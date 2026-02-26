Không phải Mai Tài Phến, người thành đôi trong phim với Mỹ Tâm là nhân vật khác

Phim của Mỹ Tâm - Mai Tài Phến tiếp tục hé mở diễn viên phụ chất lượng GĐXH - Trưa 24/2, phim điện ảnh "Tài" của Mỹ Tâm - Mai Tài Phến tung ra bộ poster thể hiện hình ảnh rõ nét nhất của các diễn viên nam góp mặt trong dự án.

Mới đây, ê-kíp sản xuất phim điện ảnh "Tài" tiếp tục tung bộ poster từng diễn viên nữ trong phim.

Poster giới thiệu Hồng Ánh trong vai bà Kim gây ấn tượng bởi hình ảnh người phụ nữ trung niên với thần thái điềm tĩnh và ánh nhìn sâu lắng. Nhân vật xuất hiện trong không gian nội thất ấm cúng, tay cầm tách trà nhỏ, gợi cảm giác về một người phụ nữ từng trải, sống nội tâm và có chiều sâu cảm xúc. Biểu cảm nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa nhiều suy tư cho thấy đây có thể là nhân vật giữ vai trò quan trọng trong mạch truyện, đại diện cho những giá trị liên quan đến tiền bạc, vật chất.

Poster của diễn viên Hồng Ánh.

Tông màu vàng nâu chủ đạo tạo nên bầu không khí trầm lắng, góp phần nhấn mạnh sự từng trải, bí hiểm của nhân vật. Tổng thể poster gợi mở một chân dung nhân vật mang nhiều lớp cảm xúc, hứa hẹn đóng vai trò quan trọng trong câu chuyện. Nghệ sĩ Hồng Ánh chia sẻ: "Có lẽ đây là vai diễn 'khác' nhất so với những hình ảnh quen thuộc của tôi. Khi Phến mời tôi cho vai bà Kim, tôi cũng rất bất ngờ. Tôi tin bản thân sẽ 'lột xác' trong phim điện ảnh Tài".

Poster của NSƯT Hạnh Thúy.

Trong khi đó, poster giới thiệu NSƯT Hạnh Thúy trong vai bà Phúc lại mang sắc thái mộc mạc và giàu cảm xúc. Nhân vật xuất hiện với nụ cười hiền lành, ánh mắt rạng rỡ giữa không gian đông người, gợi cảm giác về một người phụ nữ chất phác, giàu tình cảm. Hình ảnh đôi tay hướng về phía trước như đang tương tác với người khác tạo nên cảm giác bí ẩn cho bà Phúc. Ánh sáng mềm cùng tông màu trầm góp phần làm nổi bật nét chân phương của nhân vật, đồng thời tạo nên bầu không khí ấm áp.

"Bà Phúc là hình tượng sẽ rất quen thuộc với nhiều khán giả. Dù vậy, tôi tin rằng đây là nhân vật sẽ khiến khán giả bất ngờ. Ở người mẹ này vừa có sự lo lắng, yêu thương cho con nhưng cũng chất chứa những góc khuất, những nỗi đau chưa từng được chia sẻ. Đây là vai diễn tôi rất hài lòng sau khi hoàn thành", NSƯT Hạnh Thúy tâm sự.

Poster của Kiều Trinh vai bà Lành khắc họa hình ảnh một người phụ nữ với biểu cảm sống động và năng lượng tích cực trong không gian rất đông người. Nhân vật xuất hiện với nụ cười rạng rỡ, ánh mắt hướng về người đối diện, tạo cảm giác gần gũi và chân thành. Bối cảnh xung quanh mang sắc thái đời thường, gợi mở hình ảnh một nhân vật gắn bó với môi trường xóm làng và các mối quan hệ thân quen.

Poster của Kiều Trinh.

Poster gợi ý về vai trò của bà Lành như một điểm tựa tinh thần cho bà Phúc - người cũng có phần nền và màu sắc character poster tương tự. Tên nhân vật được thể hiện rõ ràng, góp phần xác định vị trí và chức năng của nhân vật trong tổng thể tuyến truyện.

Poster của Mỹ Tâm với dòng chữ "vai Út…" tạo ấn tượng bởi hình ảnh nhân vật trong không gian sáng ấm, mang vẻ thanh thản và đầy hy vọng. Trang phục xanh nhạt cùng chiếc khăn cổ tạo nên diện mạo nhẹ nhàng, thanh lịch, phản ánh một tính cách điềm tĩnh và sâu sắc. Góc nhìn nghiêng cùng ánh mắt hướng lên gợi cảm giác về sự chờ đợi hoặc khát vọng trong hành trình cá nhân.

Việc tên nhân vật được để lửng với dấu ba chấm trở thành chi tiết gợi mở, khiến người xem tò mò về thân phận và vai trò thực sự của nhân vật trong câu chuyện. Tông màu vàng dịu bao phủ khung hình tạo cảm giác ấm áp, tương phản với sắc thái căng thẳng ở các poster khác, từ đó cho thấy sự đa dạng trong thế giới cảm xúc của bộ phim. Poster xây dựng hình tượng nhân vật mang tính biểu tượng, đại diện cho những giá trị tình cảm và chiều sâu nội tâm, góp phần làm rõ chủ đề về các mối quan hệ con người.

Với tấm poster này, phim điện ảnh "Tài" cũng chính thức xác nhận chuyện Mỹ Tâm và Quang Trung - người đã được công bố poster từ hôm trước - là một cặp trong phim. Cả hai có cùng background, cùng phong cách ăn mặc. Đây hứa hẹn sẽ là một bộ đôi "khuấy đảo" và tạo ra nhiều cảm xúc thú vị trong phim điện ảnh "Tài".

Mỹ Tâm và Quang Trung được xem là một cặp của phim.

Tổng thể hệ thống poster nhân vật của "Tài" xây dựng thống nhất với gam màu ấm, ánh sáng dịu và bối cảnh thiên nhiên gần gũi, qua đó tạo nên cảm giác bình yên, sâu lắng và giàu chất tự sự. Các thiết kế đều hướng đến việc khắc họa thế giới nội tâm của nhân vật thay vì tập trung vào yếu tố kịch tính bề mặt, từ đó gợi mở một câu chuyện mang nhiều tầng cảm xúc về con người và những mối quan hệ trong đời sống.

Bên cạnh yếu tố thẩm mỹ, các poster còn cho thấy định hướng khai thác những lát cắt đời thường, đề cao tình cảm gia đình, tình người và sự gắn kết cộng đồng. Sự đồng bộ trong phong cách thiết kế giúp hệ thống poster trở thành một chỉnh thể hài hòa, vừa mang tính nhận diện rõ rệt, vừa mở ra nhiều suy đoán về hành trình cảm xúc của các nhân vật, từ đó khơi gợi sự tò mò và kỳ vọng của khán giả trước khi bộ phim ra mắt

Phim điện ảnh "Tài" sẽ được phát hành vào ngày 6/3/2026 trên các rạp toàn quốc.

