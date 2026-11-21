Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026: Hà Nội tăng cường điểm trông giữ xe và nhà vệ sinh công cộng phục vụ người dân, du khách GĐXH - Nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân và du khách tham dự Lễ khai mạc Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 diễn ra vào ngày 21/11, UBND phường Hoàn Kiếm đã đồng loạt bố trí thêm nhiều điểm trông giữ phương tiện (bao gồm cả điểm miễn phí) cùng hệ thống nhà vệ sinh công cộng quanh không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm.

Điểm nhấn của chương trình là màn diễu hành quy mô lớn quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, với sự tham gia của khoảng 4.000 người.

Phát biểu khai mạc Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, sự kiện diễn ra trong dịp kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 - 24/11/2026), đồng thời hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, được xác định trong Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Ngày 21/11, tại sân khấu trước Tượng đài Đức Vua Lý Thái Tổ, Lễ khai mạc chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội (từ ngày 21 đến 24/11) chính thức diễn ra.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng, cách đây 80 năm, ngày 24/11/1946, tại Hà Nội, Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất được tổ chức trong những ngày đầu đầy thử thách của nền độc lập dân tộc. Tại Hội nghị, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định tư tưởng sâu sắc: "Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi".

Đồng chí Vũ Đại Thắng khẳng định, việc Bộ Chính trị xác định ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam mang ý nghĩa sâu sắc, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

80 năm đã trôi qua, tư tưởng ấy vẫn vẹn nguyên giá trị và ngày càng thể hiện rõ ý nghĩa thời đại. Văn hóa soi đường bằng việc bồi đắp nhân cách, nuôi dưỡng lòng nhân ái, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến; bằng việc định hướng những giá trị tốt đẹp cho con người và xã hội. Văn hóa soi đường để sự phát triển không chỉ được đo bằng tốc độ tăng trưởng hay quy mô kinh tế, mà còn bằng sự tiến bộ xã hội, chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân" - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cho hay.

Đồng chí Vũ Đại Thắng khẳng định, việc Bộ Chính trị xác định ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam mang ý nghĩa sâu sắc, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Khẳng định vai trò, vị trí đặc biệt của Hà Nội trong dòng chảy lịch sử và văn hóa dân tộc, đồng chí Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, là Thủ đô của cả nước, Thành phố vì hòa bình, thành viên Mạng lưới các Thành phố sáng tạo của UNESCO, Hà Nội tự hào về truyền thống ngàn năm văn hiến, đồng thời ý thức sâu sắc trách nhiệm gìn giữ và phát huy những giá trị ấy trong thời đại mới.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, một Thủ đô ngàn năm văn hiến phải đồng thời là một Thủ đô năng động, sáng tạo, hội nhập và phát triển; là nơi khơi nguồn những giá trị văn hóa mới, nơi mỗi người dân được sống trong môi trường văn hóa lành mạnh, nhân văn, được sáng tạo, cống hiến và thụ hưởng những thành quả của phát triển.

Với nhận thức đó, Hà Nội xác định đầu tư cho văn hóa, cho con người chính là đầu tư cho tương lai; phát triển văn hóa phải gắn chặt với phát triển kinh tế - xã hội; lấy chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân làm thước đo quan trọng của sự phát triển.

Để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, nguồn lực và động lực phát triển Thủ đô, đồng chí Vũ Đại Thắng cho biết, thành phố Hà Nội quyết tâm đưa các chủ trương, chính sách về phát triển văn hóa vào cuộc sống thông qua những hành động cụ thể, thiết thực và bền bỉ.

Điểm nhấn của chương trình là màn diễu hành quy mô lớn quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, với sự tham gia của khoảng 4.000 người.

Trước hết, tiếp tục đặt văn hóa và con người ở vị trí trung tâm trong chiến lược phát triển Thủ đô.

Thành phố tập trung thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển văn hóa; phát huy các cơ chế, chính sách đặc thù của Luật Thủ đô; ưu tiên nguồn lực bảo tồn, phát huy giá trị di sản và nâng cao chất lượng các thiết chế văn hóa. Đặc biệt, quan tâm phát triển những không gian văn hóa gần gũi với đời sống Nhân dân như thư viện, nhà văn hóa, không gian đọc sách, sinh hoạt nghệ thuật và sáng tạo cộng đồng; bảo đảm người dân ở mọi lứa tuổi, mọi địa bàn đều có cơ hội tiếp cận và thụ hưởng văn hóa.

Thứ hai, xây dựng con người Hà Nội thanh lịch, văn minh, nhân ái, sáng tạo; hình thành môi trường văn hóa lành mạnh trong toàn xã hội.

Thành phố chú trọng sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong giáo dục đạo đức, lối sống, truyền thống văn hóa, ý thức công dân, nhất là đối với thế hệ trẻ. Đề cao văn hóa ứng xử, văn hóa công vụ, văn hóa học đường và văn hóa trên không gian số; phát huy tinh thần trách nhiệm, sự liêm chính, tận tụy phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Một Thủ đô văn hiến trước hết phải là nơi những giá trị tốt đẹp được thể hiện bằng cách sống, cách ứng xử và trách nhiệm của mỗi người.

Thứ ba, khơi dậy mạnh mẽ sức sáng tạo, phát triển công nghiệp văn hóa, đưa văn hóa trở thành nguồn lực quan trọng cho phát triển kinh tế và nâng cao vị thế Thủ đô.

Hà Nội tiếp tục tạo điều kiện để đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, nghệ nhân và những người làm văn hóa phát huy tài năng, tâm huyết và sức sáng tạo; quan tâm bảo tồn, truyền nghề, trao truyền di sản cho các thế hệ mai sau. Đồng thời, khuyến khích phát triển các không gian sáng tạo, các sản phẩm và dịch vụ văn hóa mang bản sắc Hà Nội; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản; mở rộng giao lưu, hợp tác quốc tế.

Từ tranh Hàng Trống, gốm Bát Tràng, hoa Tây Tựu… tất cả cùng hội tụ tạo nên một không gian nghệ thuật đa sắc màu quanh hồ Hoàn Kiếm vào sáng 21/11.

Thành phố hướng tới xây dựng Hà Nội không chỉ là nơi lưu giữ những di sản quý báu của dân tộc, mà còn là nơi hình thành những ý tưởng mới, những tác phẩm và sản phẩm văn hóa sáng tạo có sức hấp dẫn, góp phần quảng bá hình ảnh Thủ đô và văn hóa Việt Nam ra thế giới.

Thứ tư, phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân, huy động sức mạnh của toàn xã hội trong xây dựng và phát triển văn hóa.

Hà Nội trân trọng, ghi nhận và tiếp tục tạo điều kiện để các nghệ nhân, văn nghệ sĩ, trí thức, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể Nhân dân tham gia gìn giữ, sáng tạo và lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp. Thành phố mong tiếp tục nhận được sự quan tâm của Trung ương, sự phối hợp của các ban, bộ, ngành, địa phương, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ sáng tạo và đông đảo Nhân dân trong sự nghiệp phát triển văn hóa Thủ đô.

Theo Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng, với truyền thống ngàn năm văn hiến và anh hùng, với tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng đổi mới, sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô quyết tâm xây dựng Hà Nội ngày càng văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc; xứng đáng là trái tim của cả nước, là trung tâm văn hóa tiêu biểu của dân tộc. Để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh của con người Hà Nội, nền tảng cho sự phát triển bền vững của Thủ đô và nguồn cảm hứng cho những khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên mới.

Với tinh thần đó, Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng trân trọng tuyên bố khai mạc Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội năm 2026.

Sau phát biểu khai mạc của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng là màn diễu hành quy mô lớn quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, với sự tham gia của khoảng 4.000 người. Chương trình diễu hành được triển khai qua ba chương chủ đề: Từ thuở Thăng Long; Hà thành phồn hoa; Thủ đô hội nhập, tái hiện hành trình từ cội nguồn lịch sử, truyền thống văn hiến đến diện mạo một Hà Nội đương đại, sáng tạo và hội nhập...