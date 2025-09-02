Mặc dù cách xa đất liền hàng trăm hải lý, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên quần đảo Trường Sa vẫn thể hiện rõ khí thế hào hùng, dõi theo các hoạt động chào mừng ngày lễ lớn của đất nước. Đặc biệt, lễ diễu binh, diễu hành được quân và dân Trường Sa chờ đợi nhất.



Ngay từ sáng sớm 2/9, cán bộ, chiến sĩ trên các đảo ở Trường Sa đã nhanh tay chuẩn bị bộ lễ phục mới nhất, đẹp nhất, trong khi nhân dân và các cháu học sinh hồ hởi dậy từ sớm chuẩn bị bữa cơm sáng chu đáo cho gia đình.

Sau đó, tất cả cùng hướng về sân chào cờ của đảo để thực hiện nghi thức chào cờ cùng cả nước trong ngày trọng đại.

Kết thúc nghi thức, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân ở Trường Sa có mặt tại hội trường các đảo để xem diễu binh, diễu hành qua màn hình. Ai cũng vui mừng thấy đất nước phát triển phồn vinh, giàu đẹp. Trái tim mỗi người luôn hướng về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại.

Dịp Quốc khánh, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân ở Trường Sa cũng tiến hành chỉnh trang khuôn viên, khu dân cư trên đảo, bảo đảm đón một ngày đại lễ Quốc khánh thật ý nghĩa, trọn vẹn.

Các hoạt động chào mừng Quốc khánh không chỉ là dịp ôn lại truyền thống, mà còn là lời hứa sắt son của cán bộ, chiến sĩ ở Trường Sa: luôn đoàn kết một lòng, vì biển trời Tổ quốc, vì non sông gấm vóc trường tồn của dân tộc.

Hình ảnh ngày Quốc khánh ở Trường Sa:

Cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo Trường Sa trang nghiêm thực hiện nghi thức chào cờ đúng ngày 2/9.

Cán bộ, chiến sĩ trên đảo Song Tử Tây chỉnh trang khuôn viên chào mừng Quốc khánh.

Cán bộ, chiến sĩ trên đảo An Bang thực hiện nghi thức treo cờ Tổ quốc sáng 2/9.

Cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo Song Tử Tây chỉnh trang khu dân cư chào mừng ngày Quốc khánh.

Cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo Trường Sa hào hứng theo dõi lễ diễu binh, diễu hành qua màn hình.

Cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo Phan Vinh hào hứng theo dõi lễ diễu binh, diễu hành qua màn hình.

Nhiều hoạt động văn hóa – thể thao được tổ chức tại Trường Sa chào mừng ngày Quốc khánh.



