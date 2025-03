Nghệ An: Cận cảnh cảng cá hơn trăm tỷ chỉ một tàu neo đậu

Cảng cá Cửa Hội được đầu tư, nâng cấp hàng trăm tỷ đồng nhưng nay đìu hiu, chỉ có 1 tàu cá neo đậu.

Hoàn thành và đi vào hoạt động từ năm 2019, cảng cá Cửa Hội ( phường Nghi Hải, TP Vinh, Nghệ An) được thiết kế đáp ứng nhu cầu trung chuyển hàng thủy sản tối thiểu 15.000 tấn/năm, phục vụ cho 120 lượt tàu/ngày. Các hạng mục bao gồm cầu cảng dài 300m, khu nhà phân loại hải sản hàng trăm mét vuông.



Cầu cảng dài 300m chỉ có vài tàu tuần tra, cứu hộ của biên phòng đậu nhờ, không còn tàu cá ra vào.

Tuy nhiên, sau khi nâng cấp, lượng tàu ra vào giảm mạnh do tình trạng bùn, cát bồi lấp tại cửa lạch, khiến tàu lớn lo sợ mắc cạn. Từ năm 2024, chỉ còn 1 tàu vỏ sắt đóng theo Nghị định 67 neo đậu, nhưng cũng ít ra khơi.

Trong khi đó, khu nhà phân loại cá bỏ không suốt 5 năm, Ban Quản lý cảng cho thuê một phần làm kho đông lạnh. Các dịch vụ hậu cần như xăng dầu, đá lạnh đóng cửa, khiến người lao động địa phương mất việc làm.

Trái ngược với cảng Cửa Hội, cách đó chỉ 10km, cảng Cửa Lò lại trong tình trạng áp lực khi hàng chục tàu cá công suất lớn phải neo chung với tàu hàng, dẫn đến nguy cơ va chạm và ảnh hưởng luồng lạch.

Chiếc tàu cá duy nhất còn hoạt động tại cảng Cửa Hội.

Năm 2015, để "giải vây" cho cảng Cửa Lò, UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt dự án xây dựng bến tàu cá tại phường Nghi Tân, TX Cửa Lò, cách cảng Cửa Lò khoảng hơn 1km về phía thượng nguồn sông Cấm. Tuy nhiên, do khó khăn về kinh phí, dự án bị treo mãi đến 2018 mới tái khởi động với tổng mức đầu tư 76 tỷ đồng. Dù hoàn thiện từ 2020, nhưng vì luồng lạch cát bồi, tàu lớn không thể ra vào. Ngư dân vẫn tiếp tục phải neo đậu tàu ở cảng Cửa Lò.

Đại diện UBND phường Nghi Tân cho biết, luồng lạch quá cạn khiến tàu lớn không thể vào cảng, trong khi đường cầu cảng hẹp gây khó khăn cho xe tải di chuyển.

Do đó, lực lượng chức năng không thể yêu cầu các tàu neo đậu ở cảng Cửa Lò vào cảng Cửa Hội. UBND phường Nghi Tân kiến nghị cấp trên sớm nạo vét luồng lạch để cảng hoạt động hiệu quả nhưng do kinh phí lớn nên chưa thể triển khai.

Khu nhà phân loại hải sản rộng hàng trăm mét vuông bị bỏ hoang suốt 5 năm qua.

Về vấn đề này, ông Trần Xuân Học, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An cho biết, sau khi hoàn thành dự án nâng cấp, mở rộng, năm 2020, cảng cá Cửa Hội được công bố mở cảng loại II. Tuy nhiên, những năm gần đây, cảng sử dụng không hết công năng. Nguyên nhân là do luồng lạch vào cảng ngày càng bị bồi lắng, các tàu công suất lớn không vào được để bốc dỡ hàng hóa hoặc vào, ra được nhưng phải chờ thủy triều lớn nên có thể lỡ chuyến biển. Trong khi đó, tàu cá của địa phương không vào cập cảng cá mà chỉ cập bến tư nhân do gần nhà để tiện mua bán sản phẩm và thuận tiện cho ngư dân sửa chữa ngư lưới, bảo quản ngư cụ, canh tàu...

"Hoạt động khai thác thủy sản giảm do xu hướng xuất khẩu lao động, chuyển nghề, cùng với việc kiểm soát chặt chẽ chống khai thác bất hợp pháp. Dù Ban quản lý cảng đã tổ chức nhiều cuộc gặp gỡ ngư dân nhằm khuyến khích tàu vào cảng, nhưng kết quả chưa khả quan", ông Trần Xuân Học cho biết.

Khu nhà để phân loại cá rộng hàng trăm mét vuông bỏ hoang.

Từng rất nhộn nhịp tàu cá ra vào, nhưng từ sau khi nâng cấp, cảng cá Cửa Hội ngày càng vắng bóng tàu thuyền.

Hiện đây là nơi tập kết ngư cụ và đậu xe của ngư dân.

Hệ thống điện hư hỏng.

Bến cá vắng lặng, các dịch vụ hậu cần như cung cấp xăng dầu, đá lạnh đã phải đóng cửa.

