tặng cô cũng mang về và cắm trang trí.
