Ngày thơ Hà Nội 2026 gửi gắm khát vọng 'Vươn mình ra biển lớn'

Vươn mình ra biển lớn

Sáng 1/3, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Ngày thơ Hà Nội 2026 đã được khai mạc trong sự mong chờ của các nhà văn, nhà thơ và công chúng yêu thi ca.

Chủ đề "Vươn mình ra biển lớn" của Ngày thơ Hà Nội năm nay được tổ chức hưởng ứng Ngày thơ Việt Nam lần thứ 24 với chủ đề chung "Trước biển lớn", như một thông điệp về tinh thần đổi mới và khát vọng hội nhập của văn học nghệ thuật trong thời đại mới.

Chương trình khai mạc Ngày thơ Hà Nội là nội dung mở đầu quan trọng nhất trong chuỗi sự kiện Ngày thơ năm 2026 diễn ra tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám với chủ đề "Vươn mình ra biển lớn".

Mở đầu chương trình, sau không khí sôi động của ca khúc "Mùa xuân gọi" do các ca sĩ, nghệ sĩ Đoàn văn công Quân chủng Phòng không không quân và nhóm múa FKYM thể hiện là màn trình diễn bài thơ Nguyên tiêu của Chủ tịch Hồ Chí Minh đầy sâu lắng, linh thiêng và trang trọng qua sự thể hiện của NSƯT Quốc Phòng - Phó Giám đốc Nhà hát chèo Hà Nội.

Nhà thơ Trần Gia Thái - Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội phát biểu khai mạc chương trình.

Ngày thơ Hà Nội 2026 lấy chủ đề "Vươn mình ra biển lớn". Nói về chủ đề năm nay, TS.Nhà thơ Lê Cảnh Nhạc - Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội đồng thời là Trưởng Ban tổ chức, Tổng đạo diễn và tác giả kịch bản Chương trình khai mạc Ngày thơ Hà Nội cho biết: "Biển không chỉ là không gian mênh mông của tự nhiên, mà còn là biểu tượng của thời đại, của nhân loại đang chuyển mình mạnh mẽ giữa những vận hội và thách thức chưa từng có.

Từ những con sóng dữ của chiến tranh, nghèo khó và tụt hậu, Việt Nam đã kiên cường đứng dậy, từng bước vươn mình mạnh mẽ, khẳng định vị thế ngày càng rõ nét trong cộng đồng quốc tế. Trong khát vọng vươn mình ra biển lớn của thời đại, Hà Nội – Thủ đô ngàn năm văn hiến, trái tim của cả nước, trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa và sáng tạo đang chuyển mình mạnh mẽ để trở thành đầu tàu phát triển của cả nước.

NSND Trần Quốc Chiêm, Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội đánh trống khai mạc Ngày thơ Hà Nội.

Thủ đô Hà Nội đặc biệt quan tâm đến các giá trị văn hóa và đội ngũ văn nghệ sĩ. Xem đây là vốn quý, đóng vai trò cốt lõi trong việc giữ gìn bản sắc, bồi đắp giá trị nhân văn và xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại. Văn nghệ sĩ là "nguyên khí", họ tiên phong sáng tạo, lan tỏa văn hóa Thăng Long nghìn năm văn hiến, đồng thời góp phần quan trọng trong định hình diện mạo văn hóa trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Với tiềm năng con người, vị trí địa chiến lược, nền văn hóa giàu bản sắc và khát vọng không ngừng vươn lên, Thủ đô Hà Nội và đất nước Việt Nam có đủ cơ sở để tin tưởng vào một tương lai tươi sáng. Biển lớn ở phía trước vẫn cuộn trào sóng gió, nhưng cũng mở ra chân trời rộng lớn".

Ngày thơ Hà Nội thu hút sự quan tâm của nhiều nhà văn, nhà thơ và công chúng yêu thi ca.

Nghệ thuật hóa các hình thức thể hiện giá trị của thơ ca

Chương trình khai mạc Ngày thơ Hà Nội gồm 3 phần. Phần 1: Áng thơ Nguyên tiêu; Phần 2: Tình yêu biển đảo; Phần 3: Cảm thức xuân Hà Nội.

Điều đặc biệt trong chương trình Ngày thơ Hà Nội năm nay là nghệ thuật hóa các hình thức thể hiện giá trị của thơ ca. Các nghệ sĩ, các nhà thơ đã trình diễn các tác phẩm thơ ca đầy ấn tượng thông qua các nhạc phẩm phổ thơ, chuyển soạn chèo, ca trù, ngâm thơ.

"Dù xã hội thay đổi, hiện đại, cách mạng công nghệ, trí tuệ nhân tạo AI phát triển nhanh đến đâu trong kỷ nguyên số, thì văn chương, thơ ca, âm nhạc và các loại hình nghệ thuật khác vẫn cần và rất cần cho cuộc sống hôm nay và cho tương lai" - PGS.TS. Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam nói.



PGS.TS. Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam cho rằng: Đã nói đến thơ thì không thể không nói đến âm nhạc. Mối tình keo sơn giữa thơ và nhạc đã có từ lâu đời. Nhiều bài thơ nhờ đôi cánh của giai điệu đã vút bay cao, bay xa và đi vào lòng người, nhiều ca khúc bất hủ gắn liền với tên tuổi các nhà thơ như: Cung Đàn mùa xuân (Thơ Lưu Trọng Lư - Nhạc Cao Việt Bích); Ta tự hào đi lên ôi Việt Nam! (Thơ Hoàng Trung Thông - Nhạc Chu Minh); Đường chúng ta đi (Thơ Xuân Sách - Nhạc Huy Du); Thuyền và Biển (Thơ Xuân Quỳnh - Nhạc Phan Huỳnh Điểu); Mùa xuân nho nhỏ (Thơ Thanh Hải - Nhạc Trần Hoàn)… cùng hàng trăm ca khúc thơ phổ nhạc đã trở thành những bài ca đi cùng năm tháng - sáng mãi với thời gian.

Ông cũng đánh giá, dù xã hội thay đổi, hiện đại, cách mạng công nghệ, trí tuệ nhân tạo AI phát triển nhanh đến đâu trong kỷ nguyên số, thì văn chương, thơ ca, âm nhạc và các loại hình nghệ thuật khác vẫn cần và rất cần cho cuộc sống hôm nay và cho tương lai. Ngày thơ Hà Nội được tổ chức hàng năm càng tô đậm thêm truyền thống văn hóa của "Người Tràng An", nhắc chúng ta thêm chân quý, giữ gìn Tiếng Việt - ngôn ngữ luôn truyền tải khát vọng hòa bình, tình yêu với Tổ quốc, đồng bào, đồng chí, đồng nghiệp.

"Đây còn là dịp để tôn vinh các giá trị thi ca, tri ân các thế hệ nhà thơ, là diễn đàn để giới thiệu những áng thơ mới và hay của thế hệ nhà thơ trẻ, là sợi dây liên kết công chúng yêu thơ, đưa thơ ca đi sâu vào cuộc sống và thở thành người bạn thân thiết của khán thính giả", PGS.TS. Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân nói.

Tại chương trình, nhiều tác phẩm thơ đã được lựa chọn trình diễn như: Bài thơ "Dấu chân trên cát" của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, được nghệ sĩ Tất Trọng chuyển soạn chèo theo điệu Đường trường bắn thước, do NSƯT Quốc Phòng thể hiện. Bài thơ 'Mơ về Hà Nội" của nhà thơ Lê Cảnh Nhạc, "Tổ quốc nhìn từ biển" của nhà thơ Nguyễn Việt Chiến được các nhạc sĩ Đức Trịnh, Quỳnh Hợp phổ nhạc, được ca sĩ Ngọc Anh và các nghệ sĩ Đoàn văn công Quân chủng Phòng không không quân thể hiện xúc động. Nhạc sĩ Đức Tân sáng tác ca khúc "Hà Nội kỷ nguyên mới" tặng riêng Ngày thơ Hà Nội được trình diễn trong phần kết chương trình.

NSND Tố Uyên, Nghệ sĩ Thanh Liêm ngâm thơ, trình diễn thơ của các nhà thơ Trần Anh Thái, Phùng Văn Khai, Trần Gia Thái, Bùi Việt Mỹ. Các nhà thơ Mai Nam Thắng, Phạm Vân Anh, Đoàn Mạnh Phương, Bình Nguyên Trang, Chu Thu Phương … trình bày các tác phẩm thơ ca của mình về tình yêu biển đảo và tình yêu, niềm tự hào đối với Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến và anh hùng.

Kỳ vọng đưa tác phẩm văn học nghệ thuật đến với mọi tầng lớp nhân dân

Ngày thơ Hà Nội đã thể hiện vị thế Thủ đô Hà Nội là nơi đặc biệt tôn vinh các giá trị của thi ca. Thông qua việc tổ chức "Ngày thơ Hà Nội", động viên các văn nghệ sĩ sáng tạo nhiều tác phẩm văn học có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao đáp ứng được nhu cầu thưởng thức văn học nghệ thuật của các tầng lớp nhân dân Thủ đô trong thời kỳ mới; Đưa tác phẩm văn học nghệ thuật đến với mọi tầng lớp nhân dân, góp phần xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh và phát triển toàn diện.

Ngày thơ Hà Nội trở thành nơi đặc biệt tôn vinh các giá trị của thi ca.

Cùng với nội dung khai mạc, Ngày thơ Hà Nội sôi động với các cuộc thi Trình diễn thơ của các nhà thơ hội viên Hội Nhà văn Hà Nội, thi Trưng bày quán thơ của các Câu lạc bộ thơ Thủ đô và các đơn vị báo chí trực thuộc Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội.

Tại sân Thái học, 10 quán thơ của các câu lạc bộ thơ trực thuộc Hội Nhà văn Hà Nội trưng bày sinh động, hấp dẫn du khách. Hưởng ứng Ngày thơ Hà Nội, Hội Nhiếp ảnh Hà Nội và Hội Mỹ thuật Hà Nội đã tổ chức trưng bày các tác phẩm xuất săc về Hà Nội, mùa xuân và quê hương đất nước với nhiều nội dung phong phú …

Kết thúc chương trình là lễ trao tặng các giải thưởng cho các nội dung Trình diễn thơ, Thi tốc ký thơ và Trưng bày quán thơ.