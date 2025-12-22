Ngày hội giao lưu văn hóa sinh viên quốc tế đặc sắc tại Đại học Công nghiệp Hà Nội
Khuôn viên Đại học Công nghiệp Hà Nội (HaUI) nhộn nhịp trong sắc màu của Ngày hội giao lưu văn hóa sinh viên quốc tế 2025. Không gian trải nghiệm ẩm thực, trò chơi dân gian, văn nghệ và các gian trại rực rỡ mở ra một "cánh cửa hội nhập" - nơi HaUI kết nối bạn bè năm châu, lan tỏa khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên mới.
Ngày hội giao lưu văn hóa sinh viên quốc tế 2025 là sự kiện thường niên được mong chờ tại Đại học Công nghiệp Hà Nội. Sự kiện năm nay trở lại với quy mô lớn hơn, đa dạng các hoạt động văn hóa, thể thao, nghệ thuật được hội tụ. Những gian hàng đặc sắc đại diện cho các quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Anh, Lào ... hòa quyện cùng sắc màu truyền thống ba miền Bắc, Trung, Nam Việt Nam.
Đại học Công nghiệp Hà Nội luôn là điểm đến học tập của hàng trăm sinh viên quốc tế đến từ nhiều quốc gia như Trung Quốc, Đài Loan, Mozambique, Lào …tạo nên không gian học tập đa văn hoá, đa màu sắc. Cũng trong những ngày đầu tháng 12/2025, HaUI đã tổ chức chuỗi hoạt động tìm hiểu lịch sử - văn hóa - phong tục Việt Nam tại Làng cổ Đường Lâm, Hà Nội cho sinh viên quốc tế đang theo học tại Nhà trường.
Nhấn mạnh trong bài phát biểu khai mạc, thầy Nguyễn Văn Thiện - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Đại học Công nghiệp Hà Nội cho biết: Giáo dục không chỉ là tri thức trên giảng đường, mà còn là trải nghiệm văn hóa, là sự thấu hiểu, là tinh thần hội nhập toàn cầu. Chúng tôi mong muốn mỗi sinh viên quốc tế khi đến với HaUI đều được học tập trong môi trường an toàn, thân thiện, được khám phá văn hóa Việt Nam một cách sống động, được thể hiện bản sắc dân tộc mình và được đồng hành trong một cộng đồng sinh viên đa văn hóa, giàu tình bạn.
Mỗi gian trại, mỗi món ăn, mỗi tiết mục nghệ thuật hôm nay đều là cầu nối văn hóa, giúp các em chia sẻ bản sắc dân tộc với bạn bè quốc tế. Sau khi tốt nghiệp, dù trở về quê hương hay tiếp tục phát triển sự nghiệp ở bất kỳ quốc gia nào, mong rằng sinh viên quốc tế sẽ luôn giữ mối liên kết bền chặt với HaUI, trở thành những đại sứ lan tỏa hình ảnh tốt đẹp của Nhà trường, là cầu nối hữu nghị giữa Việt Nam và bạn bè quốc tế.
Chia sẻ cảm xúc trong sự kiện, Oraiden Manuel - lưu học sinh đến từ Mozambique, hiện đang học tập tại Trường Điện - Điện tử, thuộc HaUI bày tỏ ấn tượng về cách HaUI tổ chức ngày hội ấm áp, gần gũi và giàu bản sắc: Đối với chúng tôi, Việt Nam là nơi để học tập, là hành trình trải nghiệm đầy cảm xúc, là những tình bạn đẹp, là sự sẻ chia chân thành và là một mái nhà thứ hai. Chúng tôi đã học được sự kỷ luật trong học tập, sự chu đáo trong cách sống, tinh thần đoàn kết và vẻ đẹp bình dị mà của con người Việt Nam. Dù cách quê hương rất xa, chúng tôi chưa bao giờ cảm thấy cô đơn. Bởi ở Đại học Công nghiệp Hà Nội, chúng tôi luôn nhận được sự quan tâm từ Nhà trường, sự hỗ trợ từ thầy cô và sự ấm áp chân thành từ các bạn sinh viên HaUI.
Khép lại một ngày hội rực rỡ sắc màu, Ngày hội giao lưu văn hóa sinh viên quốc tế tại HaUI đã để lại nhiều dư âm đẹp: những nụ cười, những cái bắt tay, những câu chuyện được sẻ chia và những tình bạn mới được hình thành từ sự thấu hiểu và tôn trọng khác biệt.
Đại học Công nghiệp Hà Nội
