Tin sáng 30/4: 21 trạm dừng nghỉ trên cao tốc phục vụ người dân dịp 30/4; miền Bắc se lạnh đến khi nào?

Dòng người ùn ùn rời Thủ đô nghỉ lễ 30/4, cửa ngõ và vành đai ken đặc phương tiện

Ghi nhận trong chiều 29/4, khi kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 bắt đầu, nhu cầu di chuyển của người dân tăng mạnh khiến áp lực giao thông trên địa bàn Hà Nội gia tăng rõ rệt, đặc biệt tại các tuyến cửa ngõ và trục hướng tâm ra ngoại thành.

Chiều 29/4, lưu lượng phương tiện tăng mạnh, người dân ùn ùn rời Thủ đô nghỉ lễ 30/4.

Lưu lượng phương tiện dồn về các hướng Pháp Vân - Cầu Giẽ, Vành đai 3, Giải Phóng, Ngọc Hồi, Phạm Tu, Trường Chinh, Láng, Trần Duy Hưng, Lê Văn Lương, Đại lộ Thăng Long, khu vực Cầu Giấy, các tuyến Vành đai 1, Vành đai 2, cùng các lối lên cầu Chương Dương, cầu Thăng Long và trục Phạm Văn Đồng tăng nhanh, nhiều thời điểm di chuyển chậm, dòng xe nối dài.

Theo lực lượng chức năng, dịp nghỉ lễ dài ngày, nhu cầu di chuyển của người dân thường tăng mạnh khi tập trung rời Thủ đô đi thăm thân, du lịch hoặc về quê. Lưu lượng phương tiện tăng đột biến vào các khung giờ cao điểm chiều và tối, trong khi hạ tầng một số tuyến đường đã hoạt động gần ngưỡng tải, dẫn tới tình trạng ùn ứ cục bộ tại một số nút giao và đoạn tuyến.

Song song với đó, tại các bến xe lớn, nhà ga và khu vực trung tâm thành phố, lượng hành khách và phương tiện cũng ghi nhận tăng so với ngày thường. Một số điểm dừng đỗ, đón trả khách phát sinh tình trạng quá tải cục bộ vào thời điểm cao điểm, ảnh hưởng đến tốc độ lưu thông chung.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Mẽ, Phó Trưởng phòng CSGT Hà Nội cho biết, đơn vị đã triển khai đồng bộ phương án bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Lực lượng tập trung phân luồng tại các tuyến trọng điểm, đồng thời tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm vi phạm như nồng độ cồn, tốc độ, chở quá số người, quá tải trọng để bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn.

Lực lượng Cảnh sát giao thông đã chủ động triển khai phương án phân luồng, điều tiết từ sớm tại các khu vực trọng điểm, đồng thời tăng cường tuần tra, kiểm soát nhằm hạn chế vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây ùn tắc và tai nạn giao thông. Công tác giám sát qua hệ thống camera cũng được duy trì nhằm theo dõi, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh trên tuyến.

21 trạm dừng nghỉ trên cao tốc phục vụ người dân dịp 30/4

Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2026, hệ thống trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam được bổ sung và tổ chức khai thác nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân. Theo Cục Đường bộ Việt Nam, toàn tuyến từ Hà Nội đến Cà Mau hiện có 21 trạm dừng nghỉ và điểm dừng xe đã đưa vào phục vụ, với cự ly trung bình khoảng 100km mỗi điểm.

Trong đó, có 5 trạm dừng nghỉ chính đang vận hành ổn định trên các tuyến như Cầu Giẽ - Ninh Bình, Cao Bồ - Mai Sơn, La Sơn - Hòa Liên, Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây và Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương, cùng một số điểm dừng xe bổ sung trên các tuyến khác .

Bên cạnh đó, 15 trạm dừng nghỉ đã hoàn thành các hạng mục dịch vụ thiết yếu và được đưa vào khai thác tạm thời trong dịp lễ, phân bố dọc các dự án thành phần cao tốc Bắc – Nam phía Đông. Các trạm này cơ bản đáp ứng nhu cầu tối thiểu như dừng nghỉ, vệ sinh, ăn uống và tiếp cận các dịch vụ lân cận thông qua hệ thống nút giao kết nối.

Tuy nhiên, hạ tầng dịch vụ chưa đồng đều khi chỉ có 4 trạm có bố trí cây xăng, chủ yếu tập trung tại một số đoạn tuyến trọng điểm.

Trong bối cảnh nhiều trạm dừng nghỉ vẫn đang trong quá trình đầu tư, cơ quan quản lý đã công bố chi tiết vị trí các điểm dừng tạm, nút giao ra vào cao tốc và các khu vực có dịch vụ thiết yếu gần tuyến. Điều này nhằm giúp người dân chủ động lộ trình, hạn chế tình trạng dừng đỗ không đúng nơi quy định hoặc bị động trong việc tiếp nhiên liệu khi lưu thông đường dài.

Song song với việc tổ chức hệ thống trạm dừng nghỉ, Cục Đường bộ Việt Nam đã triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, yêu cầu các đơn vị tăng cường trực điều hành 24/24 giờ, duy trì đường dây nóng và kịp thời xử lý tình huống phát sinh .

Trước đó, trong 3 ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, trên hệ thống quốc lộ và cao tốc đã ghi nhận 27 vụ tai nạn giao thông, làm chết 2 người và bị thương 18 người. Đây là cơ sở để các lực lượng chức năng tiếp tục siết chặt quản lý, hạn chế rủi ro trong kỳ nghỉ lễ kéo dài sắp tới.

Miền Bắc se lạnh đến khi nào?

Sáng nay (29/4), nhiều khu vực ở miền Bắc trong đó có Thủ đô Hà Nội se lạnh, nền nhiệt giảm thấp khiến nhiều người co ro đầu giờ sáng.

Sáng nay miền Bắc se lạnh, nhiệt giảm thấp do không khí lạnh bao phủ.

Bà Phạm Thị Châm, dự báo viên Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 29/4, thời tiết Bắc Bộ chuyển mát, nhiệt độ thấp nhất vào đêm và sáng phổ biến từ 20 - 23 độ C. Bắt đầu từ ngày 30/4 đến hết kỳ nghỉ lễ, khu vực này ít mưa, ban ngày có nắng. Hai ngày đầu kỳ nghỉ, nền nhiệt khá dễ chịu với mức cao nhất từ 27 - 30 độ C, sau đó tăng nhẹ lên 30 - 33 độ C. Hình thế thời tiết mát mẻ này sẽ duy trì 1-2 ngày.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế trong ngày và đêm 29/4 cũng có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa trên 50mm. Khu vực Bắc Trung Bộ trời chuyển mát, nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng phổ biến từ 21 - 24 độ C.

Chiều tối và tối 29/4, khu vực cao nguyên Trung Bộ, Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm.

Trong khi miền Bắc đang đón những đợt không khí lạnh thì ở Nam Bộ nắng nóng đang diễn ra, ngày 29-30/4, khu vực Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%. Từ ngày 1/5, nắng nóng ở khu vực này có khả năng dịu dần. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: cấp 1

Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Phát hiện súng AR15, đạn pháo khi trục vớt xe tăng ở biển Quy Nhơn

VnExpress đưa tin, khi trục vớt xe tăng trồi lên ở bờ biển Quy Nhơn, lực lượng chức năng phát hiện nhiều súng, đạn pháo, xương và mảnh vải, chiều 29/4.

Phần tháp xe tăng (khoanh đỏ) nhô lên khi trục vớt chiều 29/4

Nhiều vũ khí, súng đạn phát hiện ở điểm trục vớt xe tăng. Ảnh: Trần Hóa

Khoảng 14h, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai huy động 40 cán bộ, chiến sĩ cùng hai xe cẩu, một xe múc để trục vớt. Xe tăng sụt lún nằm cách bờ kè khoảng 20 m. Hai xe cẩu đỗ trên đường Xuân Diệu, dùng cáp móc kéo, ở phía dưới, máy xúc đào cát quanh thân thiết giáp.

Khu vực được căng dây hạn chế người dân, lực lượng dân quân, bộ đội điều tiết giao thông. Công binh rà phá bom mìn trước khi triển khai để đảm bảo an toàn.

Trong lớp cát quanh xe tăng, lực lượng chức năng tìm thấy nhiều đạn pháo, súng AR15, xương và vật dụng. Sau gần 2 giờ, máy xúc đào sâu vài mét, đưa lượng lớn cát lên bờ, song chưa dịch chuyển được thiết giáp.

Xe tăng nói trên được xác định thuộc một đơn vị thiết giáp của Sư đoàn 22 quân đội Việt Nam Cộng hòa, bị phá hủy khi rút lui ngày 31/3/1975 tại cảng quân sự Quy Nhơn. Sau đó phương tiện bị vùi dưới cát, mất tháp pháo, thân gỉ sét, ăn mòn và phủ rêu, chỉ lộ ra khi thủy triều rút.

Đại tá Nguyễn Xuân Sơn, Phó Chính ủy Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai, cho biết việc trục vớt thực hiện khi thủy triều xuống thấp.

Trước đó, đơn vị đã khảo sát, khoanh vùng bảo vệ, kiểm tra và xử lý vật liệu nổ trước khi lập phương án. Kinh phí dự kiến 200-300 triệu đồng, thời gian phụ thuộc dòng nước lên xuống.

Tại bãi biển này, năm 2007, lực lượng chức năng từng trục vớt một xe tăng M41 và hai nòng pháo, được xác định do Sư đoàn 22 để lại cuối tháng 3/1975.

'Chặt chém' du khách, chủ bãi trông xe ở Sầm Sơn bị phạt

Theo VnExpress, ngày 29/4, lãnh đạo Đội Quản lý thị trường số 2 (Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa), cho biết đã xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Tuấn Trường, 27 tuổi, trú khu phố Dũng Liên, phường Sầm Sơn về hành vi thu phí trông giữ xe sai quy định.

Quản lý thị trường và công an lập biên bản xử phạt người vi phạm. Ảnh: Lam Sơn

Ngoài xử phạt, cơ quan chức năng yêu cầu Trường phải liên hệ, trả lại cho khách toàn bộ tiền chênh lệch đã thu cao hơn mức trần quy định.

Chiều 5 ngày trước, trong dịp khai mạc Lễ hội du lịch Sầm Sơn 2026, một du khách đến gửi ôtô tại bãi trông giữ xe của Trường ở gần khu vực vòng xuyến cổng FLC Sầm Sơn, phường Sầm Sơn.

Tại đây, người trông giữ xe đã thu 200.000 đồng cho một lượt gửi ôtô. Cho rằng mức phí quá cao, vượt xa mức thông thường, du khách đã đưa sự việc lên mạng xã hội, bày tỏ bức xúc vì bị "chặt chém". Đội Quản lý thị trường số 2 phối hợp với Công an phường Sầm Sơn xác định Trường là người vi phạm.

Theo quy định của UBND tỉnh Thanh Hóa, giá trông giữ ôtô 4-9 chỗ tại các khu, điểm du lịch được đầu tư bằng ngân sách nhà nước cố định 20.000 đồng mỗi lượt với ban ngày, ban đêm là 30.000 đồng/lượt. Đối với bãi trông giữ xe tư nhân, mức thu tối đa là 25.000 đồng/lượt ban ngày và 40.000 đồng/lượt ban đêm.

Lực lượng quản lý thị trường cho biết sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng mùa cao điểm du lịch để tăng giá trái quy định, gây ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch địa phương.

Công an phường Sầm Sơn cũng công khai số điện thoại đường dây nóng nhằm tiếp nhận, xử lý nhanh các phản ánh của du khách liên quan đến an ninh trật tự, giá cả dịch vụ và các hành vi có dấu hiệu "chặt chém" nhằm xây dựng môi trường du lịch văn minh, an toàn và thân thiện.

Cơ quan chức năng khuyến cáo du khách khi đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Sầm Sơn nên lựa chọn các điểm dịch vụ có niêm yết giá rõ ràng, nếu phát hiện hành vi thu giá sai quy định cần phản ánh ngay tới công an hoặc chính quyền địa phương để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.