Khải Phong thổ lộ tình cảm sau khi đưa Lam Anh ra khỏi 'điểm nóng' tại ngân hàng

Trong tập 13 "Không giới hạn" đã được phát sóng, hacker vừa xâm nhập vào hệ thống của ngân hàng. Lam Anh và các đồng đội đã ngay lập tức xử lý tình huống. Nhưng theo cô dự đoán, tình hình sẽ không dừng lại ở đây. Cô đề nghị phía ngân hàng cần thông báo với khách hàng về tình huống hiện tại của hệ thống. Bởi nếu như không giải quyết cẩn thận, thẳng thắn và triệt để, khi có vấn đề xảy ra thì sẽ rất khó để giải thích với khách hàng rằng đây là lỗi của khách hay bên ngân hàng.

Đúng lúc này, phía ngân hàng cũng nhận được thông tin nhiều người dân bị mất tiền trong tài khoản và kéo tới ngân hàng đòi tiền, trong đó có vợ Phúc.



Ngân hàng trấn an người dân bị lừa tiền, đồng thời báo cáo công an vào cuộc. Ảnh VTV

Tại ngân hàng, người dân yêu cầu ngân hàng phải chịu trách nhiệm. Họ đã đăng nhập vào đường link nhận quà được cho là của ngân hàng gửi. Họ khẳng định mình chỉ làm theo đường link "tri ân khách hàng" có logo của ngân hàng. Đối với tình huống này, ngân hàng đã trấn an khách hàng, thông báo hỗ trợ khóa tài khoản, báo cáo công an và in sao kê giao dịch để truy vết.

Tuy nhiên, ngân hàng không thể tự ý hoàn tiền khi chưa xác thực được giao dịch. Những giải thích này không giúp người dân bình tĩnh được mà càng trở nên kích động hơn. Họ muốn Lam Anh phải đưa ra lời giải thích.

Lam Anh cho biết các giao dịch đều hợp lệ vì có mã OTP gửi về số điện thoại chính chủ. Đường link mọi người truy cập thực chất là trang web giả mạo nhằm đánh cắp thông tin. Thông tin khiến người dân không giữ được bình tĩnh nữa, xông tới đòi đại diện của ngân hàng phải trả tiền cho mình. Ngay lúc này, Khải Phong bất ngờ xuất hiện giúp Lam Anh rời khỏi hiện trường.

Lam Anh được Khải Phong "giải cứu" khỏi nơi có diễn biến căng thẳng. Ảnh VTV

Khải Phong biết thông tin vụ việc khi tới gặp Trang. Với thái độ rất kỳ lạ, Trang nói chiêu lừa đảo này tuy cũ nhưng đã khiến nhiều người phải sa bẫy. Khải Phong đã tới ngân hàng khi biết Lam Anh cũng có mặt ở hiện trường, bởi đây là cơ hội để Phong thể hiện bản thân với crush. Thực tế, Khải Phong đã bị thương nhẹ khi giúp đỡ Lam Anh rời khỏi hiện trường.

Sau khi đưa Lam Anh rời đi, Phong cũng nhân cơ hội bày tỏ tình cảm của mình. Lam Anh lại khéo léo nói rằng đây là một trò đùa của anh. Tuy nhiên, Phong khẳng định sẽ không rút lại những điều mình đã nói. Đúng lúc này, Trung tá Minh Kiên cũng tới tìm Lam Anh khi biết vụ việc xảy ra tại ngân hàng. Anh rất lo lắng cho sự an toàn của cô. Lam Anh đã nhờ Kiên đưa mình về ngân hàng để tiếp tục xử lý nâng cấp hệ thống bảo mật.

Minh Kiên đã tới gặp Lam Anh và bày tỏ sự lo lắng với cô. Ảnh VTV

Đối với sự việc xảy ra tại ngân hàng, lãnh đạo đơn vị nhận định sự vụ vẫn nằm trong sự tính toán của đơn vị. Lam Anh đã báo cáo rằng toàn bộ hệ thống đã được cô lập kịp thời, các bằng chứng về việc ngân hàng không liên quan đến sự việc đã được lưu trữ đầy đủ. Đơn vị cũng nhận định đây là chiến dịch bôi xấu có chủ đích từ trước, hoạt động tấn công của tin tặc vào ngân hàng cùng với thời điểm khách hàng nhận được đường link giả và bị mất tiền.

Trong khi đó, sau khi biết vụ việc xảy ra tại ngân hàng, mẹ Lam Anh rất lo lắng nên đã gọi điện hỏi thăm. Lam Anh đã trấn an để mẹ yên tâm nhưng bà không hết lo lắng, nên đã nói chuyện với chồng về việc đưa con gái về.

Tuy nhiên, ông kiên quyết từ chối vì không muốn con mình được ưu tiên hơn người khác trong nhiệm vụ chung. Vợ ông lại không đồng ý bởi bà chỉ có một người con gái duy nhất. Hơn nữa, Lam Anh đã làm nhiệm vụ quốc tế hai năm liền, nguy hiểm nào cũng phải đối diện, như vậy là đủ.

Mẹ của Lam Anh muốn con gái rời khỏi nơi được cho là thiếu an toàn. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, vì muốn đòi lại tiền, vợ Phúc thúc giục anh đến ngân hàng, thậm chí đòi ngân hàng phải "ứng trước" tiền đền bù hoặc nhờ vả Lợi can thiệp. Phúc cũng cảm thấy bất lực trước những đòi hỏi vô lý này của vợ.



"Bây giờ bảo người ta là ứng trước tiền cho mình đi, coi như là trả trước tiền, rồi khi nào người ta đòi lại được tiền thì cầm luôn số tiền đấy, đâu mà chẳng thế" - vợ Phúc lớn tiếng nói - "Bây giờ anh đi nhờ anh Lợi, anh Lợi có người nhà tận Cục còn gì. Bảo người ta can thiệp vào... Anh em bạn bè thân thiết của anh để làm cái gì? Không phải lúc này là lúc nào?".

Vợ Phúc gây sức ép để chồng tìm cách đòi lại số tiền đã bị lừa. Ảnh VTV

Phúc không muốn tới gặp Lợi để nhờ nên khiến Yến rất khó chịu. Ngay lúc này, Lợi và các anh em lại tới nhà để hỏi thăm, nên Yến đã mở lời nhờ vả bất chấp chồng đang rất khó chịu. “Anh giúp nhà em với. Em cắn răng cắn cổ lạy anh. Anh giúp vợ chồng em tìm lại số tiền đã mất”, Yến nói.



Khi thấy chồng ngăn cản mình, cô lại tức tối nói Phúc bỏ sự sĩ diện hão của mình đi. Hơn nữa, Phúc đã cống hiến cho địa phương nhiều năm, xứng đáng được giúp đỡ. Đến lúc này, Phúc không kiềm chế được nên mắng vợ, khiến cô giận dỗi bỏ đi. Chứng kiến cảnh nhà Phúc, Lợi cũng cảm thấy rất khó xử.

