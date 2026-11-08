Những mẫu trang trí trên sân thượng đẹp như mơ mà bạn không thể bỏ lỡ

Phòng tiếp khách ngoài trời

Chuyên trang Gia đình và Xã hội từng đưa tin, thiết kế phòng khách là một trong những không gian cực kỳ quan trọng và cũng chính là bộ mặt của gia chủ.

Do đó, việc trang trí sân thượng thành phòng tiếp khách ngoài trời là một sáng kiến khiến không gian sống của gia đình bạn thêm phần thi vị.

Với không gian thoáng trên sân thượng hiện có, bạn chỉ cần đầu tư thêm một mái che giúp tránh mưa nắng, bên cạnh đó điểm thêm một ít cây cỏ chậu hoa treo tường, bắt giàn đèn với dung tích nhỏ xung quanh là sẽ có ngay một không gian tiếp khách cực chill ấn tượng.

Trồng nhiều hoa và cây xanh

Trồng nhiều hoa, cây xanh điều không quá mới lạ nhưng cũng là giải pháp hữu hiệu những căn nhà phố diện tích nhỏ chan hòa thiên nhiên.

Với không gian thoáng trên sân thượng hiện có, bạn chỉ cần đầu tư thêm một mái che giúp tránh mưa nắng.

Để đặt tiểu cảnh sân thượng lớn hay nhỏ phụ thuộc vào diện tích sân thượng nhà bạn. Không chỉ cây xanh, gia chủ cũng có thể trang trí thêm đèn, hồ cá Koi ngay trên sân thượng.

Với những ngôi nhà san sát nhau, không có được khoảng trống ngăn cách, người dân ở các thành phố lớn cần khoảng giữa để nghỉ ngơi và tận hưởng một không gian thoáng đãng. Khoảng sân thượng đẹp sẽ là trong những không gian lý tưởng nếu gia chủ chú trọng để thiết kế thêm một vài chi tiết như bàn ghế, bếp nướng…

Sân thượng phong cách Nhật Bản

Theo VTC News, sân thượng mang phong cách Nhật Bản ngày càng được nhiều gia chủ lựa chọn. Với thiết kế này, sân thượng được trang trí theo chủ đề bằng tre nền đá trải sỏi hoặc bãi đá cuội thiên nhiên kết hợp thác nươc, suối, đá, bonsai... và thảm thực vật.

Khu thư giãn có mái che

Phong cách thiết kế sân thượng với mái che là xu hướng phổ biến hiện nay. Mái che giúp bảo vệ đồ nội thất khỏi tác động của thời tiết. Đồng thời, nó còn làm cho không gian sân thượng trở nên ấn tượng và đẹp mắt.

Việc trang trí sân thượng thành phòng tiếp khách ngoài trời là một sáng kiến khiến không gian sống của gia đình bạn thêm phần thi vị.

Thị trường hiện có nhiều loại mái che sân thượng để bạn lựa chọn. Bạn có thể thiết kế theo phong cách hiện đại hoặc vintage tùy theo sở thích và nhu cầu sử dụng.

Lợi ích của việc thiết kế sân thượng đẹp

Sân thượng đẹp là một không gian đặc biệt trong ngôi nhà, có thể trở thành nơi thư giãn, nghỉ ngơi, tận hưởng không khí trong lành và tạo ra nhiều hoạt động giải trí thú vị. Dưới đây là những lợi ích nổi bật của việc thiết kế sân thượng đẹp:

Tạo không gian sống mới: Một sân thượng đẹp có thể biến thành không gian sống mới, mang lại cảm giác thoải mái và gần gũi với thiên nhiên. Đây là nơi lý tưởng để tổ chức các buổi tiệc, gặp gỡ bạn bè hoặc đơn giản là thư giãn sau một ngày làm việc.

Tăng giá trị bất động sản: Một sân thượng được thiết kế đẹp và tiện nghi sẽ làm tăng giá trị tổng thể của ngôi nhà. Đây là điểm nhấn quan trọng khi muốn nâng cao giá trị bất động sản.

Không gian sân thượng đẹp, xanh mát giúp cải thiện sức khỏe và tinh thần của các thành viên trong gia đình.

Tiết kiệm không gian: Sân thượng có thể được tận dụng để mở rộng không gian sống trong ngôi nhà mà không cần phải xây dựng thêm tầng.

Tăng cường sức khỏe và tinh thần: Không gian sân thượng đẹp, xanh mát giúp cải thiện sức khỏe và tinh thần của các thành viên trong gia đình. Không khí trong lành và cảnh quan xanh mát là liệu pháp tốt cho sức khỏe thể chất và tinh thần.

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