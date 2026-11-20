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Hà Nội phân luồng giao thông phục vụ Chương trình nghệ thuật đặc biệt Ngày Văn hóa Việt Nam từ ngày 20 đến 24/11 GĐXH - Công an TP Hà Nội thông báo phương án phân luồng giao thông trong 3 ngày nhằm phục vụ Chương trình nghệ thuật đặc biệt Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội và hướng dẫn từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, UBND phường Hoàn Kiếm đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng triển khai phương án đảm bảo hạ tầng tiện ích từ nay đến hết ngày 22/11.

Theo đó, người dân và du khách di chuyển bằng xe đạp, xe máy đến khu vực hồ Hoàn Kiếm có thể chủ động lựa chọn các điểm gửi xe theo từng hướng tiếp cận.

Cụ thể, ở khu vực phố Lê Thái Tổ, điểm trông giữ được đặt tại đoạn từ số nhà 44 đến số nhà 50; đối với hướng di chuyển từ phố Tràng Thi, người dân có thể gửi xe dọc khu vực tường rào trụ sở Công an thành phố (số 2 Tràng Thi).

Cả hai điểm này được UBND phường chấp thuận cho Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ B&H tổ chức trông giữ tạm thời, thu phí theo đúng mức giá quy định.

Lễ khai mạc Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 dự kiến diễn ra vào ngày mai, 21/11. Ảnh minh họa

Đặc biệt, tại khu vực vỉa hè đối diện số 208 - 212 phố Trần Quang Khải, UBND phường đã đề nghị Công ty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội bố trí nhân lực hướng dẫn và trông giữ phương tiện hoàn toàn miễn phí cho người dân tham dự sự kiện.

Bên cạnh các điểm đỗ trên vỉa hè, UBND phường Hoàn Kiếm cũng áp dụng phương án trông giữ xe theo hình thức lưỡng dụng tại 4 cơ sở trên địa bàn gồm: Cung Thiếu nhi Hà Nội (số 36 phố Lý Thái Tổ), Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (số 25 phố Lý Thái Tổ), Trường Tiểu học Hoàn Kiếm (số 11 phố Hàng Tre) và Trung tâm Chính trị phường Hoàn Kiếm (số 33 phố Nhà Chung).

Các đơn vị này đã rà soát, tận dụng phần diện tích phù hợp trong khuôn viên để tiếp nhận phương tiện mà không làm ảnh hưởng đến hoạt động chuyên môn thường ngày.

Song song với công tác trông giữ xe, vấn đề vệ sinh môi trường cũng được địa phương đặc biệt chú trọng. UBND phường Hoàn Kiếm đã phối hợp với Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội - Chi nhánh Hoàn Kiếm (URENCO 2) lắp đặt 20 nhà vệ sinh công cộng phục vụ miễn phí.

Trong đó, 10 nhà vệ sinh được bố trí trên phố Lê Lai; 5 nhà vệ sinh đặt tại khu vực đối diện Nhà hát Múa rối Thăng Long và 5 nhà vệ sinh nằm ở khoảng đất trống cạnh trụ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội (đầu phố Hàng Dầu).

Ngoài ra, chính quyền địa phương còn tích cực vận động các nhà hàng, khách sạn quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm mở cửa nhà vệ sinh miễn phí và dán logo nhận diện bên ngoài để người dân, du khách dễ dàng tìm kiếm và sử dụng trong suốt thời gian diễn ra chuỗi hoạt động văn hóa.